Copa América: sortean un ambiente más y una cochera si la Argentina gana el torneo

“Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” es una melodía que resuena en la cabeza de los argentinos, expectantes por la próxima Copa América ; la ilusión por ser nuevamente campeones se encuentra más latente que nunca. A muchos se les eriza la piel al volver a escuchar la letra de lo que se convirtió en una especie de himno y en medio de esa expectativa, el mundo del real estate se suma a la apuesta por ver nuevamente a la scaloneta levantar la copa, pero con una propuesta insólita.

Un desarrollador inmobiliario propone regalar un ambiente o una cochera, en caso de que la Argentina gane la próxima Copa América, que arranca el 20 de junio. Aquel que adquiera un departamento en alguno de sus proyectos, podrá acceder a un ambiente más o a una cochera, si sale elegido en el sorteo. De esta forma, el mercado inmobiliario se suma a la ilusión de que la selección argentina levante una nueva copa: “Somos todos fans y queríamos de alguna forma apoyar al equipo”, asegura Juan Manuel Tapiola, CEO de Spazios, la desarrolladora que llevará a cabo la iniciativa .

El frente de uno de los proyectos que construye la desarrolladora Spazios

A la hora de responder cómo participar del sorteo, el empresario responde que lo harán quienes compren alguna unidad de los proyectos que construye en Núñez, Villa Urquiza y Devoto o en el corredor norte, más especificamente, en Ramos Mejía, Ituzaingó y en el partido de Tres de Febrero. “Es importante aclarar que podran elegir por un ambiente más o una cochera pero en ningún caso podrá superar los US$15.000″, explica Tapiola que hace emprendimientos con amenities, que van desde pileta, gimnasio y hasta laundry.

Los tickets para las unidades arrancan en los US$ 60.000 para un dos ambientes y hay opciones por hasta US$100.000. Mientras que en el caso de tres ambientes, arrancan en US$ 90.000 hasta los US$200.000. Para los cuatro ambientes, los valores rondan los US$90.000 y los US$ 300.000. “Siempre dependiendo si es CABA o GBA y el barrio o localidad”, puntualiza Tapiola. Un dato no menor es que se trata de departamentos que se podrán pagar al contado o financiados a 30 años por el desarrollador. Pueden ser unidades en pozo, en proceso de construcción o terminadas.

Otro de los emprendimientos que lleva adelante Tapiola Spazios

Tapiola detalla que los participantes serán quienes compren un departamento desde hoy y hasta el 20 de junio, fecha en que inicia la Copa América. “Las personas deberán presentarse el día del sorteo con el boleto que se colocará en un bolillero”, agrega Tapiola.

¿Quién ganó el departamento que sortearon por el Mundial?

Esta no es la primera apuesta que el desarrollador hace relacionada con la selección argentina de fútbol. Durante el Mundial de Qatar, Tapiola se comprometió a sortear un departamento de US$70.000 si la selección argentina salía campeona. “Y así fue Silvestre David de 44 años fue uno de los 36 inscriptos y se ganó la propiedad”, recuerda el desarrollador, quien recuerda que el ganador había comprado un monoambiente y por el monto ganador podía usar el dinero para cancelar cuotas pendientes o adquirir una segunda unidad, entre otras posibles opciones.

Se ganó un departamento en un sorteo que se hizo por el Mundial 2022