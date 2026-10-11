Jennifer Aniston, 57 años, compró una mansión de US$21 millones donde vive con sus perros en California

Jennifer Aniston, la actriz que alcanzó la fama mundial por su papel de Rachel Green en Friends, mantiene desde hace más de una década una de las propiedades más reconocidas de su patrimonio inmobiliario: una mansión en Bel Air, uno de los barrios residenciales más exclusivos de Los Ángeles, California.

La actriz compró la vivienda en 2011 por aproximadamente US$20,97 millones. La propiedad, diseñada originalmente por el arquitecto A. Quincy Jones, combina la arquitectura modernista de mediados del siglo XX con amplios jardines, ventanales y espacios pensados para disfrutar de la privacidad.

A lo largo de los años, Aniston mostró algunos rincones de su casa en redes sociales y entrevistas. Una de las publicaciones que más repercusión tuvo fue la de octubre de 2024, cuando compartió un video en el que les leía un cuento infantil a sus cuatro perros en el living de la propiedad.

El jardín exterior de la casa de Jennifer Aniston

Una mansión diseñada por un arquitecto reconocido

La residencia de Bel Air fue diseñada por A. Quincy Jones, uno de los arquitectos estadounidenses más destacados del movimiento modernista de mediados del siglo XX. La construcción original data de 1965 y se caracteriza por sus líneas horizontales, sus grandes superficies vidriadas y su integración con el entorno natural.

La propiedad tiene aproximadamente 946 m² cubiertos y se levanta sobre un terreno de más de 1,3 hectáreas. Cuenta con cuatro dormitorios, seis baños y medio, una casa de huéspedes, una pileta y amplios jardines.

Entre sus ambientes se destacan un living con grandes ventanales, un bar, una sala de proyección y una cava de vinos. Los espacios exteriores incluyen terrazas y sectores verdes que ofrecen privacidad y vistas abiertas sobre Los Ángeles.

Cuando compró la vivienda, Aniston convocó al diseñador de interiores Stephen Shadley para adaptar el proyecto a sus preferencias. La actriz buscaba que los ambientes fueran elegantes, pero también cálidos y cómodos. La renovación incorporó alfombras, obras de arte y detalles decorativos que suavizaron la estética minimalista original.

La casa también tiene un significado personal para la actriz: allí celebró su boda con Justin Theroux en agosto de 2015. La pareja se separó en 2018, pero Aniston conservó la propiedad.

La mansión adquirida por la actriz en 2015 cuenta con un gimnasio

El cuento infantil que compartió con sus perros

En octubre de 2024, Aniston publicó un video en Instagram en el que aparece sentada en su casa mientras les lee a sus cuatro perros fragmentos de Clydeo Takes a Bite Out of Life.

El libro, lanzado ese mismo mes, tiene como protagonista a Clydeo, un perro inspirado en Clyde, una de las mascotas rescatadas de la actriz. La historia sigue al personaje mientras descubre sus intereses y encuentra una actividad que lo apasiona: cocinar.

Aniston confesó que le leía cuentos a sus perros

Los perros de la actriz

La publicación mostraba a los animales acomodados sobre los sillones, atentos a la lectura. Junto al video, Aniston escribió una frase humorística: “Parece que tengo a esta audiencia en mis manos”.

El proyecto literario formó parte de una iniciativa más amplia: la actriz había firmado un acuerdo para desarrollar una serie de cuatro libros infantiles junto con HarperCollins e Invisible Studio. El personaje ya había aparecido en sus redes sociales desde 2021 y había acumulado millones de visualizaciones.