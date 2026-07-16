Mundial 2026: ¿por qué el césped de las canchas es tan diferente al de tu jardín?

Durante la Copa del Mundo, la atención se centra en el terreno de juego y el rendimiento de los jugadores. No todos lo saben, pero un elemento técnico es fundamental para garantizar el desempeño de los equipos en estas competiciones: el pasto. Varias características explican por qué el césped de los estadios resiste el impacto de las carreras, los tiros y el rodar del balón, mientras que el césped del jardín parece hundirse o desprenderse con facilidad.

Todo comienza con la elección de la especie. “Los pastos residenciales se utilizan con fines estéticos, un pedacito de naturaleza en casa donde podemos caminar, meditar o pasear con nuestras mascotas. Los céspedes de los campos de fútbol, ​​en cambio, se desarrollan para deportes de alto rendimiento”, compara el ingeniero agrónomo Eduardo Furnari.

Hay características que explican por qué el césped de los estadios resiste el impacto de las carreras mientras que el césped del jardín parece hundirse con facilidad Gentileza Andrew Johnson

En los parques y jardines de las casas, es común usar césped como el esmeralda, el São Carlos, el Santo Agostinho y el batatais. “Se trata de pastos que requieren poco mantenimiento, toleran la sombra y pueden crecer bien en suelos arcillosos”, explica Ernesto Siqueira Henriques , agrónomo especializado en césped deportivo y director técnico de la Asociación Nacional Grama Legal.

En los estadios, el criterio principal es la capacidad del terreno de juego para soportar el fuerte impacto de los partidos. La FIFA evalúa criterios como el rodamiento del balón, la absorción de impactos, la deformación vertical y la nivelación para garantizar la seguridad y el rendimiento.

En los parques y jardines, es común usar césped como el esmeralda, el São Carlos, el Santo Agostinho y el batatais Archivo Revista Jardin

En la edición de 2026, todos los estadios recibieron césped natural, en algunos casos reforzado con fibras sintéticas.

Estos parámetros garantizan que la pelota ruede de forma predecible y que el atleta tenga la estabilidad necesaria para correr, cambiar de dirección y aterrizar después de los saltos.

Uno de los secretos de esta resistencia es el césped bermuda (Cynodon dactylon). Se caracteriza por su alta densidad de hojas —que parecen una alfombra—, su rápida capacidad de regeneración y su habilidad para prosperar en suelos arenosos o artificiales, comunes en los campos de fútbol. Esta especie también se desarrolla mejor a temperaturas más elevadas y con mayor exposición al sol.

Estas son las especies de césped para regiones templadas y cálidas. De arriba abajo y de izquierda a derecha: grama bahiana, kikuyo, gramillón y bermuda.

“El césped bermuda es el más utilizado en los campos de fútbol de Brasil porque se adapta bien al clima y a los altos niveles de luz solar. En regiones más frías, se pueden usar especies adaptadas a bajas temperaturas, o bien se puede sembrar césped de invierno para mantener un césped verde y uniforme”, explica Eduardo.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada en tres países, la combinación de especies varió en función del clima de cada uno.

Según David Graham, director de césped de la FIFA, en una entrevista con Reuters , en algunas ciudades sede, como Nueva York y Nueva Jersey, se utilizaron céspedes de estación cálida. En cambio, en Ciudad de México se optó por céspedes de estación fría debido a su altitud.

Si bien el césped bermuda predomina en las regiones cálidas, el raigrás perenne ( Lolium perenne ) y el pasto azul de Kentucky ( Poa pratensis ) se utilizan en estadios con climas fríos o con menos luz solar. Estudios realizados por la Universidad Estatal de Michigan para la Copa Mundial de 2026 demostraron que esta combinación ofrece un mejor rendimiento en estas condiciones.

Vista del estadio AT&T de Dallas, donde la selección argentina se enfrentó con Austria y con Jordania por la copa del mundo 2026 Federico Águila / Enviado Especial

El rendimiento del césped en los estadios depende no solo del tipo de pasto, sino también de una estructura compuesta por capas de arena, sistemas de drenaje, riego y aireación, diseñados para evitar el encharcamiento y mantener una superficie uniforme durante toda la competición.

“Un césped profesional requiere un mantenimiento constante. Además de cortarlo de tres a cuatro veces por semana, se le aplica riego, fertilización, descompactación, aireación, corrección de nivelación, revitalización y tratamientos fitosanitarios para mantener unas condiciones de juego ideales”, explica Ernesto.