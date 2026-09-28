La ingeniosa idea de un broker inmobiliario para vender en US$52.000 la casa por la que pedía un dólar

La publicaron por apenas US$1 y, en cuestión de días, se convirtió en un fenómeno inmobiliario que atrajo ofertas de distintas partes del mundo. La particular estrategia ocurrió en Pontiac, Michigan, donde una casa de dos dormitorios y un baño salió al mercado bajo el provocador nombre de “la casa más económica del mundo”.

Detrás de la iniciativa estuvo el agente inmobiliario Chris Hubel, quien en 2023 decidió llevar al extremo una teoría: una propiedad publicada por debajo de su valor terminaría encontrando su verdadero precio de mercado gracias a la competencia entre los compradores. El experimento superó las expectativas. La vivienda recibió 142 ofertas y, aunque su precio inicial era de solo US$1, terminó vendiéndose por US$52.000.

Así se ve por fuera la casa que publicaron por apenas US$1 y, en cuestión de días, se convirtió en un fenómeno inmobiliario

El estado de la propiedad explicaba, en parte, aquella llamativa publicación: había permanecido desocupada durante casi dos décadas y necesitaba una importante renovación. Sin embargo, su deterioro no impidió que la estrategia se viralizara y despertara el interés de compradores de distintos lugares.

Hubel proporcionó una descripción detallada en la página de real estate Zillow. Reveló las características únicas de la vivienda, como un “agujero en el suelo” junto al horno y una vegetación exuberante que atraía a animales locales para un “evento improvisado en el jardín”.

Recibió más de 140 ofertas entre US$0,27 y más de US$50.000.

En relación al techo, escribió: “El techo podría haber tenido días mejores, pero, bueno, aún no hay filtraciones de agua; solo te mantiene alerta, brindando una ducha inesperada de emoción cuando menos lo esperas”.

Esta estrategia poco convencional para vender la casa en Pontiac, Michigan (EE.UU.), rápidamente se convirtió en un fenómeno viral. Compradores potenciales de todo el mundo realizaron llamadas, resultando en más de 140 ofertas que oscilaban entre US$0,27 y más de US$50.000. La casa permaneció en el mercado durante ocho días, en busca de alguien dispuesto a embarcarse en la “aventura inmobiliaria de toda una vida”, según lo describió Hubel.

El agujero en el suelo www.zillow.com

Finalmente, Hubel y su cliente, Mary Blair, aceptaron una oferta de US$52.000.

Blair, de 64 años, compartió con el medio norteamericano The Washington Post: “Temía tener que venderla por US$1, pero afortunadamente eso no sucedió. Sin embargo, nunca esperé que la oferta fuera tan alta”.

Así se ven la mayoría de paredes de la vivienda www.zillow.com

Desde la década de 1990, Blair ha estado involucrada en la compra, venta y alquiler de propiedades en Pontiac.

Habiendo colaborado con Hubel en ocasiones previas, cuando este último le presentó la idea de publicar una de sus propiedades por solo un dólar, ella aceptó que llevara adelante la iniciativa.

Ubicada en East Ypsilanti Avenue, la vivienda de dos dormitorios y un baño tenía un valor de US$32.000 en 2004, cuando Blair se convirtió en la única propietaria. Hubo un intento de venta en 2011 por alrededor de US$10.000, pero ningún comprador concretó la transacción, según relató Blair. La casa ha permanecido desocupada durante casi 20 años.

La casa en venta se encuentra en 70 East Ypsilanti Avenue, Pontiac, Míchigan.

Un día después de que Hubel pusiera en venta la casa, Zillow Gone Wild, una cuenta de redes sociales que se dedica a resaltar aspectos extraños y peculiares de la plataforma, se puso en contacto con él para solicitar permiso para publicar una historia al respecto.

Cuando esta cuenta publicó la historia, Hubel se encontraba de camino a casa después de mostrar otra propiedad. En tan solo un viaje en moto de 20 minutos, recibió al menos 50 llamadas telefónicas y una avalancha ininterrumpida de mensajes de texto. Al revisar la página de Zillow, se dio cuenta de que las visitas ya habían aumentado a miles.

Este es el baño completamente sucio www.zillow.com

El número de visitas siguió en ascenso a medida que medios de comunicación de todo el mundo compartían la historia sobre la vivienda.

Hubel comentó: “Mi idea general con esto es que cuando se establece un precio por debajo del valor de mercado para una casa, casi siempre termina alcanzando su verdadero valor de mercado”. Agregó que el anuncio de la casa de Blair fue “un experimento para demostrar esto de manera extrema”.

A medida que llegaban ofertas por la vivienda, también llegaban correos electrónicos poco convencionales que mostraban pruebas de fondos para comprarla.

Un youtuber incluso llegó a ofrecer US$5000 y le comentó a Hubel que documentaría los esfuerzos de renovación online para generar aún más interés. Otro influencer propuso intercambiar una casa rodante por la vivienda, agregó.

En última instancia, de las 142 ofertas procedentes de Estados Unidos y otros países, Hubel y Blair consideraron seriamente alrededor de 10 de las que cada una rondaba los US$40.000.

La cocina está totalmente desmontada www.zillow.com

El martes por la noche llegó una oferta de US$50.000, dijo Hubel al medio. Luego, un comprador local presentó otra oferta de US$52.000.

El agente dijo que este hecho aumentó el valor para los compradores locales, en parte debido a la competencia generada al enfrentarse a personas de diferentes partes del mundo. También mencionó que tiene planes de emplear la estrategia de la oferta de US$1 en otras propiedades en el futuro.

La oferta ganadora provino de Saida Garcia, una residente de Pontiac de 26 años cuya familia compra y vende casas para renovarlas.

Después de que la noticia se volviera viral la semana pasada, García visitó la casa. Al principio, no profundizó en el anuncio, dado que sabía que habría un gran interés debido a su amplia difusión en internet. Sin embargo, su interés continuó creciendo y el lunes, junto a su padre, recorrió la vivienda y examinó su distribución de planta abierta, observando paredes con pintura deteriorada y otras que aún no estaban terminadas.

Sin embargo, García quedó impresionada con el potencial de la vivienda.