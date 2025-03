País por país: qué propiedad te podés comprar afuera si vendés en la Argentina

En un mercado como el argentino en el que las propiedades continúan en una tendencia de alza de precios, muchos son quienes se preguntan qué propiedad pueden comprar en el exterior si venden la propia en el país. Según los datos del último informe de Zonaprop un monoambiente en la ciudad de Buenos Aires tiene un valor promedio de US$104.280, en tanto que un departamento de dos ambientes se consigue en US$125.427 y uno de tres en US$172.723. Al momento de buscar algo afuera, hay que tener en cuenta que los destinos más demandados por los argentinos son Uruguay, Miami y España.

Comprar propiedades en Uruguay

En el caso de Uruguay, la tradicional Montevideo y la exclusiva Punta del Este, son las ciudades más atractivas del país vecino para el público que decide vender aquí para comprar allá. Son muchas las opciones y facilidades o beneficios que brinda el país vecino. Según cuenta Alejandra Covello, de Covello Propiedades, es para destacar que aún continúa en vigencia la obtención de la residencia fiscal en Uruguay con la compra de una unidad de US$500.000. A través de esa compra se consigue, siempre que se obtenga la liberación de cualquier otro país extranjero, la residencia fiscal en Uruguay con una estadía de 90 días al año y 10 años de holiday tax.

En cuanto a Punta del Este asegura que existen actualmente más de 98 proyectos en construcción nuevos además de los clásicos consolidados. También está la posibilidad de comprar unidades antiguas de aproximadamente 30 años en tickets de metro cuadrados muy accesibles. Según Covello, se consiguen tickets desde US$95.000 donde se puede acceder a departamentos de uno o dos ambientes en excelentes ubicaciones como, por ejemplo, en la península, lugar que muchos identifican hoy como “el centro” porque pasó a ser un lugar abierto las 24 horas durante todo el año. En tanto que, en Montevideo, hay unidades de un ambiente desde US$ 90.000 y dos ambientes desde US$190,000; la ocupación es muy dinámica porque no tienen casi vacancia.

Cabe destacar que Uruguay es una plaza que no solo ofrece calidad de vida, seguridad y estabilidad, sino que además posee buenas opciones de vivienda que se suman a tasas convenientes y otras facilidades. En el último tiempo se registró un aumento de pedidos de hipotecas de argentinos en Uruguay, en general por parte de empresarios y profesionales que buscan establecerse allí junto a sus familias, por cuestiones laborales o porque deciden apostar a un estilo de vida menos vertiginoso.

Según explica Carlos Ruiz Lapuente, asesor en inversiones, abogado y contador uruguayo, la estabilidad económica que caracteriza a Uruguay permite un entorno económico más predecible que determina la posibilidad de contar con hipotecas a tasas de interés estables y plazos flexibles. “Estas tasas oscilan entre un 4% y 6% en dólares, pudiendo llegar a un 7% si los plazos se extienden. En relación a las unidades indexadas, las tasas son aún menores”, detalla. Y agrega que los montos de los créditos hipotecarios pueden oscilar entre US$100.000 y US$300.000, de acuerdo a la ubicación y características de la propiedad.

Invertir en real estate en Miami

Es otra de las ciudades preferidas por los argentinos, tanto que, según un informe de Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami, los argentinos se destacan como la segunda demografía que más propiedades adquirió ya sea como inversión o como plaza para vacacionar. El reporte arrojó que los argentinos representaron el 13,7% de los compradores internacionales en el período entre agosto de 2022 y julio de 2023, con una inversión un total de US$366,8 millones; solo superados por los nacidos en Colombia (14,7%), quienes inyectaron US$542,2 millones en el mismo lapso.

Quienes piensen en vender en la Argentina para comprar en Miami pueden evaluar entre distintas opciones dentro del popular destino del sureste de Estados Unidos. Por ejemplo, al norte de la ciudad, en North Lauderdale o Sunrise, cerca del famoso mall Sawgrass Mills, barrios de gente trabajadora, un departamento de un dormitorio y medio, de unos 70 m² con baño y toilette se consigue por US$140.000 a US$150.000. En tanto que uno de tres ambientes, de entre 75m² y 90 m² se eleva a US$180.000 y US$190.000, aproximadamente. Si se busca una zona un poco más cara, como Miramar o Pembroke Pine, zonas residenciales con espacios verdes y de esparcimiento y buenas escuelas, una unidad de dos ambientes está en US$180.000 o US$190.000 y un tres ambientes se iría del presupuesto, ya que en la Argentina el promedio de valor para estas tipologías es de US$172.723 y en esta zona de Miami oscilan entre US$220.000 y US$230.000.

Hay que tener en cuenta que por estos días el mercado inmobiliario de esa ciudad transita por un impasse con precios congelados y muy poco movimiento en cuanto a transacciones, algo inusual para esta plaza que suele tener mucha oferta y demanda. Después de la pandemia, cuando se produjo un boom de compras, el mercado y sus precios se estabilizaron.

