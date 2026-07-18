Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina: así es su casa en España, su refugio sin lujos

Lionel Scaloni es el entrenador de la última selección campeona del mundo y el hombre que este domingo volverá a estar frente a una oportunidad histórica. La Argentina enfrentará a España en la final del Mundial 2026 con la posibilidad de llevarse nuevamente el título y extender una etapa que ya tiene fútbol, juego y sobre todo mística.

En la final, del otro lado estará España, el país en el que Scaloni construyó su hogar y formó su familia. Del lado argentino aparecerá el lugar al que nunca dejó de pertenecer, aunque hace años viva a más de 10.000 kilómetros de Pujato, el pueblo santafesino donde nació.

Mallorca es su casa, pero la Argentina sigue siendo su corazón y su pasión. Una combinación que explica buena parte de su historia, la de un entrenador que hizo gran parte de su vida en Europa, aunque conservó las costumbres, los vínculos familiares y el arraigo propio de alguien que nunca terminó de irse de la localidad cercana a Rosario.

Y es en España donde, lejos de los estadios, las concentraciones y la exposición que implica dirigir a una de las selecciones más importantes del mundo, Scaloni encontró un refugio familiar. Allí vive con su esposa, Elisa Montero, nacida en Mallorca, y sus dos hijos, Ian y Noah.

Lionel Scaloni dio una entrevista exclusiva desde su casa en Mallorca en 2025 DSports

Cómo es la casa de Lionel Scaloni en Mallorca

La propiedad se encuentra en el municipio de Calvià, al sudoeste de Mallorca, en cercanías de la playa El Toro y de Puerto Adriano, uno de los puertos deportivos más reconocidos del Mediterráneo. Se trata de una zona residencial elegida por quienes buscan privacidad, cercanía al mar y una vida alejada del movimiento turístico de Palma.

Aunque se encuentra en un entorno privilegiado, la propiedad no responde al estereotipo de las mansiones extravagantes que suelen asociarse con las grandes figuras del fútbol. Las imágenes muestran una casa de arquitectura mediterránea, distribuida en dos plantas y pensada principalmente para disfrutar de los espacios exteriores.

Así es la casa de Scaloni en Mallorca captura

Pero también es una particularidad que responde a la personalidad del DT campeón del mundo, ya que no se caracteriza por ser una persona ostentosa, sino más bien tiene un perfil más bajo y sin excentricidades. La mística de la Scaloneta también se construyó alrededor de esa imagen.

Uno de los sectores protagonistas es la pileta rectangular de gran tamaño, rodeada por un solárium y una superficie revestida con pisos claros. A pocos metros aparece una galería techada, equipada como comedor exterior, que permite aprovechar el clima de la isla durante buena parte del año.

La relación de Scaloni con Mallorca comenzó mucho antes de su etapa como entrenador. En 2009, cuando jugaba para el club de la isla, conoció a Elisa Montero en un restaurante. La pareja posteriormente se instaló en Roma, donde en 2012 nació Ian, su primer hijo. Noah nació dos años más tarde en Palma de Mallorca y la familia terminó estableciéndose definitivamente en la isla.

La ubicación también resulta estratégica para su trabajo. Desde España puede mantener un contacto más cercano con buena parte de los futbolistas argentinos que compiten en las principales ligas europeas. Sin embargo, sus obligaciones lo llevan a viajar constantemente a Buenos Aires y a otros puntos del mundo.

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Localidad de Pujato de donde es oriundo Lionel Scaloni, actual director técnico de la selección argentina de futbol Marcelo Manera - LA NACION

Entre un compromiso y otro, Pujato continúa ocupando un lugar central. Scaloni suele regresar al pueblo ubicado a unos 40 kilómetros de Rosario para visitar a su familia y reencontrarse con los espacios de su infancia. Incluso después de conquistar el Mundial de Qatar, pasó parte de las fiestas allí antes de regresar a Mallorca, donde fue recibido cientos de argentinos que lo esperaban en el aeropuerto.

El propio entrenador contó que Elisa es muy familiera y que se siente cómoda cada vez que visita Pujato. En ese ida y vuelta permanente, la casa de Mallorca funciona como el punto de equilibrio entre dos puntos centrales de la vida familiar en España y una identidad que continúa profundamente ligada al país.