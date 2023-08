escuchar

En una oportunidad única y excepcional, una casa con un pasado musical legendario apareció en el mercado inmobiliario. Anteriormente propiedad de Geoffrey Emerick, el célebre ingeniero de sonido de la icónica banda The Beatles, esta propiedad soñada está lista para cautivar a los compradores que buscan lo extraordinario por un valor de US$1.800.000. Ubicada en el corazón de Laurel Canyon, Los Angeles, en el 8027 de Willow Glen Road, este complejo exclusivo ofrece una experiencia residencial sin igual.

La joya de esta oferta es una casa española de 1929, situada en un lote de más de 2000 metros cuadrados, rodeada de árboles. La entrada privada y cerrada conduce a un espacio exclusivo, donde los jardines repletos de rosas, lavandas y Santa Rita evocan la atmósfera mediterránea, brindando a los visitantes una experiencia de retiro única en el propio hogar.

Se encuentra en un lote repleto de árboles TheMLs.com

Presenta techos estilo catedral con vigas de madera. TheMLs.com

Cada habitación es una obra maestra de diseño. TheMLs.com

Tiene una pequeña casa de huéspedes con su propia terraza TheMLs.com

Adentrarse en esta casa es ingresar en un mundo de sofisticación con bajo perfil. La sala de estar, diseñada para el entretenimiento, presenta techos estilo catedral con vigas de madera, ventanas francesas y pisos de madera noble originales. Los detalles cuidadosamente elaborados incluyen muebles empotrados personalizados con tapicería de mohair de terciopelo y trabajos de hierro intrincados, y una chimenea a leña.

La propiedad cuenta con una gran terraza con una chimenea a gas para las noches frescas TheMLs.com

El diseño de dos niveles ofrece un equilibrio perfecto entre escala y privacidad. Cada habitación es una obra maestra de diseño, con acabados que incluyen baldosas de cerámica japonesa, lámparas colgantes originales de la década de 1960 diseñadas por Carl Fagerlund, accesorios de latón sin lacar de Waterworks, bachas e inodoros Agape, pisos de terracota italianos y detalles como manijas de puertas de latón italiano de la década de 1950 y puertas de madera maciza de más de dos metros.

La propiedad en el exterior es igualmente impresionante, con varios patios aterrazados que permiten cenas al aire libre rodeadas de naturaleza. Una pileta privada y una ducha a cielo abierto ofrecen un refugio perfecto para relajarse y disfrutar del verde. Además, la propiedad cuenta con una gran terraza con asientos incorporados, una pérgola de madera y una chimenea a gas para las noches frescas, que fusionan de manera perfecta el interior y el exterior.

Sus varios patios aterrazados permiten cenas al aire libre rodeadas de naturaleza. TheMLs.com

El diseño de dos niveles ofrece un equilibrio perfecto entre escala y privacidad. TheMLs.com

La casa tiene pisos italianos y cerámicas japonesas TheMLs.com

Una casita separada y pintoresca se suma a la propiedad, con grandes ventanales que ofrecen vistas panorámicas de un paisaje increíble. Equipada con un escritorio incorporado y una cama alta, esta pequeña casa ofrece espacio para recibir invitados o explorar actividades creativas en un entorno inspirador.

Un ícono de la historia de la música

Geoff Emerick murió a los 72 años el 2 de octubre del 2018. Su vínculo con The Beatles abarcó un período crucial de cuatro años en los que contribuyó de manera significativa a la creación de algunas de las obras maestras más emblemáticas de la música. Su relación con la banda comenzó a la temprana edad de 19 años, cuando tuvo la oportunidad de trabajar en los legendarios estudios Abbey Road.

Fue George Martin, el productor de The Beatles, quien vio en Emerick el potencial para guiar el sonido de la banda en una nueva dirección durante una fase en la que el grupo dejaba atrás los escenarios para explorar terrenos sonoros más experimentales. Emerick se convirtió en el artífice detrás de canciones icónicas como “Love Me Do”, “I Want To Hold Your Hand” y “She Loves You”, lo que le valió ser nombrado ingeniero jefe.

Lennon, Harrison y McCartney grabando para el film "Yellow Submarine" en 1968 Keystone Features - Hulton Archive

Sin embargo, su verdadera consagración llegó con álbumes trascendentales como “Revolver”, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, “The White Album” y “Abbey Road”. Emerick logró capturar la visión musical de la banda y plasmarla en el estudio, convirtiéndose en una parte esencial de su sonido distintivo.

Su relación con los miembros de The Beatles era tan estrecha que se convirtió en el mediador entre sus ambiciosas ideas y la tecnología disponible en ese momento. Un ejemplo notable fue la colaboración en “Tomorrow Never Knows”, donde Emerick trabajó arduamente para satisfacer la solicitud de John Lennon de que su voz sonara como “el Dalai Lama hablando desde la cima de una montaña”. Su habilidad y compromiso llevaron a la realización de muchas de las visiones creativas de la banda.

Después de la disolución de The Beatles, Emerick continuó dejando su huella en la industria musical, trabajando con una variedad de artistas talentosos como Elvis Costello, Michael Jackson, Art Garfunkel, Stevie Wonder y otros más. Su influencia y experiencia lo llevaron a ser galardonado con cuatro premios Grammy, destacando su papel en la creación de la música que definió generaciones.

Adquirir su propiedad es una oportunidad única de esas que rara vez se presentan, y esta casa en Laurel Canyon promete ser una inversión inigualable en un estilo de vida único en su clase.

Las lámparas colgantes son originales de la década de 1960 diseñadas por Carl Fagerlund TheMLs.com

Se destacan las grandes puertas de madera maciza TheMLs.com

Su entrada es austera y llena de vegetación TheMLs.com