España, un destino elegido para vivir o para alquilar en euros

Tanto Barcelona como Madrid resultan los lugares más tentadores para los argentinos que desean adquirir propiedades allí, aunque en ambos casos, las viviendas no solo tienen un precio elevado en relación al mercado argentino, sino que, además, hay poquísima oferta. La mayoría de lo que está a la venta son unidades usadas, ya que en estas ciudades las construcciones son contadas.

“Barcelona es una ciudad que a nivel habitacional está colapsada. Hay mucha estabilidad y el contexto de alta demanda hace que los precios suban. Además, prácticamente no hay construcciones nuevas. Hay muy poca oferta y muchísima demanda”, explica Demián Pinus, dueño de Village Real State Barcelona. “Hay demanda de españoles, pero, sobre todo en este último año, con todo el desarrollo tecnológico, hay muchísima gente afuera que quiere vivir acá, no solamente europeos, sino también estadounidenses que venden para comprar en esta ciudad”, advierte. Y aclara que, si bien dentro de España, Barcelona se considera cara, a nivel europeo, sin tener en cuenta a Portugal, es lo más barato para comprar. “Franceses, ingleses, italianos y también argentinos buscan tener su propiedad comprar acá”, sostiene. Pero aclara que la mayoría de los argentinos alquila porque comprar una propiedad puede resultar costoso.

Para empezar, Pinus aclara que actualmente los precios de los departamentos tienden al alza, por la gran demanda y la escasa oferta. En cuanto a las tipologías más buscadas, asegura que allí los monoambientes y dos ambientes tienen dimensiones similares, de aproximadamente 40 m², y esa es la razón por la que el precio no varía mucho. En tanto que un departamento de tres ambientes tiene una superficie de entre los 42 m² y 45 m² a 60 m². Destaca Pinus que, en una zona económica de Barcelona como puede ser el Raval, un monoambiente puede rondar entre los €60.000 y €70.000, un dos ambientes puede costar unos €100.000, mientras que un tres ambientes vale entre €140.000 y €150.000.

En una zona media como El Carmelo, un monoambiente cuesta €90.000, un dos ambientes se consigue entre €130.000 y €140.000 y un tres ambientes sube a €160.000 a €180.000. En el centro de la ciudad, en el barrio Sagrada Familia, un dos ambientes está entre €120.000 y €150.000. Mientras que en las zonas más caras de la ciudad los precios son muy elevados en relación a lo que se obtiene por una venta en la Argentina. En el exclusivo barrio de Pedralbes, que frecuentan, por ejemplo, las figuras futbolísticas, un monoambiente está unos €350.000 a €380.000 y un dos ambientes puede llegar a €600.000.

Por su parte, Claudio Bolotinsky, director de Sii Propiedades, sostiene que en Madrid también es demasiada alta la demanda de propiedades en relación a la oferta. En ese sentido, explica que se trata de una ciudad que recibe a muchos españoles que quieren mudarse allí y también extranjeros. “En Madrid hay mucha preservación histórica por lo que no es posible agregar metros cuadrados en la mayoría de los lugares. Las autorizaciones para hacerlo son escasas, hay poquísima oferta de construcción nueva. Además, es una ciudad que trae inversores de todo el mundo desde hace años porque las rentas son altas y la valorización es alta. Y con respecto a otras ciudades europeas es barata”, asegura. En cuanto a los precios de las propiedades, Bolotinsky aclara que no pararon de subir desde el 2018. “La suba de los dos últimos años fue de más del 10% acumulativo. Me ha pasado que gente que compró en 2018 una propiedad, hoy su valor es un 60% o 70 % más y va a seguir subiendo”, señala.

A la hora de hacer números a partir de la venta de una propiedad en la Argentina para comprar en Madrid, se puede optar por distintas opciones, aunque algunas quedan bastante alejadas del presupuesto, especialmente las mejor ubicadas, en el centro o en puntos próximos. Según detalla Bolotinsky un departamento de dos ambientes en el centro de Madrid, de unos 44 m², en una buena ubicación está €250.000, mientras que, en el norte de la ciudad, en Tetúan o en la zona de Hortaleza, siempre dentro de la M30, la vía que rodea el centro de la ciudad, una unidad similar se cotiza a €220.000. Hacia el sur, fuera de la M30, pero todavía cercana, se consigue en €140.000 o €150.000.

En cambio, ya para los departamentos de tres ambientes los números se elevan demasiado para la zona centro que tienen un valor promedio de €350.000 o a partir de los €280.000 en la zona norte de la ciudad. Para conseguir esa tipología, en un precio más económico hay que ir al sur de la ciudad donde se pagan unos €170.000 y €180.000 en promedio.

Silvina Vitale Por