Poder llegar al departamento andando en bicicleta, tener un siestario o una sala de ensayo en el edificio

Las prioridades de quienes piensan adquirir una propiedad cambiaron mucho en los últimos dos años. Algunas tendencias que llegaron de la mano de la pandemia de coronavirus se instalaron con fuerza, a medida que otras, de a poco, quedaron atrás. En ese sentido, hay algo a lo que cada vez prestan más atención los compradores de un departamento: el combo de amenities que propone el edificio. Los desarrolladores lo saben y, con el objetivo de destacarse, despliegan su creatividad para ofrecer opciones originales e innovadoras.

Vivir en menos metros cuadrados dentro de un edificio que cuente con zonas verdes y espacios comunes amplios, diversos y multifuncionales es algo que ahora propone la mayoría de los desarrolladores. Ya no alcanza con el SUM, la pileta, el gimnasio y el laundry: muchos compradores buscan también espacios de coworking, salas de yoga, bicicleteros, sector para recibir compras online y otras opciones particulares. Desde una rampa para bicicletas y hasta una sala de ensayo para músicos, estos son los amenities más originales que existen en proyectos en la Ciudad de Buenos Aires.

Siestario

Es parte de la propuesta de Casa Ho, un edificio desarrollado por Grupo Uno en Uno en una esquina del corredor Donado-Holmberg. Tiene departamentos que van desde un ambiente hasta cinco, con terrazas propias equipadas con pasto natural y parrilla. Entre los amenities, se destacan, además de los habituales, algunas propuestas atípicas como un siestario. Tal como lo definen los desarrolladores, se trata de “un espacio de contemplación y descanso en la azotea rodeado de árboles frutales”. El diseño paisajístico estuvo a cargo del Estudio Bulla, que cuenta con propuestas premiadas en la Argentina y el exterior.

Siestario arriba a la izquierda en Casa Ho. Foto: gentileza Grupo Uno en Uno

Microcine

Muchos proyectos empezaron a incluirlo en el combo de amenities en el último tiempo. Con pantallas gigantes y sillones cómodos, los desarrolladores crean espacios para ver películas como en el cine pero casi sin salir de casa. Uno de los emprendimientos que incluye esta propuesta es Line Ocampo, un exclusivo edificio de viviendas que construye en la zona de Barrio Parque el estudio Anchezar-Santagada y que comercializa Ocampo Propiedades.

Otro de los proyectos que incluye un microcine entre sus espacios de uso común es Velvet Casa Campos, un emprendimiento de BrodyFriedman ubicado en la avenida Luis María Campos y Teodoro García. Emplazado en un terreno de 80 metros de profundidad, en el lugar convivirán dos edificios: una construcción antigua de los años ‘50 con reminiscencia inglesa y francesa conocida como Casona del Bosque, que fue restaurada y otra construcción moderna llamada “Vivienda de la Barranca”.

Microcine en el proyecto de Barrio Parque, Line Ocampo

Sala de ensayo

La sala de ensayo es otra de las apuestas de Casa Ho. “Está equipada de forma profesional con todos los instrumentos y funciona perfecto”, cuenta a LA NACION Diego Rybka, Socio Director de Comercial e Imagen de Grupo Uno en Uno. “Es un verdadero win win incluir esto entre los amenities. A los que les gusta la música pueden invitar a sus amigos a tocar y a quienes no, valoran ese espacio porque está acustizado y el ruido no molesta”, destaca.

Espacios de bienestar

Otra de las tendencias que llegó en tiempos de pandemia fue la búsqueda de pequeños espacios de calma para meditar o practicar yoga en el hogar. Distrito Colegiales, un condominio con dos torres de nueve pisos, con 212 unidades de uno, dos y tres ambientes, incluyó en su propuesta un rooftop y un SUM, ambos multifuncionales y pueden utilizarse con fines recreativos. “Es clave tanto para realizar alguna actividad de esparcimiento, como puede ser una clase de yoga o bien para disfrutar de un encuentro al aire libre con amigos”, según cuenta a LA NACION Daniel Mintzer, socio de GyD Developers, a cargo del emprendimiento.

Sala de yoga de Distrito Colegiales

Rampa de bicicletas

El uso de las bicicletas y los monopatines eléctricos es cada vez más común y la implementación de espacios de guardado de estos rodados es clave. Además de la inclusión de bicicleteros, en Casa Ho fueron más lejos: la característica más llamativa del proyecto es la rampa de bicicletas que recorre todo el patio central del edifico desde la planta baja hasta el quinto piso, permitiendo que todos los vecinos ingresen por una puerta independiente a un circuito ascendente en el que pueden dejar su rodado en un espacio de estacionamiento que está ubicado estratégicamente en cada piso (con espacio para 40 bicicletas por planta).

Rampas para llegar a cada piso y a cada departamento en bicicleta

La rampa, además, genera en el patio del edificio un paisaje particular. “Uno de los socios nos mostró un video de un proyecto así en Dinamarca y nos inspiramos”, cuenta Rybka. “Finalmente, lo hicimos y nos ganamos un premio del Gobierno de la Ciudad por promover la movilidad sustentable”, destaca.

