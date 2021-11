Elecciones 2021. A qué edad se compraron su primera casa los candidatos a diputados

A pocos días de las elecciones, los candidatos a diputados se animaron a contestar la pregunta: “a qué edad te compraste tu primera casa?”.

A QUE EDAD COMPRASTE TU PRIMERA CASA

María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio por la Capital Federal, declaró que ella “era grande” cuando cerró su primera transacción residencial. Detalló que fue en el año 2010 y que tenía 40 años. Ricardo López Murphy, del mismo partido, hizo memoria y recordó que tenía 24 años cuando adquirió su primera vivienda. “Lo compramos con un gran sacrificio en el año 1974. En realidad, compramos un departamento muy chiquito. Mi mujer trabajaba todo el día y hacía horas extra. Todo eso iba a pagar la cuota y vivíamos con lo que ganaba yo. En esa época vino el `Rodrigazo´, la tasa de inflación saltó de 50%, 40%, 30% a 300%. Lógicamente eso pulverizó la deuda”, profundizó. En el caso de Martín Tetaz, -candidato a diputado nacional en la Ciudad por Juntos por el Cambio- manifestó que fue en el año 2008 y él tenía 34 años.

Diego Santilli, candidato de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, indicó que adquirió su “departamento de soltero” a los 24 años en el año 1991 con el dinero que ganaba trabajando en el estudio contable. “Se construyó por consorcio. En esa época estaba el Citibank en la Argentina y saqué un crédito hipotecario. Ahí abundaba el crédito entonces podías tener tu vivienda”, dijo. Graciela Ocaña, candidata a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires por Juntos, declaró: “Yo alquilaba en Haedo y lo compré en el año ´87. Era de un ambiente y medio con el cual fui muy feliz, fue mi primer vivienda propia. Vengo de una generación donde a nosotros nos decían que trabajando con esfuerzo podías construir tu futuro, algo que hoy los jóvenes no tienen”.

Claudio Lozano, candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, recordó que fue en 1997 cuando tenía 31 años: “Logré en ese momento un crédito a 10 años. En ese marco pude comprar una propiedad en el barrio de Parque Avellaneda, en Floresta”.

Myriam Bregman, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), fue corta y concisa al responder la pregunta. “No tengo”, dijo entre risas, y detalló: “Tengo una partecita de una oficina que era mi antigua oficina laboral cuando yo trabajaba de abogada. Es una pequeña oficina en el barrio de Congreso que no tiene ni baño ni cocina, es un pasillo y están todas las oficinas. (La comparte) con otros abogados, a mí me corresponde un cuarto de ese inmueble”. Por su parte, Romina Del Plá -también candidata del Frente de Izquierda- no dio detalles sobre cómo fue su primera vivienda pero sí confesó que se la compró a los 34 años.

Florencio Randazzo, candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por Vamos con Vos, declaró que se lo compró “muy joven”. “Siempre fui un buscavida, siempre trabajé, un laburante, así que (lo compró) a los 17 años en Ameghino, lo que es Ameghino 7 que son unos monoblock, un departamento muy lindo”, explicó.

Por su parte, Javier Milei, candidato a diputado por Avanza Libertad, resumió que su primer departamento lo compró a los 28 años.

Carolina Píparo, candidata a diputada nacional por Avanza Libertad, dijo que tenía 33 años cuando compró su primera vivienda. “En el 2010 me iba a comprar mi primer departamento, un PH. Había ahorrado 12 años sin irme a ningún lado de vacaciones, sin comprarnos absolutamente nada de más para ahorrar US$33.000 en ese momento y mi suegra nos había prestado US$17.000″, comentó. De su mismo partido, el candidato a diputado bonaerense José Luis Espert, expresó: “Mi primer departamento me lo compré cercano a los 30 años. Yo fui un afortunado, soy muy agradecido de la vida. Me fue muy bien profesionalmente de entrada y pude endeudarme en una época en la que sacar un crédito hipotecario era algo viable para pagar después”.

Cynthia Hotton, candidata a diputada nacional de +Valores, reconoció su fortuna en términos inmobiliarios: “La verdad es que la vida fue muy generosa conmigo, me casé con un empresario y entonces -a pesar de que yo era muy joven- pudimos comprarnos un primer departamento en el Bajo de Belgrano”.