Remates judiciales de propiedades en mayo 2026: dónde están las oportunidades

Durante mayo, el Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado(AABE) realizó una ronda de subastas públicas de inmuebles ubicados en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y en las provincias del país. Sin embargo, las oportunidades no finalizaron, ya que hay propiedades que se subastarán durante lo que queda del mes. A su vez, ya se conocen algunas de las subastas de junio.

Subastas del Banco Ciudad

Los precios bases de las propiedades van desde los US$28.000 y llegan a los US$578.000, para inmuebles ubicados en diferentes zonas de la Ciudad y las provincias. Los interesados deben inscribirse hasta 48hs hábiles anteriores al remate en la página web de subastas del banco y realizar la transferencia del monto de caución (monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

San Martín, en GBA

Se subastará un edificio de planta baja y cinco niveles Banco Ciudad

El 29 de mayo y con un precio de US$578.170 y un depósito en garantía de US$17.345,10, se subastará un edificio de planta baja y cinco niveles. En la planta baja hay 11 cocheras y distribuidos por el edificio 12 monoambientes, con espacio único con cocina integrada, baño completo y balcón. A su vez, una terraza de uso común, equipada con parrilla y espacios de esparcimiento.

La propiedad, está ubicada en Sarmiento 1651, San Martín y se exhibirá de manera presencial el 20 y 21 de mayo de 9 a 12.

Recoleta

Así se ve la cocina y el living del departamento de la calle Arenales 2546 Banco Ciudad

En la calle Arenales 2546, Recoleta, en el segundo B hay un departamento disponible desde US$115.107 con un depósito de US$3453,22. El inmueble, de tres ambientes y 83,17 m² totales, se encuentra en el frente y consta de living-comedor, cocina, lavadero semicubierto, cuarto de servicio con baño, dos habitaciones, balcón, toilette, baño completo y baulera complementaria en el sótano.

Los interesados podrán visitar la vivienda el 20 de mayo, de 9 a 12. El remate es el 5 de junio a las 10.

Palermo

El terreno urbano que subastará en Palermo tiene planta baja y primer piso Banco Ciudad

Con un precio base de US$383.258,74 y un depósito en garantía de US$11.497,76 se subastará un terreno urbano con una construcción desarrollada en planta baja y primer piso, en Jerónimo Salguero 1709/11, Palermo.

La propiedad cuenta con 115,60 m² totales y no se puede visitar de manera presencial. La subasta es el 5 de junio a las 10.

Caballito

En la calle Rojas 335/41, en Caballito, se rematará un monoambiente con un precio inicial de US$28.111,89 Banco Ciudad

Un departamento interno ubicado en calle Rojas 335/41, Caballito, se rematará con un precio inicial de US$28.111,89 y una garantía de US$843,35. El inmueble, que se encuentra en un séptimo piso, tiene un solo ambiente lateral, con cocina separada y un baño completo. La superficie total es de 21,56 m².

Las visitas al inmueble están previstas para el 18 de mayo de 9 a 12 y la subasta es el 5 de junio a las 10.

Constitución

Se subastará un terreno urbano con una construcción en la avenida Entre Ríos al 1824 Banco Ciudad

En la avenida Entre Ríos al 1824, en un sector urbano consolidado con uso residencial y mixto, en el barrio porteño de Constitución, se subastará un terreno urbano con una construcción.

El terreno tiene una superficie de 342,60 m², un precio base de US$435.144,87 y un depósito en garantía de US$13.054,34. Sin embargo, no puede visitarse de manera presencial. Elremate es el 5 de junio a las 10.

Mataderos

Con un precio base de US$30.256,54 y un depósito en garantía de US$907,69 se subastará un monoambiente en Mataderos Banco Ciudad

Con un precio base de US$30.256,54 y un depósito en garantía de US$907,69 se subastará un monoambiente ubicado en Larrazabal 1335/39, Mataderos. La unidad funcional se encuentra en el octavo piso y tiene terraza propia, cocina y un baño con ducha. El espacio principal fue dividido por un mueble, generando así dos sectores diferenciados: uno destinado a living y otro a dormitorio

La propiedad cuenta con 30,33 m² cubiertos y 3,16 descubiertos, y se puede visitar de manera presencial el 19 de mayo de 9 a 12. El remate es el 5 de junio a las 10.

