Más hijos, los mismos metros: la odisea de criar a un bebé en un departamento de una habitación

Cuando Kathy Brown y Joey Bylebyl se mudaron a un departamento en el West Village de Nueva York a principios de 2021, sabían que habían hecho una buena compra. Lo que no previeron fue que, casi seis años después, compartirían el lugar de una habitación con dos compañeros de piso más: sus hijos pequeños, Russell, de 3 años, y Sam, de 18 meses.

El departamento de 65 m2 es acogedor, pero la Sra. Brown, consultora educativa, y el Sr. Bylebyl, que trabaja en gestión de marcas, decidieron quedarse allí en lugar de buscar un lugar más grande en las afueras o en otro barrio menos céntrico. “Cuando me mudé a la ciudad, pensé: ‘Claro que no me voy a quedar aquí cuando tenga hijos’”, dijo Brown, de 37 años. “Pero luego llega el bebé y piensas: ‘Ya veremos qué pasa’”.

No son los únicos padres neoyorquinos que se adaptan a las limitaciones de vivir en un departamento de una habitación. Ante el constante aumento de los alquileres, la escasez de viviendas y los altos costos del cuidado infantil, muchas familias en crecimiento están sacando el máximo provecho de sus pequeñas residencias y se niegan a que esto limite su estilo de vida.

West Village, Manhattan, Nueva York Unsplash

Brown y Bylebyl, por ejemplo, improvisaron una habitación infantil separando una sección de su sala de estar con cortinas. Han utilizado muebles plegables y organizadores de equipaje. Incluso han celebrado una fiesta de cumpleaños en casa con 14 niños de dos años.

“Lo llevamos con orgullo, como una insignia, el haberlo logrado”, añadió el Bylebyl, de 38 años.

Encontrar un departamento familiar accesible en Nueva York es más difícil que nunca. El alquiler mensual promedio de uno de dos habitaciones en Manhattan alcanzó un máximo histórico de casi US$8500 en septiembre, mientras que la oferta en general cayó a sus niveles más bajos para ese mes desde 2019, según un informe reciente de Corcoran, compañía de real estate. Las familias que buscan un lugar más grande en otro distrito también pueden tener dificultades: si bien las unidades de dos habitaciones en Brooklyn son más baratos (con un promedio de US$5708 al mes), la oferta de viviendas en todo el distrito se desplomó un 25 % anual, según el estudio.

“La oferta de viviendas familiares siempre ha sido escasa, pero los alquileres aumentaron más rápidamente en los últimos años”, afirmó Ryan Schleis, vicepresidente sénior de investigación y análisis de Corcoran. “La combinación de estos factores, sumada a la evolución de los alquileres, ha creado una situación muy particular”.

Otro es el caso de Sada Haider y Kol Siedman, ambos de 30 años, tomaron la decisión consciente este verano de mudarse de un departamento de dos habitaciones en el Upper West Side a uno de una habitación en el Upper East Side, después de que su hija Amaal cumpliera un año. La mudanza les permitió ahorrar aproximadamente US$1400 al mes en alquiler, fondos que destinaron a ahorros, viajes, cuidado infantil y al plan de ahorro universitario para su hija.

Las parejas tienen que ingeniárselas para que entren todos en un pequeño departamento (Pixabay)

Aunque el inmueble tiene unos 920 pies cuadrados, un tamaño palaciego para los estándares de Manhattan, la pareja aún tuvo que encontrar soluciones para acomodar a su hijo pequeño, a su cockapoo, Mochi, y las visitas prolongadas de la familia de Haider, que vive en la India.

Encontraron soluciones prácticas y con estilo, como armarios para guardar juguetes, una mesa de centro con una silueta redondeada, ideal para bebés, y una mesita auxiliar de madera curva. Por ahora, la familia comparte el dormitorio, con Amaal en una cama infantil; cuando tenga la edad suficiente, se mudará a un rincón del salón.

Haider comenzó a documentar sus trucos en las redes sociales. “Realmente quería ver si hay otros padres que hacen esto, porque gran parte de mi feed estaba lleno de padres de los suburbios con sus mansiones”, dijo.

Marina Lancellotta, de 33 años, también mostró su unidad de una habitación en TikTok e Instagram para inspirar a otros padres neoyorquinos. Comparte la vivienda de 70 m2 con su esposo, Michael, de 33 años, su bebé Lennon, de 17 meses, y su perro Cavapoo, Charlie.

Marina Lancellotta cuenta en sus redes cómo es vivir en un pequeño departamento en Nueva York @marinaakatherine

“Nos encantaba nuestra vida aquí, nos encantaban nuestros amigos y nos encantaba nuestro edificio”, dijo la Sra. Lancellotta, quien dirige su propio negocio de marketing en redes sociales. “Nunca nos sentamos a pensar: ‘Bueno, mudémonos a las afueras’”.

Marina Lancellotta mostró su unidad de una habitación en TikTok e Instagram para inspirar a otros padres neoyorquinos.

En un video que fue visto más de 108.000 veces, Lancellotta muestra cómo lo tiene organizado, incluyendo una cómoda verde oliva en el dormitorio que usan como cambiador y para guardar cosas; un organizador para colgar en la puerta donde guardan pañales, mantas y baberos; y una cuna que eventualmente se puede convertir en una cama para niños pequeños. También recomienda ampliamente la Slumber Pod, una tienda de campaña portátil que bloquea la luz.

La señora Lancellotta estimó que la familia paga alrededor de US$4000 al mes por su alquiler, aproximadamente la mitad del precio de un apartamento similar de dos habitaciones en otra parte del vecindario. “No creo que nos quedemos aquí para siempre, pero por ahora pensamos: ‘¿Sabes qué? Estamos ahorrando muchísimo dinero’”, dijo.

Es importante que el área de juegos de los niños esté ordenada, sobre todo cuando es pequeña @marinaakatherine

Lo que a algunos padres les falta en espacio, lo compensan con creces con una decoración creativa. Natalie Shine, creadora de contenido y presentadora del programa de preguntas y respuestas sobre cultura pop, The Big Silly Trivia Game, radicada en Nueva York, se mudó a un departamento de una habitación en la zona alta de la ciudad con su esposo, Emmett, antes de quedar embarazada a principios de este año; una mejora con respecto a su pequeño loft de dos habitaciones en West Village. “Siempre sentí que me movía con las manos en alto como un cangrejo”, dijo Shine, de 29 años.

A Shine le encanta el ambiente familiar de su nuevo edificio, sin mencionar los detalles de la época anterior a la guerra, como los pisos de parqué en espiga y la chimenea en funcionamiento de su apartamento. No la desanimó la falta de un dormitorio adicional: un amplio armario se convirtió en el sustituto perfecto para una habitación infantil. “Cuando vives en Nueva York, tienes que ser ingeniosa”, comentó.

Shine transformó el armario del dormitorio en la habitación infantil que ella imaginaba en el Upper East Side, con un papel pintado que encontró en Etsy y que le recordaba a las caprichosas ilustraciones de animales de Ludwig Bemelmans en el Hotel Carlyle. Unas perchas con barra extensible en los estantes empotrados ofrecen espacio para bodys y suéteres de bebé.

“Es divertido”, dijo. “Solo tienes que involucrarte, sea cual sea la etapa de la vida en la que te encuentres”.