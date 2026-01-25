Punta del Este: La zona con proyectos en la que los departamentos se venden a millones de dólares

¿Hay mejor herramienta de marketing que un atardecer sin par? La posibilidad de contemplar las puestas de sol más oníricas del planeta es uno de los argumentos de venta que suelen utilizar los agentes inmobiliarios de ciertas playas de Punta del Este. Hablan de La Mansa donde, hoy, hay emprendimientos premium para un público fiel con acceso a esas vistas increíbles, ofreciendo y generando un marco que no le vaya en zaga. Se trata de una de las playas más tradicionales del Este, una zona con un mercado cautivo al que se dirige buena parte de lo nuevo.

Atardecer en la playa Mansa desde el hotel Conrad Fernando Massobrio - Archivo

De acuerdo con Alejandra Covello, a la cabeza de Covello Propiedades, hay más de 20 proyectos en danza en la zona de marras, algunos a punto de acordarse al cierre de esta edición. “La Mansa es la preferida de los que quieren aguas calmas, tranquilidad y disfrutar de los atardeceres”, define la bróker.

Playa para fanáticos

El target está integrado por quienes seguramente ya han comprado en Miami. Así lo aseveran distintas fuentes del canal de ventas inmobiliario quienes, además, coinciden en que hoy por hoy, la iniciativa más emblemática de la zona en ese sentido es Fendi Chateau donde los departamentos cuestan desde US$1,3 millones.

Las torres de Fendi Chateau tienen 27 pisos cada una Domitila Dellacha

En esencia, son apartamentos ondulantes mirando el mar, plasmando el concept design de Arquitectónica bajo la marca italiana ícono de lujo. Sí. La marca también está presente en la ciudad del Sol. “Todavía hay unidades sin vender”, señala Covello. Consultada por el área, también menciona la torre Aquarela con una oferta de penthouses hoy en reventa desde los US$2 millones.

La torre Aquarela tiene una oferta de penthouses en reventa desde los US$2 millones.

Otro proyecto en danza de características world class es en Playa Mansa -”Todo exclusividad”, como diría un viejo aviso clasificado-, es La Aguada, de la desarrolladora Invergroup que consta de seis residencias premium diseñadas para aquellos que buscan una ubicación inmejorable con vistas inigualables y cercanía al mar.

A la hora de hablar de números, Leandro Molina, director de Zonaprop explica que el valor del metro cuadrado en Playa Mansa es más alto que en otras zonas de la costa uruguaya. El portal asegura que el metro cuadrado de una propiedad ubicada frente al mar puede ir desde los US$3000 hasta los US$5000, mientras que las que están más alejadas o sin vista directa la tasación puede bajar a los US$2000- US$2500.

Asimismo, indica, los precios de publicación pueden partir en los US$500.000 por una casa de tamaño medio, y superar el millón de dólares por departamentos frente al mar con amenities exclusivos y casas de grandes dimensiones en barrios privados de primera gama.

En la Mansa también está el proyecto Veramansa del grupo Alvear, propiedad de los Sutton. El emprendimiento ocupa 15 hectáreas frente a mar. Hoy tiene cuatro edificios con cerca de 60 departamentos totalmente vendidos. Los últimos se terminaron hace tres años. “Es un lugar que mezcla lo urbano con lo rural con mucha presencia de naturaleza y hasta dos lagunas”, detalla Andrés Kalwill, director del grupo que lo desarrolla.

Una de las casas que se construye en la zona del emprendimiento destinada al loteo de tierra Gentileza

El ejecutivo resalta una novedad de esta temporada: lanzó a la venta lotes que tienen entre 800 y 2000 metros cuadrados sobre la laguna que se venden desde los US$185/m2 . “La Mansa es un área de Punta de crecimiento permanente en un entorno más tranquilo que la Brava”, agrega Kalwill. Serán solo 20 terrenos para una demanda que quiere tener una casa con verde pero con la infraestructura de una torre de lujo.

Otras de las noticias de la temporada es el proyecto llamado Astra que se realiza en donde funcionaba el Hospital Marítimo en un terreno entre la ruta y la playa: tendrá 72 lotes que ya se ofrecen al mercado a valores que oscilan entre los US$500 y los US$2000 por metro cuadrado.

Sintonía proyecto-naturaleza

Si de vistas y atardeceres se trata, ya sea por su famoso mirador, tanto desde sus playas o desde la mismísima Casapueblo, las puestas de sol de Punta Ballena son un diferencial insustituible, de verdad exclusivo, característica dada, a la vez, por el increíble entorno natural que acerca mar, cielo y tierra.

Punta Ballena es reconocida por sus vistas y puestas de sol Shutterstock

Covello destaca dos iniciativas en Punta Ballena. “Por un lado, está Bera Bay, en el terreno que ocupó la histórica casa de Ernestina Herrera de Noble, residencias de alta gama, muy luxury, con una oferta que oscila entre los US$4 y los US$12 millones”, detalla en relación a otro de los desarrollos de Invergroup.

