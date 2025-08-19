Las casas de contenedores pueden ofrecer detalles de lujo

En un momento en que el crédito hipotecario volvió a la Argentina hace más de un año y en el que la posibilidad de adquirir una casa propia nuevamente es un tema recurrente entre los argentinos, son muchas las opciones de viviendas que se pueden comprar.

Efectivamente, desde abril del año pasado, este tipo de préstamos brindan una herramienta que permite financiar la compra de una casa, bien que se caracteriza por contar con un ticket de ingreso alto, difícil de acceder para quien no cuente con al menos US$60.000/US$80.000. Ahora bien, los inmuebles usados o en construcción no son los únicos que se pueden adquirir con crédito hipotecario, ya que hoy existen las casas contenedores, viviendas que se construyen reciclando los containers, las estructuras que antiguamente viajaban en barco transportando mercancías, y que, se reutilizan para darles un nuevo destino: ser la vivienda de una familia.

Las casas contenedores son viviendas que se construyen reciclando los antiguos containers que transportaban mercancías en barcos repereboreal.com

Un contenedor convertido en una minicasa con decoración minimalista repereboreal.com

Hoy, poco a poco, empiezan a ganar popularidad, ya que entre otras ventajas, resalta su bajo costo y su reducción en los plazos de entrega. Y, en algunos casos, también se pueden adquirir con préstamo hipotecario.

¿Cuáles son las ventajas de las casas contenedores?

Como se mencionaba antes, entre las ventajas destacables de estos inmuebles, se encuentran los plazos cortos de entrega, ya que pueden estar listas en seis meses o incluso menos. También resalta el hecho de que son estructuras recicladas, que reducen la contaminación ambiental, ya que dan un segundo uso a una estructura existente que, de otra forma, se desecharía; además, resalta su resistencia por estar hechas de acero, preparadas para soportar inclemencias climáticas en los viajes por el mar, y la posibilidad de transportarlas. No es menor el hecho de que pueden agregarse otros módulos al original, lo que posibilita ampliar la vivienda cuando se necesite; también que pesa menos que una casa de hormigón o de acero normal.

Las casas contenedores resaltan por su resistencia, por estar hechas de acero

El interior de la cocina de una casa contenedor

Al ser estructuras recicladas, reducen la contaminación ambiental

Además, recientemente se ha difundido en algunos portales que existen opciones de viviendas de este tipo amuebladas, incluso con detalles de lujo. Algunas permiten elegir desde el color de la pintura hasta los acabados. Además, pueden incluir aire acondicionado, calefacción, paredes recubiertas en madera, grandes puertas de entrada y muebles de madera.

En otros casos, el lujo se percibe en el uso innovador que se hace de los contenedores, combinando distintas unidades, que, disponiéndose creativamente, generan auténticas obras de arte. Además, no es menor el hecho de que pueden contar con sistemas de climatización y aislamiento térmico y acústico, y paneles solares para producir energía. Algunos pueden equiparse con vidrios templados, maderas nobles y mármol.

Ahora bien, especialistas del sector advierten que el contenedor fue diseñado para transportar productos en un barco, no para vivir. “Es una cáscara de metal que refleja el sol, en la que entra agua, acumula calor, que estructuralmente no está aprobado ni verificado por normas de cálculo, por lo que usarlo como casa no es un buen destino”, alerta Lucas Salvatore, presidente de Idero.

De todas formas, otros especialistas del sector, como el caso de Dice Containers, empresa argentina constructora de casas container, explican que muchos no cumplen con los códigos urbanísticos, pero existen algunos jugadores del sector que sí los respetan. “Si el contenedor se utiliza flaco y largo como viene del puerto, no se respetan las medidas mínimas interiores. En nuestro caso, cumplimos todas las normativas municipales argentinas, por lo tanto, sí existen casas contenedores aptas para habilitación municipal”, explica el ingeniero José A. Vives, dueño de la fábrica.

Algunas casas contenedores cuentan con sistemas de climatización y aislamiento térmico y acústico

Entre las ventajas de estas casas están los plazos cortos de entrega

¿Cuánto cuesta una casa contenedor?

En Mercado Libre, actualmente, se pueden encontrar publicaciones desde $13.000.000 hasta $35.000.000, y en dólares se publican avisos de casas desde US$18.000 -de 27 m²- hasta US$108.000 -con 60 m² y tres ambientes-.

También hay otras opciones, que detallan desde Dice Containers: una casa estándar de 90 m², de cinco ambientes y dos baños se vende por US$65.381. La vivienda viene con revestimiento térmico interior de lana de vidrio, instalación eléctrica interior embutida, conexiones de agua, entre otros.

Una casa hecha de containers en forma de flor es la nueva joya arquitectónica de un londinense Whitaker Studio

Así se plantea el interior Whitaker Studio

También hay opciones más económicas: una casa container un poco más chica, de 60 m², cuatro ambientes y un baño, se vende por US$44.465. Otro de los modelos de 30 m², dos ambientes y un baño se consigue por US$26.740. Por último, otro de los modelos estándar, de 15 m² y un solo ambiente, se ofrece a US$18.369.

No es menor señalar que son viviendas que se pueden comprar financiadas, aptas para adquirir con un crédito hipotecario del Banco Hipotecario. Otro dato interesante es que los fabricantes ofrecen la opción de contratar el servicio de traslado e instalación del contenedor en el terreno donde se establecerá la casa.