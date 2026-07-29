Qué dice la psicología sobre las personas que se obsesionan con tener la casa ordenada: “no buscan la perfección”

Mientras que a algunos les cuesta mantener la habitación pulcra y con todo guardado en el clóset o sus cajones y no acumulado en una silla en un rincón, hay quienes no pueden estar tranquilos sabiendo que quedaron platos sucios en la cocina, el sillón con los almohadones fuera de su lugar o la mesa del comedor con diversos artículos encima. Y es que para muchos mantener todo correctamente no es señal de perfección, sino un mecanismo de defensa para recuperar el control de sus emociones y compensar la incertidumbre externa.

La psicología se encargó de analizar por qué algunas personas se obsesionan con una casa ordenada y los expertos tienen la respuesta: están buscando reducir la ansiedad y es la mejor manera de encontrar una regulación emocional.

Las personas que se obsesionan por tener la casa perfecta están buscando reducir la ansiedad Pexels

¿Qué significa que una persona busque siempre tener la casa ordenada?

Hay personas que prefieren ordenar toda la casa por la noche aunque estén cansadas y otros que no están calmados sabiendo que aún hay platos sucios por lavar. Quienes están a su lado pueden verlos como maniáticos de la limpieza o que están buscando siempre la perfección, pero la verdad va más allá de eso y tiene que ver con el aspecto emocional.

La psicóloga Sara Navarrete fue entrevistada por la revista ¡Hola! y explicó que el orden funciona como una forma de intentar calmar lo que nos pasa por dentro. Y es que el caos del día a día, los problemas en el trabajo, las deudas, el cansancio hacen que busquemos pequeñas formas de recuperar cierta sensación de control y eso se encuentra limpiando u ordenando, algo que puede generar una calma inmediata, aunque sea temporal.

Limpiar es una forma de recuperar cierta sensación de control (Foto: FreeP¡CK)

“El orden externo muchas veces funciona como una forma de regular el mundo interno. Hay personas para las que ordenar no es una cuestión de estética o práctica, sino emocional. Cuando una persona siente incertidumbre, estrés, caos mental o ansiedad, poner orden en la casa da una sensación inmediata de calma y control”, indicó.

Es por eso que algunas personas necesitan barrer la casa, organizar cajones o lavar platos antes de acostarse por más cansados que estén. Ellos no buscan una casa perfecta, sino sentir que algo vuelve a estar en orden para así sentir calma.

Algunas personas necesitan barrer la casa, organizar cajones o lavar platos antes de acostarse por más cansados que estén (Fuente: Pexels)

La casa como un reflejo de cómo estamos

Entonces, la casa se convierte en un reflejo de cómo nos sentimos. “Muchas personas sienten que si el entorno está ordenado, ellas también están. Es algo simbólico, como una proyección que hacemos hacia el exterior de nuestro mundo interior”, afirma la especialista que recalca que “vivimos en una sociedad hiperestimulada, con mucha información, presión y ruido. Para algunas personas, el orden se convierte casi en un refugio emocional. Es una manera de crear sensación de estabilidad en medio de una vida que muchas veces se siente acelerada o impredecible”.

Y es que cuando hay demasiados estímulos desorganizados alrededor, el cerebro necesita procesar más información constantemente, algo que puede incrementar el cansancio mental, la ansiedad y el estrés.

Por qué el orden actúa como regulador emocional

Limpiar obliga a la mente a concentrarse en una acción mecánica y controlable rawpixel.com / Chanikarn Thongsu

La respuesta es simple: le proporciona a nuestro cerebro previsibilidad y sensación de control. Cuando nos sentimos abrumados por el estrés o la ansiedad, organizar nuestro entorno reduce la sobrecarga cognitiva y disminuye la producción de cortisol, calmando directamente el sistema nervioso. ¿Por qué ocurre? Aquí algunos datos: