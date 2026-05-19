Lo diseñaron los arquitectos del Kavanagh: se vende un departamento en un icónico edificio porteño

En el corazón de Palermo Chico, una de las zonas más exclusivas y codiciadas de Buenos Aires, salió a la venta un departamento dentro de un edificio que puede catalogarse como una pieza de la historia arquitectónica porteña.

Ubicado sobre la Avenida del Libertador al 3100, a muy pocas cuadras de las áreas verdes de los Bosques de Palermo, el Malba y el Paseo Alcorta, forma parte de una obra emblemática diseñada por el estudio Sánchez, Lagos y de la Torre, los mismos arquitectos que crearon el icónico edificio Kavanagh, frente a la plaza San Martín.

Inaugurado en 1939, cuando Libertador todavía se llamaba Alvear, el edificio fue presentado como una propuesta moderna y sofisticada para una Buenos Aires que empezaba a mirar hacia el futuro. Décadas después, sigue siendo uno de los edificios más característicos del racionalismo residencial porteño.

El edificio se encuentra sobre la Avenida del Libertador al 3100 GPS Real Estate

Es más, hoy el edificio es parte de las construcciones protegidas por la ciudad de Buenos Aires. A través de la Resolución 181-SSPLAN/11 fue incorporado al listado de Inmuebles Catalogados Singulares por su valor arquitectónico y patrimonial.

A diferencia del racionalismo más duro y vertical del Kavanagh ubicado en Plaza San Martín, en este edificio el estudio buscó una síntesis entre modernidad y distinción clásica. El resultado fue una obra muy sobria, típica de fines de los años 30 en esa zona de Buenos Aires. El inmueble es reconocido a nivel arquitectónico por contar con un importante retiro frontal acompañado de un frondoso jardín, la entrada vehicular tipo camino de carruajes y el señorial palier central.

Hoy es parte de las construcciones protegidas por la Ciudad de Buenos Aires GPS Real Estate

Su construcción fue tan icónica que cuando se lanzó a la venta, se publicó en el diario LA NACION un aviso a página casi completa que lo promocionaba como un conjunto de “lujosos departamentos modernos, en una ubicación privilegiada y con el máximo confort”. Tenía calefacción central distribuida mediante 183 radiadores, una enorme caldera, garage integrado, persianas mecanizadas de madera, pisos de parquet fino y hasta un horno incinerador de residuos, pensado para evitar que los habitantes tuvieran que sacar la basura a la calle. Era, literalmente, el edificio del futuro a fines de los años 30.

El inmueble también tuvo entre sus residentes importantes personalidades como Torcuato Salvador Di Tella, ingeniero industrial, sociólogo y referente académico, quien instaló allí sus oficinas y domicilio profesional durante años. Hoy vive allí su viuda, Tamara Di Tella.

Tiene vistas al verde de Libertador GPS Real Estate

Así es el departamento que está en venta

Así es el departamento por dentro

La unidad actualmente en venta es un piso de categoría intervenido por Mónica Melhem, donde conviven la impronta clásica del edificio con una actualización contemporánea y funcional. Tiene cuatro ambientes y dos baños distribuidos en 311 m². El precio de comercialización actual se encuentra en US$2,9 millones.

“Un gran palier privado conduce a un distinguido hall de recepción que se compone de: living con vista abierta al verde de Libertador, comedor y toilette y placard de recepción”, se puede leer en la publicación de GPS Real Estate, inmobiliaria a cargo de su comercialización.

El departamento se vende por US$2,9 millones GPS Real Estate

La entrada da a un importante vestíbulo GPS Real Estate

Por su parte, la mastersuite, también al frente, cuenta con baño completo y vestidor. Mientras que el segundo dormitorio con estar da al pulmón de manzana.

La mastersuite tiene vista abierta al frente GPS Real Estate

La suite principal cuenta con baño completo y vestidor GPS Real Estate

El departamento tiene ambientes que dan al pulmón de manzana GPS Real Estate

“Una propiedad única por su ubicación, categoría edilicia, luz y distribución, ideal para quienes buscan vivir el verdadero estilo clásico francés en una de las mejores zonas de la ciudad”, finaliza la publicación.

Así es la cocina actual del departamento en venta GPS Real Estate

El baño denota la arquitectura parisina del momento GPS Real Estate

Otras creaciones del mismo estudio de arquitectos del Kavanagh

Sánchez, Lagos y de la Torre fue uno de los estudios de arquitectura más importantes de la primera mitad del siglo XX en la Argentina. Se destacó dentro de las corrientes racionalistas y modernas de la época.

Fue formado en la década de 1920 por el ingeniero Gregorio Sánchez y los arquitectos Ernesto Lagos y Luis María de la Torre Campos. Aunque sus primeros trabajos se ajustaron a la estética academicista que estaba en apogeo en Buenos Aires desde fines del siglo XIX, rápidamente avanzaron hacia corrientes novedosas como el art déco, desembocando en la sobriedad ornamental del racionalismo.

Sus primeras obras en la década del 20 en la capital argentina fueron la casita de ladrillos en la calle Bacacay al 2500, en Flores; el edificio de departamentos propiedad de Samuel Bosch en Posadas al 1600; el de la calle Montevideo al 1800, el de Viamonte al 300, el chalet de Mariano Gradín en 11 de septiembre al 2100, en Belgrano; y la Escuela y Jardín de Infantes del Jockey Club. El edificio de la avenida Córdoba al 1200 es una muestra del eclecticismo que podía abrazar el estudio.

Ya en los años 30 hicieron el gran edificio escalonado de la esquina de la avenida Córdoba y Libertad, surgiendo el art déco. Luego el edificio de la calle México al 500, en San Telmo, ya inscripto en el puro racionalismo. Otros edificios residenciales que siguieron fueron en Tucumán al 400 (1938), avenida Alvear 1500, avenida Córdoba al 400 y los dos adyacentes en el pasaje tres Sargento.

También hicieron proyectos de oficinas en Diagonal Sur al 700, al 900 y Moreno al 700.

El Kavanagh, un edificio de patrimonio histórico

Pero, sin duda, la obra más importante fue el Edificio Kavanagh, gigantesca mole de hormigón armado de 120 metros de altura frente a la Plaza San Martín, construida para Corina Kavanagh entre 1933 y 1936.

En cuanto a edificios públicos, Sánchez, Lagos y de la Torre proyectaron la monumental casa central del Banco de la Provincia de Buenos Aires en el cruce de las calles San Martín y Bartolomé Mitre; la sede social del Automóvil Club Argentino en la Avenida del Libertador al 1800 y la sede del Ministerio de Industria y Comercio en la Diagonal Sur.