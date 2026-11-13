Escribanos asesoran sin costo: dónde consultar sobre protección de la vivienda, herencias y créditos hipotecarios

Proteger la vivienda, resolver dudas sobre una herencia o conocer los trámites que requiere un crédito hipotecario. Este sábado 14 de noviembre, de 10 a 13, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires (CECBA) realizará una nueva jornada de asesoramiento gratuito en su sede de avenida Callao 1540, en Recoleta, a metros de la avenida Las Heras.

El encuentro forma parte de “Cuidá lo tuyo”, la campaña que la institución lleva adelante por 17° año consecutivo para acercar herramientas jurídicas a los vecinos y ayudarlos a tomar decisiones sobre sus bienes y su futuro. Además de las consultas personalizadas, se podrá realizar sin costo el trámite de afectación al Régimen de Protección de la Vivienda y participar de dos charlas abiertas al público.

Esta edición coincidirá con la XIV Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario, organizada y coordinada por el Consejo Federal del Notariado Argentino a través de los colegios notariales de todo el país.

Esta edición coincidirá con la XIV Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario

Qué trámites y consultas se podrán realizar

Durante la jornada, los escribanos responderán consultas sobre herencias, trámites vinculados con créditos hipotecarios y directivas anticipadas de salud, entre otros temas.

También se podrá gestionar de manera gratuita la afectación al Régimen de Protección de la Vivienda, el trámite conocido durante años como “bien de familia”, que cambió de denominación con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en 2015.

“Queremos que los vecinos dispongan de las mejores herramientas jurídicas para decidir su presente y su futuro”, sostuvo Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos porteño. Sobre la posibilidad de realizar sin costo el trámite de protección de la vivienda, agregó: “Es un hecho fundamental para asegurar el techo y dar una instancia más de seguridad a la sociedad”.

Dos charlas para planificar el futuro

El encuentro incluirá dos charlas con orientación práctica, centradas en decisiones que pueden anticiparse en familia.

La primera será a las 10.30, bajo el título “Quién cuidará de mi hijo cuando yo no esté”. Abordará una preocupación que atraviesa a muchas familias: quién acompañará a una persona con discapacidad cuando sus padres ya no estén. Se hablará sobre planificación, derechos y herramientas para construir un futuro con mayor protección y autonomía, así como sobre el rol de los hermanos.

A las 12, comenzará “Decidí hoy lo que importa mañana”, una charla en la que se explicará qué es un acto de autoprotección y cuáles son las características de las directivas anticipadas de salud. El foco estará en las herramientas disponibles para expresar decisiones sobre el propio cuidado, con especial atención a los derechos de las personas mayores y a situaciones en las que alguien pueda verse impedido de manifestar su voluntad.

¿Qué hay que llevar para proteger la casa?

Para quienes se dirijan con el fin de afectar su casa al Régimen de protección de la vivienda, el titular o los titulares de dominio deben concurrir con la siguiente documentación: