Nuevas tendencias para alquilar que buscan las nuevas generaciones

Elegir un departamento no es fácil. La ubicación, la cantidad de ambientes, los amenities y las expensas son solo alguno de los aspectos que los futuros inquilinos tienen que tener en cuenta antes de elegir su hogar.

Y aunque los jóvenes no son la excepción a esta norma, hoy toman decisiones cada vez más racionales: ya no alcanza con que la propiedad esté bien ubicada o tenga amenities. Antes de alquilar, analizan cuánto les costará vivir allí todos los meses, priorizan la funcionalidad por sobre los metros cuadrados y buscan viviendas que se adapten tanto a su vida personal como laboral.

Si tuviese que definir las prioridades de los menores de 35 años, Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades, enumera tres:

Una buena ubicación

Un costo mensual previsible

mensual previsible Luminosidad y algún espacio exterior

“Si tengo que destacar el factor más importante, es el económico”, coincide Mateo García, director Residencial de Toribio Achaval.

Con ese escenario como punto de partida, distintos referentes del sector identifican cuáles son hoy las principales preferencias de los jóvenes al momento de alquilar.

1. El dos ambientes: el nuevo equilibrio

El trabajo híbrido cambió la forma de habitar las viviendas. Cada vez más personas buscan un ambiente adicional que les permita separar la vida personal del trabajo.

“El departamento más elegido es el de dos ambientes”, afirma Bernardo J. Fernandini, CEO en L.J. Ramos y justifica su respuesta con que es un tamaño que permite vivir solo o en pareja, trabajar desde casa ocasionalmente y recibir gente sin necesidad de pasar a una unidad mucho más costosa.

“Tras la pandemia y la consolidación del trabajo remoto, la necesidad de separar la vida personal de la laboral convirtió a la puerta del dormitorio en un límite imprescindible”, remarca Candelaria Robaina, de D´Aria Propiedades.

El trabajo híbrido cambió la forma de habitar las viviendas. Hoy buscan un ambiente adicional que les permita separar la vida personal del trabajo

Pero, aunque el dos ambientes se volvió protagonista, el monoambiente sigue siendo la puerta de entrada para muchos jóvenes que se independizan. “Hoy se valora mucho más la funcionalidad que la cantidad nominal de metros cuadrados”, señala Goldszer y agrega que un departamento compacto, luminoso, bien distribuido y con espacio de guardado puede resultar más atractivo que una unidad más grande pero mal resuelta.

En los casos que el presupuesto lo permite, las parejas que están empezando un proyecto familiar, o trabajan de manera remota, priorizan el tres ambientes, desarrolla García.

La practicidad también pesa cada vez más. “Los jóvenes buscan unidades funcionales, bien distribuidas y de bajo costo de mantenimiento”, señala Alan Flexer, gerente de la sucursal San Isidro de Narvaez.

Aunque el dos ambientes se volvió protagonista, el monoambiente sigue presente

A esto se suma otro atributo que ganó protagonismo después de la pandemia: el espacio exterior. Balcones, terrazas y patios dejaron de ser un diferencial para convertirse, en muchos casos, en un requisito. “Pasó de ser un lindo detalle a una necesidad básica”, sostiene Robaina.

2. Amenities sí, pero para usarlos

Hay algunos amenities que no son negociables. Pero, el furor de estos espacios fue perdiendo peso. Los jóvenes comenzaron a plantearse su uso real: “¿Este amenity justifica lo que voy a pagar de expensas todos los meses? Si la respuesta es no, huyen del edificio”, apunta Robaina, quien divide estos sectores en dos:

Los más demandados, que son los de uso diario: bicicleteros, cowork, parrilla, terraza, gimnasio y laundry

Los que perdieron importancia: sauna, spa y micro cine

“Se volvió un perfil de inquilino mucho más racional”, indica Flexer. Antes el foco estaba más puesto en la estética o en determinados amenities; hoy el presupuesto disponible y los gastos mensuales tienen un peso mucho mayor.

Los amenities más demandados son los de uso diario como el cowork

“El joven prioriza amenities que realmente pueda incorporar a su vida cotidiana”, sintetiza Goldszer.

3. Las expensas, el gran filtro

El valor del alquiler ya no alcanza para definir una decisión. Hoy los jóvenes calculan cuánto les costará vivir todos los meses antes de avanzar con una propiedad.

“El inquilino ya no evalúa únicamente el valor publicado del alquiler, sino el costo mensual total de habitar la propiedad”, explica Goldzser.

En números, en mayo de 2026,el último dato disponible, las expensas representaban en promedio alrededor del 23% adicional sobre el alquiler, según un estudio del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO). En el primer semestre de 2024 equivalían a alrededor del 17%, lo que refleja un incremento de cinco puntos porcentuales en apenas dos años.

“El propietario debe tenerlo presente: no alcanza con fijar correctamente el alquiler si las expensas dejan el costo total fuera de mercado”, refuerza Fernandini.

4. La ubicación: más que estar cerca del trabajo

La ubicación sigue siendo un factor muy importante a la hora de elegir un alquiler. Aunque cambió el criterio con el que se elige un barrio.

“Más que la cercanía exacta al trabajo, hoy pesa la conectividad“, destaca Fernandini y agrega que el joven no necesariamente necesita vivir a cinco cuadras de la oficina, pero sí quiere poder llegar rápidamente y contar con diferentes alternativas de transporte hacia todos sus lugares de interés.

Al no ser prioridad estar cerca del trabajo, muchos eligen“barrios con mejor calidad de vida, espacios verdes, propuestas gastronómicas, actividades recreativas”, remarca Flexer.

En este sentido Robaina enumera la triple frontera de Chacarita-Colegiales-Palermo por su movida gastronómica, Villa Crespo por su relación precio-calidad, y Núñez por su cercanía universitaria.

Uno de los barrios más elegidos es Palermo por su movida gastronómica Archivo

Además, García suma otros barrios que vienen ganando protagonismo entre los jóvenes, como Coghlan, Saavedra y Villa Urquiza. Fuera de la Ciudad de Buenos Aires, Flexer observa una fuerte demanda en Vicente López, Olivos, Florida, La Lucila, Martínez, San Isidro y Tigre.

“La vivienda ya no se elige únicamente por su cercanía al trabajo, sino como parte de un ecosistema que incluye gastronomía, espacios verdes, gimnasios, transporte, comercios y lugares de encuentro” concluye Goldszer.