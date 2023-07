La zona de Miami en la que se triplicaron los argentinos y vive un boom de proyectos inmobiliarios

escuchar

En una semana caliente y mientras se espera la firma del contrato de Messi con el Inter de Miami, en North Bay Village, el conjunto de islas entre Miami Beach y la parte superior de la bahía de Biscayne, a media hora en auto del Aeropuerto Internacional de Miami los argentinos son noticia. Para empezar, en esa zona en donde proliferan los emprendimientos inmobiliarios en desarrollo, podría construirse el nuevo predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En los primeros tres meses del año, el mercado inmobiliario de North Bay Village evidenció un salto en la demanda de latinos para visitar y comprar propiedades. Los vendedores, quienes en el 2022 habían visto una baja de interés por parte de estos compradores del sur, comenzaron a darse cuenta de que la razón principal era la nueva academia de fútbol.

Un caso es el de Daniel. Oriundo de la Argentina, cuenta que su familia se fue del país cuando tenía siete años “por la economía, la inflación y las oportunidades de trabajo. La misma razón por la que los argentinos siguen saliendo del país 50 años después”. En los últimos cuatro años, el médico y dueño de locales compró cuatro propiedades, una de ellas en North Bay Village, donde vivirá en los días que pase en Miami.

“El anuncio de AFA construyendo una instalación al lado de Shoma Bay también me ayudó a tomar la decisión de comprar. Como hombre de negocios, si quiero alquilar el apartamento, tener a la AFA allí sin duda me ayudará. Y como fanático del fútbol argentino, seguro que será surrealista poder asomarme a las canchas y echar un vistazo a nuestra Selección”, destaca.

Pero la AFA no es lo único que lo vincula con la zona, sino la abundancia de argentinos que habitan el lugar. “Me atrae la zona ya que hay restaurantes argentinos y panaderías muy cerca con argentinos por toda la zona. De hecho tengo un tío y un primo que viven en Sunny Isle, que está a 10 minutos en coche. Mi familia bromeaba conmigo diciendo que ahora que tengo más de 50 años, puedo volver a vivir en Buenos Aires ya que muchos argentinos se están mudando aquí”, comenta entre risas.

De 2020 a 2022, casi se triplicó la cantidad de argentinos que compró una propiedad allí, según las ventas de ISG World. De acuerdo a los datos de la ciudad, de una población que llegaba a las 7401 personas en 2021, el 5,2% eran argentinos. Es decir que dos años atrás había al menos 384 argentinos viviendo en North Bay Village.

“Tenemos una concentración importante de argentinos tanto en North Bay Village como en Miami Beach, algunos que se mudaron en el pasado por elección y otros que vienen porque ahora ven que hay una comunidad importante. Además, la llegada de Messi y la AFA va a llamar la atención de los argentinos y de las familias futboleras de cualquier nacionalidad”, destaca el alcalde.

Fuentes locales señalan que “muchos de estos nuevos residentes provenientes de Argentina y Colombia, buscan escapar de los entornos tradicionales de la gran ciudad y eligen lugares menos densos para vivir y movilizarse, lo que da a este vecindario bien ubicado una ventaja sobre otras áreas, permitiendo a los residentes disfrutar de una escapada pacífica del ajetreo de Miami, a la vez que están a pocos minutos de los principales destinos comerciales, playas, escuelas y restaurantes de la comunidad”.

Dónde vivirá Messi

Sean argentinos o no, la expectativa de algún día encontrarse con Messi en el supermercado o en auto camino al entrenamiento, como sucedió esta semana, está latente entre los fanáticos del fútbol.

Lionel Messi en un local de la cadena Publix en Miami, según la foto que publicó el medio Rosario3

Si bien todavía no circuló la información de dónde va a vivir el astro, sí se sabe que podría visitar el departamento que tiene en la torre de Porsche ubicado en la famosa avenida Collins, en el barrio de Sunny Isles Beach. “El edificio tiene un extremo grado de privacidad a tal punto que debe ser el único edificio en el que podés vivir sin que te vean porque entrás con tu auto al garage donde se abre el ascensor de autos exclusivo para vos, sube y estacionás dentro de tu departamento”, explica Gustavo Strallnikoff, CEO de la inmobiliaria The Strallnikoff Group y bróker que llevó a cabo la compra de Messi en el edificio. Además, como todos los departamentos tienen terrazas con parrilla y pileta, los residentes de alto perfil que no quieran circular por las inmediaciones o usar espacios comunes tienen lo necesario dentro de su unidad con vista al mar.

