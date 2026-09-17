Investigan murciélagos en la mansión de Batman: el curioso conflicto por la histórica propiedad

Los responsables de la mansión, que fue la residencia de Bruce Wayne en “Batman Begins”, refutaron las acusaciones de que no estaban tomando medidas relacionadas con la presencia de murciélagos en la propiedad. Según representantes del dueño, ya se están llevando a cabo investigaciones ecológicas y preparativos para la restauración de la casa.

Situado en la zona rural de Buckinghamshire, Inglaterra, Mentmore Towers es un sitio patrimonial de Grado I. En agosto, el ayuntamiento local emitió un aviso exigiendo reparaciones en la propiedad, incluyendo estudios para comprobar la presencia de murciélagos.

La determinación también está relacionada con las condiciones de la mansión, que presenta problemas de conservación. Historic England clasifica la imponente propiedad, construida entre 1852 y 1854, como en “muy malas condiciones” y registra su vulnerabilidad como “alta”. Según la BBC, los equipos del ayuntamiento y del organismo dedicado al patrimonio deberían poder inspeccionar el edificio semanalmente. Los estudios sobre murciélagos deberían estar completos en agosto de 2027.

En respuesta, un portavoz del propietario, el empresario inmobiliario Simon Halabi, desmintió que no se está haciendo nada. Según él, “ya están avanzando activamente investigaciones profesionales, investigaciones ecológicas profesionales, y trabajos preparatorios para un programa de reparación y restauración”.

Así se ve por fuera la mansión en la que, según afirman, se están llevando a cabo investigaciones ecológicas Tom Swain

El representante también afirmó que la familia Halabi sigue comprometida con la preservación de la propiedad. “El fideicomiso familiar Halabi sigue absolutamente comprometido con la preservación y restauración a largo plazo de Mentmore Towers.” En la misma declaración, añadió: “La sugerencia de que no se está haciendo nada en la propiedad es falsa.”

La defensa adquirió un toque de ironía por la asociación de la propiedad con el universo de Batman. El portavoz dijo que la mansión ya cuenta con su propio “equipo de Batman” trabajando en la investigación de murciélagos. “El propio equipo de Batman de Mentmore ya se está encargando del caso”, dijo.

Según el informe de los responsables de la mansión, ya se contrataron consultores y empresas especializadas. “Desde la correspondencia del ayuntamiento a principios de este año, se contrataron consultores profesionales y contratistas, se realizaron estudios de expertos, avanzaron con investigaciones sobre amianto y otros materiales, y se inició un programa formal de estudios ecológicos y de murciélagos.”

La mansión fue construida entre 1852 y 1854 para la familia Rothschild Shen Stone - Shutterstock

La mansión, construida entre 1852 y 1854 para la familia Rothschild, se dice que es la única obra importante superviviente del arquitecto Joseph Paxton en Gran Bretaña. Además de “Batman Begins”, la propiedad apareció en otras películas y recientemente también se utilizó en la producción Pressure.

A pesar de la defensa de los propietarios, el Ayuntamiento de Buckinghamshire afirmó que su prioridad es proteger y preservar el edificio y que emitió el aviso de reparaciones precisamente para este propósito. La agencia también declaró que está tomando medidas en relación con las obras realizadas en el lugar sin autorización urbanística.