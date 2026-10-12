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LA NACION

Los expertos coinciden: estos son los trucos para eliminar el mal olor de perros y gatos en casa

La acumulación de partículas en camas, mantas y prendas cotidianas de perros y gatos requiere hábitos de limpieza específicos

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Trucos para eliminar el mal olor de las mascotas en casa
Trucos para eliminar el mal olor de las mascotas en casaShutterstock

En el contexto de la convivencia doméstica con perros y gatos, la acumulación de olores en los espacios interiores se ha consolidado como un desafío recurrente para las familias con animales de compañía.

De acuerdo con especialistas del sector de higiene y bienestar animal, este fenómeno no siempre responde a fallas en las labores de aseo general de la vivienda, sino a la tendencia de los tejidos y elementos textiles de uso diario —como camas, mantas y prendas— a retener partículas de olor durante periodos prolongados.

Para mitigar esta situación sin recurrir a fragancias convencionales que únicamente enmascaran las emanaciones, la industria de cuidado de mascotas ha desarrollado soluciones técnicas orientadas a la neutralización.

Es recomendable hacer una limpieza periódica de almohadones, mantas y camas de uso exclusivo para las mascotas
Es recomendable hacer una limpieza periódica de almohadones, mantas y camas de uso exclusivo para las mascotasUnsplash

Firmas especializadas han introducido en el mercado productos formulados específicamente para absorber y eliminar los compuestos olfativos impregnados en las fibras textiles y en las áreas comunes de la vivienda.

El rol del pet care en la gestión de ambientes domésticos

La integración de la atención textil dentro del concepto de pet care o cuidado integral de mascotas busca facilitar el mantenimiento de ambientes frescos y salubres sin incrementar la complejidad de las tareas del hogar. Entre las principales recomendaciones para controlar la permanencia de olores destacan:

Dormir con la mascota, un hábito que gana adeptos
Dormir con la mascota, un hábito que gana adeptos
  • Atención prioritaria a zonas de descanso: limpieza periódica de almohadones, mantas y camas de uso exclusivo para las mascotas.
  • Aplicación de formulaciones específicas: uso de productos diseñados para la descomposición y absorción de moléculas de olor en lugar de perfumes ambientales.
  • Mantenimiento preventivo: incorporación de la limpieza y ventilación de tejidos dentro de las rutinas de aseo rutinario.

La aplicación de estas pautas permite mantener las condiciones de confort y limpieza en los hogares compartidos con animales, optimizando la conservación de las áreas de descanso y convivencia.

Por Tania Alejandra Hernández Torres
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