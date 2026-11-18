“En las jurisdicciones con mercados de alquiler más desarrollados, el alquiler funciona como un mecanismo extendido de acceso a la vivienda”, dice Federico González Rouco, economista especializo en vivienda. Y, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, uno de cada tres hogares alquila.

Los datos que explican que el 33% de los hogares porteños accede a la vivienda a través del alquiler, un mercado que en la Ciudad abarca a personas de distintos niveles de ingreso, surgen de un informe realizado por el Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina (OFAVA). Lo que demuestra que vivir en una casa o un departamento, en mayor medida, alquilado es una realidad de mucho argentinos.

En este contexto de crecimiento de inquilinos, es importante conocer cuánto es el porcentaje que se debería destinar a pagar el alquiler, para hacer cuentas y no tener problemas a la hora de abonar el valor locativo todos los meses. La referencia más usada es que el alquiler no supere el 30% de los ingresos mensuales, aunque no es una ley ni un requisito legar, es una recomendación que se utiliza a nivel mundial.

En 2022, el rango de ingresos de clase media se situaba entre US$56.600 y US$169.800 anuales Freepik - Imagen de Freepik

Ahora, para conocer que ingresos mensuales se deberían tener para poder afrontar un alquiler en cada barrio de CABA, se utilizó la última escala salarial del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) que publica la Secretaría de Seguridad Social. El último fue de $2.022.244 brutos por mes (relevado en septiembre).

De esta manera, quien gana $2.022.244 y busca alquilar un dos ambientes en la ciudad de Buenos Aires tiene una primera cuenta para hacer. Si quiere destinar a la vivienda hasta el 30% de su sueldo, puede pagar $606.673 por mes. En octubre, hasta el barrio porteño con el alquiler de un dos ambientes más bajo quedó por encima de ese presupuesto. En Villa Lugano, el precio de publicación de un departamento de 50 m² fue de $660.811, unos $54.000 más, tomando los valores de publicación de la plataforma inmobiliaria Zonaprop.

Los barrios donde el alquiler se lleva la mitad del sueldo

Puerto Madero y Palermo son los únicos dos barrios donde el alquiler de un dos ambientes supera la mitad del salario de referencia. En Puerto Madero, el precio llega a $1.311.557 mensuales y absorbe el 64,9% del RIPTE. En Palermo, donde se piden $1.019.306, la proporción baja al 50,4%. Núñez queda apenas por debajo de esa línea: un departamento del mismo tamaño se publica a $1.006.123, el 49,8% del sueldo.

En Caballito se piden $909.236 al mes, ofrece una referencia cercana al promedio porteño, el 45% del RIPTE. En Almagro, el alquiler baja a $900.227 y demanda el 44,5%. Para encontrar valores inferiores al 40% del sueldo de referencia hay que bajar hasta Vélez Sarsfield, donde un dos ambientes cuesta $805.535. Apenas siete de los 47 barrios relevados quedan por debajo de ese porcentaje.

Puerto Madero y Palermo son los únicos dos barrios donde el alquiler de un dos ambientes supera la mitad del salario de referencia Ricardo Pristupluk

Cuánto hay que ganar para que el alquiler se lleve el 30% del ingreso

Para calcular cuánto tendría que ingresar a un hogar bajo la pauta del 30%, se divide el alquiler por 0,30. La cuenta da $2,2 millones por mes en Villa Lugano, $3,03 millones en el promedio porteño y $4,37 millones en Puerto Madero. Si dos personas comparten el gasto, pueden comparar ese monto con la suma de sus ingresos.

A continuación se presenta el valor del alquiler de cada barrio de la Ciudad, los ingresos que se deberían destinar de calcularse el 30% y qué porcentaje del salario se termina destinando al tomar el RIPTE bruto mensual.