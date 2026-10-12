Los expertos coinciden: estos son los trucos para eliminar el mal olor de perros y gatos en casa

En el contexto de la convivencia doméstica con perros y gatos, la acumulación de olores en los espacios interiores se ha consolidado como un desafío recurrente para las familias con animales de compañía.

De acuerdo con especialistas del sector de higiene y bienestar animal, este fenómeno no siempre responde a fallas en las labores de aseo general de la vivienda, sino a la tendencia de los tejidos y elementos textiles de uso diario —como camas, mantas y prendas— a retener partículas de olor durante periodos prolongados.

Para mitigar esta situación sin recurrir a fragancias convencionales que únicamente enmascaran las emanaciones, la industria de cuidado de mascotas ha desarrollado soluciones técnicas orientadas a la neutralización.

Es recomendable hacer una limpieza periódica de almohadones, mantas y camas de uso exclusivo para las mascotas Unsplash

Firmas especializadas han introducido en el mercado productos formulados específicamente para absorber y eliminar los compuestos olfativos impregnados en las fibras textiles y en las áreas comunes de la vivienda.

El rol del pet care en la gestión de ambientes domésticos

La integración de la atención textil dentro del concepto de pet care o cuidado integral de mascotas busca facilitar el mantenimiento de ambientes frescos y salubres sin incrementar la complejidad de las tareas del hogar. Entre las principales recomendaciones para controlar la permanencia de olores destacan:

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Atención prioritaria a zonas de descanso: limpieza periódica de almohadones, mantas y camas de uso exclusivo para las mascotas.

limpieza periódica de almohadones, mantas y camas de uso exclusivo para las mascotas. Aplicación de formulaciones específicas: uso de productos diseñados para la descomposición y absorción de moléculas de olor en lugar de perfumes ambientales.

uso de productos diseñados para la descomposición y absorción de moléculas de olor en lugar de perfumes ambientales. Mantenimiento preventivo: incorporación de la limpieza y ventilación de tejidos dentro de las rutinas de aseo rutinario.

La aplicación de estas pautas permite mantener las condiciones de confort y limpieza en los hogares compartidos con animales, optimizando la conservación de las áreas de descanso y convivencia.