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LA NACION

La psicología confirma qué significa acumular objetos viejos en la casa

Se trataría de una forma de coleccionar, pero los expertos en psicología tienen otra explicación al respecto

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El Comercio (Perú)
Almacenar recuerdos o artículos no se debe considerar una señal de alerta si no compromete tu tranquilidad
Almacenar recuerdos o artículos no se debe considerar una señal de alerta si no compromete tu tranquilidad

Algunas personas tienen la costumbre de almacenar objetos del pasado que, a simple vista, parecen simples recuerdos o colecciones sin importancia; sin embargo, la psicología revela que el hábito de conservar cosas viejas responde a un mecanismo emocional mucho más profundo y complejo. ¿Qué dice realmente la ciencia que estudia el comportamiento humano sobre esta actitud?

Todos conocen a una persona o un familiar que tiene la costumbre de almacenar distintos objetos en su garaje o en un cuarto; a primera vista, se considera que no tendrían utilidad alguna, pero la otra parte piensa completamente diferente.

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Para estos individuos, se trata de artículos que poseen un valor especial o tienen la creencia de que podrían servir en un futuro, pero la psicología tiene una perspectiva diferente. Tras realizar distintos estudios al respecto, obtuvieron resultados interesantes.

Para estos individuos, se tratan de artículos que poseen un valor especial
Para estos individuos, se tratan de artículos que poseen un valor especial Gentileza Mere

Qué dice la psicología sobre las personas que guardan objetos viejos

En una conversación con el medio AS, la psicóloga Leticia Martín Enjuto explicó que estas personas no realizan dichos hábitos por ser dependientes, sino que están pensando constantemente en escenarios futuros.

Entonces, cuando se almacena un objeto sin darle una utilidad se puede disminuir el riesgo que produce la falta de certezas, debido a que se genera una sensación que permite sentirse preparado ante cualquier imprevisto que ocurra a corto plazo.

La especialista añade que quienes acumulan artículos antiguos en sus hogares tienen una fuerte intensidad para realizar conexiones con momentos, etapas, relaciones o personas a lo largo de su vida; es decir, valoran cada momento que experimentaron.

Estas personas tienen una fuerte intensidad para realizar conexiones con momentos, etapas, relaciones o personas
Estas personas tienen una fuerte intensidad para realizar conexiones con momentos, etapas, relaciones o personasGentileza Mere
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“Los objetos no siempre son simplemente objetos, funcionan también como marcadores identitarios”, señala Martín Enjuto.

Otros estudios psicológicos consideran que, en el peor de los casos, esta actitud se vincula directamente a trastornos de ansiedad o con el síndrome de Diógenes; lo último señalado se debe a las personas que acumulan compulsivamente objetos, entre otros factores preocupantes.

En realidad, almacenar recuerdos o artículos no se debe considerar una señal de alerta si no compromete tu tranquilidad; sin embargo, esta conducta puede ser un problema cuando el exceso de pertenencias afecta las actividades cotidianas.

El Comercio (Perú)
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