El proyecto de arquitectura está a cargo de los arquitectos Carlos Ott y Carlos Ponce de León, quienes proyectaron una propuesta sustentable que incluye construcciones con azoteas verdes, escalonadas sobre el terreno escarpado para integrarse armónicamente con el paisaje natural.

Y, por el otro, Grutas de la Ballena, en playa Las Grutas, con departamentos de uno o dos dormitorios, desde US$ 160.000 en pozo, al lado de Syrah, en Punta Ballena, con entrega en marzo de 2026. Implantado sobre una ladera con vistas únicas, el edificio se desarrolla en una serie de terrazas ordenadas escalonadas y ajardinadas con vistas a la bahía esteña y otras con vista a la loma de la ballena. Al oeste se encuentran las playas de Portezuelo y Solanas, famosas por sus calmas aguas, grandes extensiones de arena fina y su pequeño puerto natural.

Grutas de la Ballena está situada en playa Las Grutas y posee departamentos de uno o dos dormitorios, desde US$ 160.000 en pozo

Mercado local

Buscar al cliente local se alinea con las perspectivas demográficas del departamento uruguayo, “con mayor tasa de crecimiento del país” y que proyecta seguir en ese mismo sentido. Así lo expresó Marcelo Bisogno, director técnico del Instituto Nacional de Estadísticas del país oriental. El dato no es ajeno a los que estudian el mercado y que apuntan a ese segmento.

“La expectativa del nuevo proyecto viene de la mano de la zona: vemos que hay un público más allá del veraniego y del que quiere vista; un público que quiere vivir en el barrio”, dice, por su parte, Luciano Caballero, gerente comercial de Grupo Fonte Uruguay, a propósito de Manglar Albor, proyecto situado en la parada 6 de La Brava, en un área que el ejecutivo identifica como el “micro de Aidy Grill”.

Según describe, se trata de una zona cercana a la citada playa pero que también está 200 metros de avenida Italia, y de Plaza México, en el Design District de Punta del Este, una zona muy elegida por quien quiere vivir todo el año, y que en gran parte es uruguayo. “Tenemos un mayor número de uruguayos a los que les gusta la zona y apostamos a un porcentaje aún mayor en este nuevo proyecto”, puntualiza.

Manglar Albor es un proyecto situado en la parada 6 de La Brava

“Básicamente, creemos que hay un desbalance en el micromercado de Aidy Grill, donde hay una demanda insatisfecha”, afirma citando a la primera torre Manglar que, aun sin entregarse “ya se ha vendido al 100% y ha podido salir el inversor”, dato que, según su análisis, habla de cierta avidez por el producto.

“Con Manglar Albor estamos llegando al 80%”, respalda y asegura, precisando que cuentan con unidades de un dormitorio desde los US$198.000. “Hay una escasez de este tipo de producto para lo que es la zona y para lo que es el mercado hoy en día”, estima Caballero.

Atención inversores

Según explican en las oficinas estadísticas uruguayas, contrariamente a lo que sucederá en el resto del país, en Maldonado la tasa de crecimiento demográfico será positiva con 216.808 habitantes en 2025 y 245.454 dentro de 20 años pese a que, como en todos lados, “disminuirá la fecundidad”. El dato se conjuga con la oferta de servicios que crece en Punta del Este y alrededores, extendiéndose hacia Maldonado.

Antonella Pierro, de Liderus, la empresa responsable del proyecto Torres Cardinal, iniciativa en segunda etapa situada entre las playas de Punta del Este y la ciudad capital del departamento, con monoambientes a partir de los 47 metros cuadrados desde US$117.000 con garaje, afirma que hay un proceso de descentralización de Montevideo.

Asimismo, el crecimiento residencial de Punta del Este conllevó una nueva oferta de servicios que a su vez trajo aparejado crecimiento demográfico, a partir de la demanda de los recursos humanos necesarios para brindar desde salud a gastronomía y de educación hasta construcción.

Una vista panorámica de la avenida principal de Punta del Este Marcia Cobar - Shutterstock

Así, asevera Pierro, Maldonado ha dejado de ser un lugar de turismo para ser un lugar de vida permanente, con hospitales, escuelas, shoppings, por lo que no hay necesidad de trasladarse, ganando en calidad de vida. “Las zonas más buscadas son las que están más cerca de todos los servicios. Para lo que es propiedad horizontal se sitúan desde Roosevelt hasta casi el centro de Maldonado”, ubica en el mapa.

“En las propiedades construidas por el régimen de vivienda promovida, la rentabilidad bruta de los primeros 10 años coincide con la rentabilidad neta, porque se exonera de casi todos los impuestos. Entonces esa rentabilidad del 4,5% al 5% anual le queda efectivamente en el bolsillo del inversor todos los meses”, explica en relación al negocio inmobiliario al alcance de inversores.

El crecimiento, dice la fuente, no se limita a departamentos. “En barrios está creciendo muy fuerte de vuelta toda la zona que está alrededor de Solanas, con muy buenos countries hasta el Puente y la parte trasera de la Barra, que es más lejana al mar, porque tiene una doble función para aquellos que buscan renta, pero también aspiran a sacarle alguna diferencia sumada durante el verano”, finaliza.