Las ventanas que mejor combaten el frío y cómo elegirlas

El frío volvió a cobrar protagonismo y la calidad de las aberturas se vuelve clave para no generar gastos excesivos en energía. De hecho, hay algunos tipos de ventanas y ventanales que cuentan con ventajas especiales al momento de combatir las bajas temperaturas.

Según explica la arquitecta Rocío Pereyra, experta en economía circular de Muchtek, está comprobado que el 50% del consumo eléctrico en las viviendas proviene de la climatización y, aproximadamente, el 20% de las pérdidas de energía se originan por las ventanas cuando los materiales no son eficientes.

Por eso subraya que una adecuada elección al momento de construir o refaccionar una vivienda contribuye al ahorro energético y al uso eficiente de los recursos.

Pereyra advierte que, en la actualidad, es posible identificar el comportamiento energético de las ventanas, a partir de su categoría de eficiencia, como sucede con cualquier electrodoméstico.

A través de la norma IRAM 11.507 – 6 de Etiquetado de Eficiencia Energética para ventanas exteriores, que toma en cuenta ciertas características técnicas y de ubicación de cada proyecto, se evalúa la eficiencia de una ventana, su transmitancia térmica, el factor solar y la infiltración al aire, entre otros aspectos.

Los burletes o selladores también ayudan a aislar las ventanas del frío

La arquitecta asegura que, junto al doble vidriado hermético (DVH) o triple vidriado (TVH), las aberturas de PVC ofrecen las mejores prestaciones, ya que optimizan la energía consumida en la vivienda.

En cuanto al PVC, se trata de un material eficiente que reduce el consumo de energía para acondicionar los ambientes. Además, es perdurable y resistente, en ese sentido, más del 65% de las aplicaciones de PVC tienen una larga vida útil, ya que tienen una gran resistencia a las adversidades climáticas, a la humedad, rayos UV, moho, plagas, viento, entre otros agentes externos. Asimismo, resulta seguro y altamente resistente al fuego, es ignífugo, de manera que no alimenta ni propaga la llama, y tiene la capacidad de preservar la calidad del aire interior de los espacios, ya que es un material estable, seguro e inerte.

Pereyra destaca que se trata de un material versátil y sostenible que se adapta a cualquier proyecto, ubicación, diseño, tipología o sistema constructivo.

La diferencia con las aberturas tradicionales

La especialista en economía circular asegura que el PVC se posiciona a nivel global como el material más utilizado cuando el objetivo es una construcción sustentable.

Por otra parte, la tecnología de fabricación por termofusión permite un alto grado de hermeticidad, porque evita uniones mecánicas. “El perfil de PVC resulta fundamental para que la ventana pueda proporcionar altos estándares de ahorro energético”, señala Pereyra.

Una elección para cada ambiente

¿En qué ambientes se recomiendan? La arquitecta explica que, tanto en caso de una remodelación como una obra nueva, las aberturas deben elegirse según las necesidades de cada ambiente, el estilo de vida y la conexión con el exterior.

“Hay que tener en cuenta la zona geográfica y el clima donde se van a colocar, sus dimensiones, los diferentes sistemas y tipologías que existen en el mercado, si son corredizas, de doble contacto, paño fijo, puerta ventana. Siempre tienen que ser prácticas y eficientes y brindar soluciones durables, resistentes y seguras”, aclara Pereyra.

En la cocina es clave que haya ventanas corredizas que permitan la ventilación y sean fáciles de limpiar Santiago Ciuffo

En el caso de la cocina, se trata de un ambiente que requiere mucha ventilación, ingreso de luz natural y ventanas fáciles de limpiar con un mínimo mantenimiento; allí se puede optar por un sistema corredizo.

En tanto que, en el baño, lo ideal es optar por un sistema que permita la ventilación natural continua, por ejemplo, el oscilobatiente, es decir, abatibles de giro vertical y horizontal. En el living o el comedor, las aberturas corredizas son ideales porque favorecen el ingreso de luz natural con gran superficie vidriada, amplias visuales y logran conectar con el exterior.

Por último, las habitaciones requieren aberturas que aporten principalmente hermeticidad y seguridad, como las de doble contacto, que además favorecen el confort termoacústico que asegura un buen descanso.

Y destaca que los costos de las ventanas de mediana-alta prestación en PVC son muy competitivos en comparación con otros materiales de similares prestaciones. “La ventana de PVC se vuelve un diferenciador que los compradores y usuarios finales saben valorar al momento de elegir o construir una vivienda”, concluye Pereyra.