Londres: Intentan develar el misterio de la casa en la que nació la reina Isabel II

Es hasta la fecha la monarca británica que ha reinado durante más años, 69, pero el nacimiento de Isabel II tuvo lugar lejos de los muros de palacio. El 21 de abril de 1926 la soberana nacía en una vivienda común situada en el número 17 de Bruton Street, en el céntrico barrio londinense de Mayfair. Como primogénita del hijo menor del rey Jorge V no se esperaba entonces que llegase a ocupar el trono y sus padres se mudaron a aquel edificio unas semanas antes de su llegada al mundo.

Sin embargo, el devenir de los acontecimientos hizo que aquel lugar, hoy desaparecido, se convirtiera en objetivo de los curiosos y sobre él existen diferentes teorías que ahora, la cadena británica BBC, pone en duda.

La casa en cuestión desapareció y, según indica Wikipedia fue demolida después de ser alcanzada por los bombardeos alemanes sobre la capital inglesa durante la Segunda Guerra Mundial. La cadena de televisión cuestiona esa afirmación y señala como un “montón” de documentos de la Biblioteca Británica y otros archivos muestran que la casa del siglo XVIII desapareció incluso antes de que comenzara la guerra. “Fueron los promotores inmobiliarios, mucho más implacables que los ataques aéreos, los que acabaron con la primera casa de la reina”, señala el artículo publicado en su web. Al parecer, en 1937, “un hombre con sombrero de copa y levita” habría comenzado las demoliciciones de ese edificio y otros colindantes y aunque entonces había planes, de construir un hotel, acabó levántandose un complejo comercial y de oficinas.

Por si aún quedara alguna duda, la BBC señala que una nota de un topógrafo fechada en mayo de 1939 y conservada en el Archivo Metropolitano de Londres, confirma que la casa había sido demolida y que “su sitio forma parte de aquello en lo que se ha construido Berkeley Square House”.

La duquesa de York abandona el 17 de Bruton Street, camino al bautizo de su hija, la princesa Isabel. (Foto de E. Bacon / Topical Press Agency / Getty Images) E. Bacon - Hulton Royals Collection

La tesis de que el lugar que vio nacer a Isabel II fue pasto de la violencia de la guerra, no es la única que la cadena echa por tierra. Muchos creen que en el lugar donde Isabel Bowes-Lyon dio a luz a la monarca hay ahora un restaurante asiático. No cualquiera por otro lado, sino uno de los más famosos de Londres, Hakkasan, lugar donde trabajó el chef español Dabiz Muñoz y cuya cocina ha influido (y mucho) en la propuesta gastronómica del madrileño. Una vez más, esta historia no es del todo cierta.

El archiconocido establecimiento tiene, en efecto, la misma dirección —17 Bruton Street—, pero también un tramo de oficina tapiada en el mismo bloque y una entrada corporativa con fachada de vidrio y un área de recepción justo al lado. Es decir, todo este extenso bloque comercial está construido sobre lo que en los años veinte habría sido una hilera de casas unifamiliares y privadas y es la entrada corporativa la que se encuentra en el lugar más próximo a emplazamiento original del número 17 de la calle. Tal y como se muestra en archivos conservados en el London Metropolitan Archive, en Clerkenwell, el edificio desaparecido habría estado alrededor de dicho acceso, con la fachada extendiéndose hacia lo que en la actualidad es una sala de exposición de coches que vende Bugattis y Bentleys. Aún así, un extremo del restaurante asiático habría quedado superpuesto al lugar donde se emplazó la casa, una curiosidad que no pasa despapercibida para los comensales del local. “Es un tema de conversación muy interesante, que cae bien entre nuestros clientes”, afirma la gerente de Hakkasan, Sharon Wightman.

Pese a los interrogantes sobre dónde se ubicó realmente la casa en la que nació existen dos placas que recuerdan el lugar del nacimiento, incluida una del Ayuntamiento de Westminster. Ambas se han ido trasladando a medida que el lugar se ha transformado y se encuentran actualmente en el extremo del sitio original. Allí, acudieron a conocer a Isabel II sus abuelos, los entonces monarcas Jorge V y María de Teck, quien registró en su diario que la pequeña era “querida, con una tez encantadora y un cabello muy rubio”. Y de aquel edificio también salió rumbo al altar la madre de la reina, Isabel Bowes-Lyon, en abril de 1923, para casarse con el duque de York.

Dos placas marcan el lugar de nacimiento de la reina en 17 Bruton Street, Mayfair, Londres. (Foto de Chris Ratcliffe / Getty Images) Chris J Ratcliffe - Getty Images Europe

El mismo año de su nacimiento, la reina y sus padres se mudaron a una casa más grande en Piccadilly, aunque gracias a un periódico de la época se sabe que la habitación en la que se produjo el alumbramiento era “una de las menos ornamentadas, pero también una de las más soleadas”. Existen pocos lugares en Londres que puedan presumir de haber acogido entre sus muros a un futuro rey y a una reina, pero curiosamente este lugar, que hoy pertenece a la familia real de Abu Dhabi, queda prácticamente al margen de los circuitos turísticos.