El ingreso a la Porsche Design Tower

El edificio en cuestión se construyó en 2017, tiene 57 pisos, 132 unidades de 400 a 800 m² y todas ya fueron vendidas. Sin embargo, el megainversor que esté interesado en ser vecino de Messi puede comprar una de las 28 unidades que están en reventa que se ofrecen desde los US$4,6 millones hasta los US$15 millones. Si bien la torre tiene dos penthouses de 1700 metros cuadrados, el rosarino no compró la unidad más grande y cara sino que optó por una intermedia. El edificio tiene 11 unidades en alquiler, por el que los inquilinos tendrían que pagar entre US$20.000 y US$30.000 el mes.

Las negociaciones con la AFA

“Aproximadamente hace dos años comenzamos a hablar con el presidente de la AFA -Claudio Fabián `Chiqui´ Tapia- por el proyecto, cuyos planos ya están avanzados en un 95%”, cuenta Brent Latham, alcalde de North Bay Village. En diálogo con LA NACION, el funcionario explica que fue el gobierno local que, en búsqueda de socios para desarrollar instalaciones deportivas en la ciudad, se acercó a diferentes asociaciones e instituciones entre las cuales se encontraba la AFA. El encuentro fue fortuito, dado que la entidad futbolística tenía pensada una expansión de mercado en Miami, según Latham.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder LA NACION, el proyecto consiste en construir un complejo de fútbol con canchas y un edificio en terrenos que son propiedad de la ciudad y del Distrito Escolar de Miami-Dade. Un año atrás, un representante de la Asociación Argentina de Fútbol, Horacio Gennari, dijo en diálogo con el Miami Herald que las instalaciones se convertirían en la “sede” de la organización en Estados Unidos y que la Selección la utilice ocasionalmente para entrenarse.

Los posibles usos del complejo son varios: funcionar como sede de la Selección en Miami donde pueda hacer la concentración de la Copa América o del Mundial 2026, o que sea un lugar intermedio para los jugadores que vienen de Europa y que en lugar de viajar hasta Buenos Aires acorten su viaje y aterricen en Miami.

Hace dos años que la AFA está en conversaciones con las autoridades de la ciudad para desembarcar con una nueva sede

Así se vería el complejo deportivo

La concreción del proyecto depende de una serie de votaciones. Explica que la escuela Treasure Island Elementary School es dueña de uno de los lotes más grandes de la ciudad, pero que sus instalaciones solo utilizan una pequeña porción. Dado que la ciudad está limitada en terrenos y áreas verdes y que la escuela tiene esta disponibilidad, parte de las canchas estarían sobre los terrenos del colegio. “Estamos confiados de que hemos hecho el trabajo necesario para poder conseguir esta votación a favor y seguir adelante con el proyecto, que se desarrollaría en los próximos meses”, agrega el alcalde.

La AFA no alquilará ni comprará las tierras, valuadas en millones de dólares, sino que se convertirá en socio de la ciudad y de la escuela que les ceden las tierras para construir el complejo. “Al igual que las tierras, lo que se construya pertenecerá a la ciudad y la escuela, mientas la AFA tendrá licencia para operar en el edificio y en las instalaciones”, determina Latham. A cambio, el complejo deportivo prestará su uso para que la escuela lo utilice como academia o actividad extra programática, abrirá acceso a la comunidad y también se llevarán a cabo las actividades que la AFA tiene planeadas para el recinto.

La ciudad y la escuela le cederían los terrenos a la AFA, por lo que no tendría que comprarlos

Las instalaciones estarían a disposición de la comunidad así como de la AFA

Una vez finalizadas las votaciones, la ciudad se reunirá con representantes de la comunidad para recibir feedback del proyecto y teniendo eso en cuenta atarán los últimos cabos legales. “Esperamos que este agosto o septiembre tengamos la luz verde para poder comenzar a conseguir los permisos y terminar los planos para empezar la construcción”, expresa el alcalde.

En los últimos dos años casi se triplicó la cantidad de argentinos que compraron una propiedad en la ciudad

Una ciudad en pleno auge

La ciudad de Miami se encuentra en plena transformación, impulsada por un desarrollo masivo de proyectos inmobiliarios que suman US$1500 millones en inversiones, según las estadísticas de ISG World. Después de una década sin recibir nuevas construcciones, la expectativa de sumar para 2025 casi 1000 viviendas significa una revolución en la zona. ISG World, la inmobiliaria que vende proyectos allí, publicó recientemente su informe sobre el estado del mercado inmobiliario del sur de Florida del tercer trimestre, en el que señala que el sur de Florida es uno de los estados de más rápido crecimiento del país.

En números, el informe indica que en los últimos cinco años los valores de las propiedades siguieron una tendencia alcista. El precio promedio al que se venden las viviendas unifamiliares en los condados de Miami Dade, Broward y Palm Beach rondaba US$1.021.955 y US$US$655.853 en el caso de los condominios.

Un nuevo factor alienta aún más el crecimiento del mercado inmobiliario en las islas. A partir de una nueva ordenanza votada el año pasado en North Bay Village, los desarrolladores pueden construir edificios de hasta 198 metros de altura, equivalente a 65 pisos, más del doble de lo que se permitía hasta entonces.

La vista de North Bay Village

“Hay proyectos de más de US$2000 millones de inversión que vienen en los próximos años a North Bay Village. Como alcalde, el proyecto de fútbol es uno de los más importante porque, además de la inversión, tiene una proyección con la comunidad ya que sumará instalaciones deportivas de alto nivel”, señala Latham.

En cuanto a las adiciones inmobiliarias, uno de los proyectos que llegarán a la ciudad es Sunbeam Properties, de la multimillonaria familia Ansin y propietaria de la cadena de televisión WSVN. Se trata de un proyecto de ocho a 10 torres usos mixtos de 67.800 metros cuadrados totales que se emplazará en terrenos que la empresa adquirió el año pasado por US$71 millones en terrenos frente al mar. El complejo tendrá 1936 unidades residenciales, 18.580 metros cuadrados de edificio de oficinas de clase A, un hotel de lujo de 300 habitaciones con un restaurante en el rooftop. También tendrá una plataforma de observación y 62.245 metros cuadrados de locales comerciales, con tienda de comestibles, restaurantes, entretenimiento y venta al por menor y más. Además, estudiantes de arquitectura de la Universidad de Miami participaron en el desarrollo de un plan para crear una “ciudad de 15 minutos” en los alrededores del proyecto.

Otra de las novedades edilicias que se sumará próximamente a las islas es Shoma Bay, del Grupo Shoma- Masoud Shojaee, un proyecto cuya construcción está prevista para el verano de 2023 y tardará 18 meses en completarse. El mismo consistirá en un condominio de 24 plantas y 333 unidades de 33 m² a 250 m² que parten desde los US$450.000. Tendrá también una multiplicidad de espacios comerciales, como un supermercado Publix de 3300 metros cuadrados y casi 600 m² de comercios, incluyendo un salón en la azotea y el patio de comidas.

Los nuevos proyectos que se sumarán a la ciudad en los próximos años

Por otro lado, la empresa Continuum de Ian Bruce Eicher, fundador de la promotora neoyorquina Continuum, recientemente consiguió la aprobación para construir un edificio de 540.701 m² que saldrá al mercado a finales de 2023. Donde hoy hay un estacionamiento se levantará un edificio de 30 plantas con 201 unidades residenciales de uno a cuatro dormitorios 373.427 m².

Si bien celebra el crecimiento de la ciudad y la debida revalorización de las propiedades en la zona, el alcalde desea que las viviendas sigan siendo accesibles para los actuales habitantes de la zona. Algo así sucedió en otras ciudades cercanas como Brickell, donde la evolución del precio por metro cuadrado fue de US$500 entre 2000 y 2010 a US$1200 en 2021, o el caso de Edgewater, que los valores saltaron de US$400 a US$1400 durante los mismos periodos. De momento, North Bay Village sigue siendo un lugar asequible, ya que ha pasado de US$350 a US$900, según los datos relevados por la inmobiliaria ISG World.