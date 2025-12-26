Los municipios más buscados para mudarse cerca de CABA

La decisión de vivir fuera de la Ciudad, pero sin alejarse demasiado, dejo de ser una necesidad para convertirse en una elección. La opción de migrar hacia el verde tuvo un gran impacto luego de la pandemia de Covid-19. A partir de ese momento se abrió una ventana de oportunidad impensada: tras el inicio del aislamiento iniciado el 20 de marzo de 2020, un amplio sector de la población vio con luz verde la posibilidad de mudarse a localidades más pequeñas o rurales con naturaleza.

Según un informe realizado por el arquitecto Facundo López Binaghi para Fundación Tejido Urbano, “durante los meses más estrictos de la cuarentena, la carencia de espacios internos y externos en los hogares puso de manifiesto déficits habitacionales históricos: hacinamiento, falta de espacios públicos y precariedad en la conectividad”.

Estas falencias alentaron el deseo de muchos urbanitas de buscar “aire puro” y entornos con mayor contacto social. Por lo que, a partir de 2020 se registró un alza notable en consultas sobre localidades pequeñas y campo, impulsada por la virtualidad laboral y educativa.

Ahora, al analizar que busca la demanda, se observa que de acuerdo a los datos del tercer trimestre de 2025 de la plataforma inmobiliaria Zonaprop se confirma una tendencia clara: en todo el AMBA, cuanto más alto es el precio de la propiedad, menor es el volumen de búsquedas. El mercado mira primero el bolsillo y recién después el mapa.

Según el relevamiento, el 35% de la demanda de compra en el AMBA se concentra en propiedades de hasta US$100.000, mientras que otro 31% apunta a unidades valuadas entre US$100.000 y US$175.000. Es decir, casi siete de cada diez búsquedas se explican por ese rango.

Cuando se observa el comportamiento por zonas, aparecen diferencias marcadas. En GBA oeste-sur, el 58% de las búsquedas se dirige a propiedades por debajo de los US$100.000. En cambio, en GBA norte la lógica es otra: el 48% de la demanda apunta a unidades de más de US$175.000, y solo el 22% busca opciones por debajo de los US$100.000.

En GBA norte el 48% de la demanda apunta a unidades de más de US$175.000 HERNAN ZENTENO

La relación entre oferta y demanda refuerza esta foto: las propiedades de hasta US$100.000 reciben hasta un 50% más de consultas que las ubicadas en el rango intermedio. La brecha es especialmente fuerte en el oeste-sur, donde la diferencia alcanza el 50%, mientras que en GBA norte es del 8%.

Los municipios más buscados cerca de la Ciudad

Algunos municipios aparecen como los grandes ganadores para quienes quieren mudarse cerca de CABA:

En GBA norte, los más buscados siguen siendo Vicente López (26%) y San Isidro (19%), con buena conectividad y servicios consolidados. También se destacan Tigre (17%), sobre todo en zonas con acceso rápido a Panamericana, y Pilar (12%), que combina casas, barrios cerrados y una oferta creciente de departamentos.

En GBA Norte, el municipio más buscado es Vicente López Soledad Aznarez

Por su parte, en GBA oeste, la demanda se concentra en La Matanza (29%) y Morón (22%), con precios más accesibles y buena conexión ferroviaria. Aparecen también Tres de Febrero (19%) e Ituzaingó (9%) impulsados por su perfil urbano y su cercanía con CABA.

Mientras que, en GBA sur, los focos están puestos en La Plata (29%) y Lomas de Zamora (15%), y en Lanús (11%) y Avellaneda (9%), donde el mercado ofrece valores más bajos.

¿Cuánto cuestan las propiedades?

Ahora, a la hora de pensar en mudarse a algunas de las localidades seleccionadas como las más buscadas para vivir, es necesario conocer los valores de venta que cada una presenta. De esta manera, de acuerdo a la plataforma inmobiliaria, los precios promedio por metro cuadrado, tomando en cuenta un departamento de dos ambientes, son los siguientes:

En GBA norte:

Vicente López: US$3587

San Isidro: US$2753

Tigre: US$2314

Pilar: US$2444

En GBA oeste:

La Matanza: US$1485 (en San Justo)

Morón: US$1501

Tres de Febrero: US$1400

Ituzaingó: US$1983

En GBA sur:

La Plata: entre los US$160 y los US$1925

Lomas de Zamora: US$2023

Lanús: US$1794

Avellaneda: US$1577

Las mejores ciudades del conurbano para vivir

A mediados de 2025, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó el Índice de Gestión Estratégica de Ciudades AMBA 2025. Se refiere a un estudio en el que se eligen los mejores municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para vivir.

La elaboración del ranking -que toma como referencia la antigua composición del Gran Buenos Aires (GBA)- tiene en cuenta cinco “dimensiones clave”: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura.

De acuerdo a los resultados que se califican entre 0 y 5 puntos, el top cinco se compone de la siguiente manera:

Vicente López lidera con un puntaje de 3,39

lidera con un puntaje de 3,39 Tres de Febrero , con 3,34 puntos

, con 3,34 puntos San Isidro , con 3,32

, con 3,32 Quilmes, con 3,03

con 3,03 Lanús, con 2,99