Cámara refrigerante y servicio pick up

Es una de las necesidades que empezaron a surgir en tiempos de pandemia y home office. En el caso de Alto Grande Asamblea, una torre que se lleva a cabo en Parque Chacabuco y se promociona con unos amenities “pensados para la vida del futuro”, proyectaron el “fresh delivery room”, una cámara de refrigeración para almacenar los pedidos que los vecinos reciban mientras están ocupados en una reunión virtual o no pueden bajar a recibirlo. Además, se trata de una comodidad clave para cuando la persona se encuentra fuera de su casa.

El fresh delivery room en el proyecto Alto Grande Asamblea Archivo

También en los proyectos que lleva la marca Quartier se empezó a incluir un espacio de guardado para las compras online. Sobre la avenida Lacroze, entre Luis María Campos y Villanueva, por ejemplo, se desarrolla un emprendimiento que tendrá departamentos de dos, tres y cuarto dormitorios, tres subsuelos en los que se ubicarán 99 cocheras con capacidad para 142 autos y bauleras. Pensado para la pospandemia, el edificio contará con estación de pick up. “Los departamentos son de alta categoría en menos metros, pero como el edificio tiene amenities uno no necesita salir de su casa para ir a una pileta, al gimnasio, spa o para hacer una reunión. Lo que no tenés en tu vivienda lo tenés en los espacios comunes”, explica Carlos Spina, socio de Argencons.

Cocina gourmet y cavas de vino

En el emprendimiento Zeta Belgrano, ubicado en Zabala al 1800, donde todos los departamentos serán diferentes y tendrán amplios balcones que se incorporarán como si fueran un ambiente más de las viviendas, los desarrolladores apostaron por amenities que les permitan a quienes vivan en el lugar poder hacer distintos planes dentro del edificio. Entre las propuestas, sumaron una cava con sector de cata y lounge, un espacio gourmet “para salir a comer en casa” y parrillas. “Pensamos un edificio que se pueda vivir al máximo adaptado a los tiempos actuales”, sostienen desde BSD Investments, a cargo del proyecto. El mismo concepto se repite en Depart, que tendrá una cocina profesional donde los vecinos podrán tomar clases grupales con un chef o preparar la comida para sus visitas.

Cava de vino del proyecto Zeta Belgrano

Habitación para visitas

Es otro de los amenities pensado dentro de la lógica de “vivir en menos metros cuadrados pero con espacios comunes funcionales”. Varios desarrolladores empiezan a pensar en incluir habitaciones de hotel o monoambientes para las visitas de los vecinos del edificio. En Vidal al 1400, frente al nuevo parque ferroviario de Colegiales, el Grupo Uno en Uno desarrolla Depart. Entre las particularidades, sumaron un cuarto como de hotel disponible que quienes vivan allí puedan reservar y pagar a través de las expensas.

El "guest room" proyectado por Depart Colegiales

Bussines center y espacios de coworking

Los amenities vinculados al home office pronto pasarán a ser indispensables para los compradores. Mil Aires, por ejemplo, el complejo residencial que tendrá cinco edificios de cinco pisos y que construirá el grupo cordobés Ecipsa en Villa Devoto, tendrá espacios de coworking en terrazas o con vista al jardín. El concepto se refleja también en Distrito Quartier, un proyecto comercializado por Ocampo Propiedades que sumará un Business Center, con salas de reuniones y un auditorio con capacidad para 100 personas.

Defender los precios de las propiedades

En el escenario actual del mercado inmobiliario, los precios de las propiedades no resisten. Empujados por la sobreoferta y la poca cantidad de operaciones que se concretan, caen mes tras mes. Sin embargo, si se hace un análisis minucioso, se observa que no todos los inmuebles sufren las bajas de la misma forma. De acuerdo al Registro de Operaciones Inmobiliarias, realizado en conjunto por Fabián Achával Propiedades, Maure Inmobiliaria, Bresson, Soldati, Interwin, Covello, Izrastzoff, Braulio, Altgelt y Evoluer, entre 2019 y 2021, los precios de cierre de las operaciones para todos los segmentos de propiedades cayeron un 24,6%. Sin embargo, el informe pone sobre la mesa un dato sobre el que vale la pena profundizar: el descenso de precios afectó mucho más a los edificios usados entre medianeras sin amenities que a las torres o edificios clásicos.

¿Son los amenities los que hacen que una unidad defienda mejor su valor? Los brokers que trabajaron en el informe sostienen que el factor que prima sobre el precio probablemente sea la escasez de estos productos. A su vez, Daniel Salaya Romera, de la inmobiliaria homónima, destaca que el valor que adquieren las unidades en un edificio que cuenta con amenities “en general es superior al costo de construirlos”. Además, sostiene: “No necesariamente tenerlos significa un encarecimiento en las expensas. El costo está en construirlos, pero el mantenimiento no es costoso. Por ejemplo, en muchos casos, el uso de SUM o parrilla implica el pago de una tarifa por parte de quien hace uso del espacio y eso no se ve reflejado en lo que pagan todos los vecinos”.