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme a la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente:

Inscribirse en el portal del Banco Ciudad y constituir un domicilio electrónico (un correo de email).

Constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor de base establecido para cada lote, hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha de la subasta.

Ser mayores de edad.

Tener en consideración que, de resultar adjudicatarios, deberán tributar el 21% de IVA sobre la comisión de venta.

Subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)

Santa Fe, en Santa Fe

En el Pasaje Roca se subastarán las Parcelas 5 y 7 el martes 29 de mayo a las 14 un lote sin edificaciones de 432 m², con un valor inicial de US$58.863. Hay tiempo para inscribirse hasta el viernes 22 de mayo a las 12.

En Pasaje Roca S/N° , Santa Fe se subastará el 29 de mayo un lote sin edificaciones de 432 m2 Subastas Banco Ciudad

En el mismo pasaje, se encuentra la parcela 15, de 216 m² que se subastará el 12 de junio a las 14. El cierre de inscripción es el 5 de junio a las 12 y el precio base es de US$29.900.

En el mismo pasaje, se encuentra la parcela 15, de 216 m2 que se subastará el 12 de junio a las 14.00 argentina.gob.ar

En Dorrego s/n, en la esquina del pasaje Roca se subastarán las parcelas 17 y 18 el 11 de junio a las 14. El cierre de inscripción se realizará el 4 de junio a las 12.00. El precio base es de US$58.127.

Así es la parcela 17 que se subastará en Dorrego s/n, en la esquina del pasaje Roca argentina.gob.ar

La parcela 18 se subastará junto con la 17 por US$58.127 argentina.gob.ar

Otra subasta es un terreno baldío de 427,43 m² en Miguel de Azcuénaga S/N° - Parcelas 11 y 14, también en la capital de Santa Fe. Hay tiempo para inscribirse hasta el 28 de mayo a las 12, y la subasta se realizará el 4 de junio a las 14. El precio base es de US$58.127.

Otra subasta es un terreno baldío de 427,43 m2 en Miguel de Azcuénaga S/N° argentina.gob.ar

Hay tiempo para inscribirse hasta el 28 de mayo a las 12, y la subasta se realizará el 4 de junio a las 14 argentina.gob.ar

En la misma calle se subastará la parcela 10 el 16 de junio a las 14.00. El cierre de inscripción se realizará el 9 de junio. El precio base es de US$29.900 y la superficie del terreno es de 216,00 m².

Se subastará la parcela 10 el miércoles 13 de mayo a las 14.00 Banco Ciudad

Juan de Dios Correas 7130, Capital, Córdoba

La última subasta disponible se llevará a cabo el martes 23 de junio a las 14, y tendrá un precio base de US1.267.297,29 www.argentina.gob.ar

La última subasta disponible se llevará a cabo el martes 23 de junio a las 14, y tendrá un precio base de US1.267.297,29. En este caso, el terreno tiene una superficie total de 18.500 m2

El inmueble tiene en su interior una gran superficie ajardinada, una casona antigua de cierto valor histórico a nivel municipal, una pileta y un antiguo tanque de agua. También indican que hay construcciones menores que se encuentran próximas al frente, ubicado sobre la calle San Pedro Nolasco.

En la publicación aclaran que “ciertos sectores dentro del terreno” están ocupados por las vías públicas correspondientes a las calles frentistas, Juan de Dios Correas y San Pedro de Nolasco

Hay tiempo para inscribirse hasta el 16 de junio a las 12.

Cómo participar en las subastas de la AABE

Para intervenir en las subastas públicas organizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) es necesario realizar los siguientes pasos: