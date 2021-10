Por qué este robot de Amazon para vigilar todo lo que pasa en la casa desató una polémica

Es como en las películas futuristas, pero está pasando ahora. La compañía tecnológica Amazon acaba de presentar Astro, un robot doméstico inteligente que se desplaza sobre ruedas. Es capaz de moverse por toda la casa para seguir el comportamiento de sus usuarios y registrar a través de una cámara lo que ocurre en las habitaciones. Aunque el proyecto sigue en desarrollo, la innovación ya desató la polémica: algunos desarrolladores advierten que es “una pesadilla para la privacidad” y aseguran que presenta graves fallas.

La semana pasada, la compañía presentó en una feria algunos de sus nuevos gadgets inteligentes para el hogar. Entre todos los productos, se destacó Astro, el primer robot de la empresa que consiste en una pantalla con dos cámaras que se desplaza sobre ruedas. Tiene el mismo software de Alexa y el objetivo es funcionar como el “vigilante de la casa”.

Astro abre y cierra los ojos, pestañea y hace ruidos y en los últimos días se instaló una pregunta incómoda a su alrededor: ¿fue creado para espiar a sus usuarios? El robot tiene una cámara extraíble mediante un periscopio que puede alzarse para ver lugares altos, con la que puede patrullar la casa e investigar la actividad, notificando eventos inesperados. Desde la empresa dicen que está orientado a funciones como el cuidado de personas dependientes o mascotas.

Amazon dice que su robot Astro es capaz de identificar usuarios y responder a sus requerimientos

Hay un dato un poco tétrico: Amazon reconoció haberse inspirado en la ciencia ficción para el diseño de este nuevo desarrollo y espera poder llevar los robots a la mayoría de los hogares. También apunta a que sea su “primer robot, pero no el último”. El plan de la empresa es ofrecerlo a fines de este año por US$1000.

La polémica surgió en los últimos días, cuando el medio estadounidense Vice difundió informes de trabajadores que participaron en el proyecto y que aseguran que el sistema aún tiene fallas y podría suponer “un peligro para la privacidad de los usuarios”. En concreto, los expertos señalan que el robot no siempre funciona de la forma esperada y que algunas de las unidades de prueba sufrieron daños en sus piezas, una acusación no muy feliz al considerar el precio del dispositivo. Por ejemplo, afirmaron que el mástil que incluye un periscopio se rompió en varios modelos, quedándose en una posición extendida o retraída y no hay forma de reportarlo a Amazon.

En los escritos, también exponen cómo trabaja el modo centinela del robot, que se activa cuando Astro encuentra dentro de la casa a una persona no registrada en su sistema y comienza a seguirla y grabarla para que el usuario la vea desde su celular. También puede patrullar por los cuartos buscando ruidos, desperfectos o usuarios no inscriptos, aunque sostienen que el sistema de detección de los mismos no siempre funciona bien.

Tras la difusión de los informes, el gigante tecnológico se manifestó al respecto: en declaraciones a The Verge, sugirió que los documentos citados en la historia estaban desactualizados. “Estas caracterizaciones del rendimiento, el mástil y los sistemas de seguridad de Astro son simplemente inexactas”, indicó. “Astro pasó por pruebas rigurosas tanto de calidad como de seguridad, incluidas decenas de miles de horas de testeos con participantes beta. Esto incluye pruebas exhaustivas del sistema de seguridad avanzado de Astro, que está diseñado para evitar objetos, detectar escaleras y detener el dispositivo donde y cuando sea necesario”, sostuvo.