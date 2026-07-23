Erling Haaland: las propiedades millonarias que tiene el futbolista en toda Europa

Durante el Mundial, el nombre de Erling Haaland estuvo en boca de todos. El jugador disputó su primera Copa del Mundo en 2026, y llegó con Noruega hasta cuartos de final, pero fueron eliminados por Inglaterra.

Más allá de sus goles, el delantero del Manchester City se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales, consolidando su carismática imagen. Fuera del terreno de juego, su lujosa cartera inmobiliaria en Europa refuerza su estatus de estrella mundial.

Su primera casa en Málaga

Antes de cumplir 21 años, Erling Haaland ya había adquirido una propiedad en Málaga, España, a petición de su padre, Alf-Inge Haaland, exfutbolista profesional. Se dieron a conocer pocos detalles sobre la propiedad. En aquel momento, su agente, Mino Raiola, confirmó la compra, que coincidió con las vacaciones del jugador en Marbella en diciembre de 2021.

Antes de cumplir 21 años, Erling Haaland ya había adquirido una propiedad en Málaga Shutterstock

Fue durante este período cuando el jugador declaró públicamente su deseo de jugar en España, una declaración que atrajo la atención internacional en medio de las especulaciones sobre su salida del Borussia Dortmund.

La mansión en Marbella

En la primavera de 2022, Erling Haaland avivó aún más los rumores de una mudanza a España al comprar una mansión en Marbella por US$7,12 millones.

Sobre un terreno de 2092 m², la propiedad ofrece una amplia sala de estar, sauna y un área exterior equipada con piscina, ducha y jardín. El ambiente que sorprende es el sótano, de 372 m², diseñado para garantizar mayor privacidad y seguridad al jugador.

Así se ve la propiedad en Marbella, en un terreno de 2092 m² Serrano Font

El departamento en Manchester

Tras dos temporadas en Alemania con el Borussia Dortmund, y a pesar de las especulaciones sobre un posible traspaso a España, el noruego firmó un contrato de cinco años con el Manchester City en 2022.

En aquel momento, incluso se especuló con que estaría interesado en la mansión de seis habitaciones de su entonces rival Paul Pogba en Cheshire, valorada en aproximadamente US$3,8 millones, pero finalmente optó por vivir en el centro de la ciudad.

Nunca se confirmó la dirección exacta de su casa en Manchester Shutterstock

Nunca se confirmó la dirección exacta, pero se supo que su residencia incluía una cámara de crioterapia valorada en más de US$60.000.

El refugio en Oslo

En junio de 2023, Erling Haaland invirtió en su país natal comprando un apartamento de tres habitaciones en Oslo por aproximadamente US$3,28 millones.

En junio de 2023, Erling Haaland invirtió en su país natal comprando un apartamento de tres habitaciones en Oslo Sommerro

Situada en la zona central de la capital, en Solli Plass, la propiedad se encuentra en el mismo edificio que el hotel Sommerro, un proyecto del multimillonario Petter Stordalen, ubicado en un edificio art déco de la década de 1930 diseñado por los arquitectos Andreas Bjercke y Georg Eliassen.

La casa en Alderley Edge

En octubre de 2024, se vio al atleta visitando una casa de seis habitaciones en Alderley Edge, Cheshire, valorada en US$4,64 millones. En ese momento, el delantero alquilaba una mansión en la misma zona.

A finales de ese año, él, su pareja, Isabel Haugseng Johansen, y su hijo se mudaron a una nueva dirección, que está aproximadamente a 10 minutos en coche de la residencia de su compañero del Manchester City, Jack Grealish.

Haaland, su pareja, Isabel Haugseng Johansen, y su hijo se mudaron a una nueva dirección cerca de Manchester Shutterstock

La mansión en Cheshire

En mayo de este año, salió a la luz que Erling Haaland había adquirido, en 2025, una mansión recién terminada con 10 habitaciones en Cheshire por US$8,21 millones, según los registros del Land Registry, el registro de la propiedad del Reino Unido.

La propiedad, distribuida en cuatro plantas, ocupa una parcela que incluye un lago, piscina, casa de huéspedes, jardines, establos e incluso una casa en un árbol Shutterstock

La propiedad, distribuida en cuatro plantas, ocupa una parcela que incluye un lago, piscina, casa de huéspedes, jardines, establos e incluso una casa en un árbol. Recientemente, el jugador obtuvo permiso para construir un garaje con capacidad para cuatro vehículos, lo que refuerza el carácter exclusivo y funcional de la residencia.