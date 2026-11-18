Un relevamiento realizado en base al valor del m2 en cada uno de los barrios porteños, revela que ingresos se deberían tener para alquilar en la ciudad
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“En las jurisdicciones con mercados de alquiler más desarrollados, el alquiler funciona como un mecanismo extendido de acceso a la vivienda”, dice Federico González Rouco, economista especializo en vivienda. Y, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, uno de cada tres hogares alquila.
Los datos que explican que el 33% de los hogares porteños accede a la vivienda a través del alquiler, un mercado que en la Ciudad abarca a personas de distintos niveles de ingreso, surgen de un informe realizado por el Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina (OFAVA). Lo que demuestra que vivir en una casa o un departamento, en mayor medida, alquilado es una realidad de mucho argentinos.
En este contexto de crecimiento de inquilinos, es importante conocer cuánto es el porcentaje que se debería destinar a pagar el alquiler, para hacer cuentas y no tener problemas a la hora de abonar el valor locativo todos los meses. La referencia más usada es que el alquiler no supere el 30% de los ingresos mensuales, aunque no es una ley ni un requisito legar, es una recomendación que se utiliza a nivel mundial.
Ahora, para conocer que ingresos mensuales se deberían tener para poder afrontar un alquiler en cada barrio de CABA, se utilizó la última escala salarial del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) que publica la Secretaría de Seguridad Social. El último fue de $2.022.244 brutos por mes (relevado en septiembre).
De esta manera, quien gana $2.022.244 y busca alquilar un dos ambientes en la ciudad de Buenos Aires tiene una primera cuenta para hacer. Si quiere destinar a la vivienda hasta el 30% de su sueldo, puede pagar $606.673 por mes. En octubre, hasta el barrio porteño con el alquiler de un dos ambientes más bajo quedó por encima de ese presupuesto. En Villa Lugano, el precio de publicación de un departamento de 50 m² fue de $660.811, unos $54.000 más, tomando los valores de publicación de la plataforma inmobiliaria Zonaprop.
Los barrios donde el alquiler se lleva la mitad del sueldo
Puerto Madero y Palermo son los únicos dos barrios donde el alquiler de un dos ambientes supera la mitad del salario de referencia. En Puerto Madero, el precio llega a $1.311.557 mensuales y absorbe el 64,9% del RIPTE. En Palermo, donde se piden $1.019.306, la proporción baja al 50,4%. Núñez queda apenas por debajo de esa línea: un departamento del mismo tamaño se publica a $1.006.123, el 49,8% del sueldo.
En Caballito se piden $909.236 al mes, ofrece una referencia cercana al promedio porteño, el 45% del RIPTE. En Almagro, el alquiler baja a $900.227 y demanda el 44,5%. Para encontrar valores inferiores al 40% del sueldo de referencia hay que bajar hasta Vélez Sarsfield, donde un dos ambientes cuesta $805.535. Apenas siete de los 47 barrios relevados quedan por debajo de ese porcentaje.
Cuánto hay que ganar para que el alquiler se lleve el 30% del ingreso
Para calcular cuánto tendría que ingresar a un hogar bajo la pauta del 30%, se divide el alquiler por 0,30. La cuenta da $2,2 millones por mes en Villa Lugano, $3,03 millones en el promedio porteño y $4,37 millones en Puerto Madero. Si dos personas comparten el gasto, pueden comparar ese monto con la suma de sus ingresos.
A continuación se presenta el valor del alquiler de cada barrio de la Ciudad, los ingresos que se deberían destinar de calcularse el 30% y qué porcentaje del salario se termina destinando al tomar el RIPTE bruto mensual.
|Barrio
|Alquiler mensual
|Ingreso mensual para destinar el 30%
|Alquiler como % del RIPTE bruto
Promedio CABA
$909.058
$3.030.194
45,0%
Puerto Madero
$1.311.557
$4.371.855
64,9%
Palermo
$1.019.306
$3.397.688
50,4%
Núñez
$1.006.123
$3.353.745
49,8%
Saavedra
$993.631
$3.312.105
49,1%
Belgrano
$990.367
$3.301.224
49,0%
Chacarita
$972.072
$3.240.241
48,1%
Colegiales
$969.722
$3.232.408
48,0%
Villa Urquiza
$960.388
$3.201.292
47,5%
Recoleta
$945.589
$3.151.963
46,8%
Parque Chas
$944.363
$3.147.875
46,7%
Villa Crespo
$942.745
$3.142.483
46,6%
Coghlan
$940.273
$3.134.243
46,5%
Villa Ortúzar
$929.816
$3.099.386
46,0%
Villa Devoto
$921.550
$3.071.835
45,6%
Caballito
$909.236
$3.030.786
45,0%
Almagro
$900.227
$3.000.756
44,5%
Versalles
$886.837
$2.956.123
43,9%
Agronomía
$886.259
$2.954.197
43,8%
Retiro
$884.168
$2.947.226
43,7%
San Telmo
$882.810
$2.942.699
43,7%
Villa Riachuelo
$882.048
$2.940.160
43,6%
Villa del Parque
$872.007
$2.906.691
43,1%
Villa Pueyrredón
$870.333
$2.901.110
43,0%
Parque Patricios
$870.318
$2.901.061
43,0%
San Cristóbal
$867.489
$2.891.629
42,9%
Parque Chacabuco
$867.158
$2.890.526
42,9%
Barracas
$858.367
$2.861.223
42,4%
La Paternal
$854.986
$2.849.953
42,3%
Villa Luro
$848.887
$2.829.622
42,0%
Monserrat
$842.386
$2.807.954
41,7%
Monte Castro
$842.059
$2.806.862
41,6%
Villa General Mitre
$840.762
$2.802.541
41,6%
Balvanera
$834.045
$2.780.150
41,2%
San Nicolás
$833.163
$2.777.210
41,2%
Constitución
$831.916
$2.773.053
41,1%
Boedo
$828.973
$2.763.243
41,0%
Villa Santa Rita
$826.904
$2.756.346
40,9%
Villa Real
$824.292
$2.747.641
40,8%
Liniers
$822.765
$2.742.550
40,7%
Flores
$817.984
$2.726.614
40,4%
Vélez Sarsfield
$805.535
$2.685.116
39,8%
Floresta
$800.567
$2.668.556
39,6%
Mataderos
$789.671
$2.632.237
39,0%
La Boca
$778.917
$2.596.389
38,5%
Nueva Pompeya
$775.929
$2.586.430
38,4%
Parque Avellaneda
$773.484
$2.578.281
38,2%
Villa Lugano
$660.811
$2.202.703
32,7%
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