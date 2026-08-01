Batman: se vende en US$32 millones de dólares la emblemática mansión en la que vive Bruce Wayne

La famosa mansión que sirvió de escenario para la residencia de Bruce Wayne en la clásica serie de Batman de la década de 1960 está a la venta en Estados Unidos por US$32 millones. La producción, protagonizada por Adam West (1928-2017) como Batman y Burt Ward, de 81 años, como Robin, marcó a toda una generación. La casa elegida para representar la fachada de la Mansión Wayne también se convirtió en un ícono de la televisión.

Ubicada en Pasadena, California, la residencia fue construida en 1928 y es considerada una de las más emblemáticas de la ciudad. Con aproximadamente 1734 metros cuadrados de superficie construida en un terreno de casi 2 hectáreas, la propiedad combina arquitectura histórica con infraestructura de alto nivel.

La producción, protagonizada por Adam West como Batman y Burt Ward, de 81 años, como Robin, marcó a toda una generación Grosby Group

La casa cuenta con siete dormitorios, once baños y un garaje para cuatro autos. Entre las habitaciones se incluyen una sala de estar, una sala de juegos, una sala familiar, una sala de pool, una oficina, un sótano, un ático y un desayunador. La propiedad también incluye un cobertizo, una glorieta y una casa de huéspedes.

La casa cuenta con siete dormitorios, once baños y un garaje para cuatro autos TheMLS.com

Diseñada por el estudio de arquitectura Morgan, Walls & Clements, la edificación es uno de los mejores ejemplos del estilo neotudor jacobino en la región. Oculta tras unas puertas, la residencia está rodeada de jardines, pasto y robles centenarios, y ofrece vistas al valle.

Aunque conserva elementos originales como vidrieras, tejados de pizarra y una torre, la propiedad ha sido objeto de varias mejoras. Estas incluyen una piscina estilo resort con cascadas de piedra, una cancha de pickleball, un cine privado y amplios espacios para eventos y recepciones. Los sistemas de aire acondicionado, fontanería y alcantarillado también se han modernizado.

Aunque conserva elementos originales, la propiedad ha sido objeto de varias mejoras TheMLS.com

La residencia, anunciada por Proact Luxury Real Estate, se describe como “uno de los lugares emblemáticos de Pasadena y una oportunidad excepcionalmente rara de adquirir la que muchos consideran la propiedad histórica más exquisita de la ciudad”.