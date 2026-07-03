Las plantas que los especialistas dicen que nunca deberías poner en un departamento pequeño

Las plantas son un elemento esencial en la decoración de los hogares, y se utilizan como complemento en todos los ambientes de la casa.

Esta tendencia decorativa se consolidó en el país durante el aislamiento por la pandemia ante la necesidad de contacto con la naturaleza, y llegó acompañada de mucha información y asesoramiento. Las cuentas de Instagram de los especialistas enseñan a cuidar cada especie con esmero, hablan de sustratos, drenajes, plagas, compostajes.

También nuevos viveros se inauguran en los barrios en formato boutique y pueden incluir una lista de servicios como asesoramiento en decoración e incluso visitas a domicilio para realizar un spa de plantas.

Las cuentas de Instagram de los especialistas enseñan a cuidar cada especie con esmero, hablan de sustratos, drenajes, plagas, compostajes Simol1407 - Shutterstock

En un contexto en el que las plantas se volvieron protagonistas, es importante no dejar la elección de ellas al azar. El espacio es el que determina las variables tales como el tamaño y tipo de maceta, la especie y la cantidad de unidades, ya que no es lo mismo un departamento amplio que un monoambiente.

Entonces, teniendo como referencia un espacio pequeño, es importante visualizar dónde estarán ubicadas. “Conviene cerca de ventanas, alféizares o repisas flotantes, aprovechando la luz natural sin ocupar superficie útil”, señala Antonella Elberg, jefa de interiorismo de Grupo 8.66, y agrega que si se ponen en pasillos o zonas de transición, es mejor usar consolas estrechas, estanterías livianas o plantas altas y delgadas contra la pared.

La especialista desaconseja en espacios pequeños plantas como la monstera adulta o el ficus lyrata Istock - iStockphoto

A su vez, hace una aclaración importante: se debe tener cuidado con los maceteros grandes en las zonas de paso, porque interrumpen la circulación y generan sensación de desorden, “saturan el ambiente”. Es por eso que recomienda usar cubremacetas unificados y tonos neutros. Otra opción que propone son las macetas elevadas con patas delgadas que “ayudan a dejar visible el piso, lo que genera mayor sensación de amplitud”.

¿Qué plantas se deben evitar en un departamento pequeño?

La elección de macetas es crucial, sin embargo la decisión más importante es qué planta colocar. En este sentido, la especialista enumero las especies que ayudan a ampliar el espacio: dracenas, sansevierias, kentias, potus y hiedras colgantes. Son especies livianas y verticales que, según Elberg, elevan la mirada, ocupan poco suelo y aportan verde sin generar masa visual pesada.

La elección de macetas es crucial, sin embargo la decisión más importante es que planta colocar Ines Clusellas/ Revista Jardin

Por el contrario, desaconseja en estos espacios plantas como la monstera adulta o el ficus lyrata ya que son de gran volumen horizontal y de follaje muy denso. Es decir que ocupan espacio y producen sensación de sobre carga visual.

Relacionado con esto, hay estilos que están de moda, pero que no se adecuan a todos los espacios. El Urban Jungle- el uso abundante de plantas de interior, y texturas naturales- es uno de los ejemplos más claros.

El Urban Jungle es el uso abundante de plantas de interior, y texturas naturales Istock - iStockphoto

“Puede verse atractivo, pero en espacios chicos suele saturar, bloquear luz y dificultar la circulación”, apunta Elberg y agrega otra tendencia más: los olivos de interior requieren mucha luz solar directa y no siempre prosperan en departamentos.

Por último, las plantas exóticas de alta humedad o especies tropicales exigentes pueden deteriorarse si el ambiente no ofrece las condiciones adecuadas.