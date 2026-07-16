Es argentino y decidió sortear cuatro departamentos si la selección gana el Mundial 2026

No se habla de otra cosa. La final de la Copa del Mundo ya se siente, y la Argentina vuelve a ser una de las protagonistas de este encuentro.

En este contexto, el sector inmobiliario no quiere quedarse afuera de la potencial celebración y apuesta al cien por ciento por el seleccionado nacional. Es el caso de una desarrolladora que sorteará cuatro departamentos, en honor a la eventual cuarta estrella, si la Argentina vuelve a consagrarse campeona del mundo.

No es la primera vez que la firma impulsa este tipo de iniciativas. La propuesta ya se había realizado durante el Mundial de 2022 y la Copa América. Sin embargo, este año la apuesta se cuatriplicó: ya no se trata de una sola unidad, como en el mundial pasado, ahora se sortearán cuatro.

“Antes de Qatar propusimos esta idea loca y ganó la Argentina. Y ahora nos ilusionamos: ¿mirá si nuestro sorteo fue una cábala?”, comenta Juan Manuel Tapiola, CEO de Spazios, la desarrolladora que llevará a cabo la iniciativa.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

El sorteo se realizará algunos días después de finalizado el Mundial, siempre y cuando la Argentina se consagre campeona. El plazo para participar comenzó el 2 de febrero y terminó antes de que empiece el torneo.

No hay letra chica. La única condición que había para ingresar al concurso era comprar una propiedad de la desarrolladora en ese tiempo. Es decir, monomabientes de 28 m² que arrancan en los US$ 60.000; departamentos de dos ambientes de 43 m² desde US$87.200 y de tres ambientes de 80 m² en US$125.700.

Tapiola aclara que con un anticipo de US$10.000 y cuotas mensuales que oscilan entre los $500.000 y los $600.000 ya se podía acceder al sorteo.

Un render de un monoambiente de 28 metros cuadrados Spazios Desarrolladora

Esta vez habrá cuatro ganadores, uno por cada departamento. “Cada ganador obtendrá un crédito de US$60.000 que, en general, alcanza para un monoambiente grande o como parte de pago para una unidad más grande”, detalla.

Entonces, los vencedores podrán elegir entre dos escenarios. El primero es dejar de pagar las cuotas del departamento que están comprando, y la desarrolladora les devolverá el dinero del anticipo, de las cuotas ya pagadas y les entregará la llave de la unidad. La otra opción es seguir pagando el plan y elegir otro departamento, entre cualquiera de los 18 proyectos que la desarrolladora tiene en pozo o en construcción en barrios que van desde Núñez, Villa Devoto, Caballito, Villa Real, Villa Urquiza hasta Tres de Febrero e Ituzaingó en la provincia de Buenos Aires.

Uno de los proyectos de la desarrolladora donde se puede elegir departamento Spazios Desarrolladora

¿Quién ganó el departamento en el Mundial 2022?

Para Silvestre David, el 2022 fue un año fuera de lo común. Compró una vivienda, la Argentina salió campeona del mundo y él ganó un departamento sorteado por la desarrolladora. Con 44 años, fue uno de los 36 inscriptos, y quien se llevó el gran premio.

Se ganó un departamento en un sorteo que se hizo por el Mundial 2022

En lugar de cancelar las cuotas del departamento que ya estaba pagando, decidió adquirir una nueva unidad como premio, y continuar financiando la que ya tenía. Su objetivo fue destinar una propiedad a la inversión y la otra a vivienda.