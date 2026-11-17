Este martes se realizó la tercera licitación de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que cerró con ofertas de los bancos por $273.000 millones, por encima de los $200.000 millones disponibles. Finalmente, se adjudicó la totalidad del monto previsto a siete entidades financieras, que podrán utilizar esos recursos para otorgar préstamos destinados a vivienda.

Según informó el Banco Central (BCRA), participaron 12 bancos, que presentaron 33 posturas, aunque solo siete resultaron adjudicatarios. Los fondos se colocaron en depósitos UVA a cinco años, con una tasa promedio ponderada de UVA más 4,79%.

La principal novedad de esta tercera convocatoria no estuvo solamente en los montos, sino también en el destino que podrán tener esos fondos: por primera vez se habilitó expresamente su utilización para financiar la compra de viviendas en construcción que todavía no cuentan con escritura individual.

La tercera licitación permite la financiación de viviendas en pozo Daniel Basualdo

Hasta ahora, una de las principales dificultades para financiar una vivienda en construcción era justamente la imposibilidad de constituir una hipoteca tradicional sobre un departamento que no estaba escriturado. Por eso, el crédito bancario estuvo concentrado principalmente en propiedades usadas o a estrenar que ya contaban con esta documentación.

Con las nuevas condiciones, los bancos podrán otorgar préstamos para operaciones realizadas mediante boleto de compraventa con compromiso de constitución de hipoteca o con garantía de hipoteca divisible pendiente de división. En otras palabras, la modificación abre la puerta a que el crédito pueda acompañar al comprador antes de que el edificio esté terminado y la unidad tenga su escritura definitiva.

Esta situación se da, además, en un contexto en el que los costos de construcción continúan en aumento, un factor que también condiciona el acceso a las unidades nuevas. Según el último informe de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (APYMECO), en octubre el costo de construir volvió a acelerarse: registró una suba interanual del 31,83% y acumuló un incremento del 27,04% en los primeros diez meses del año.

Pero, esa presión sobre los costos también se refleja en los precios de venta, ya que en octubre, el metro cuadrado de un departamento publicado en pozo promedió US$3173, frente a los US$2225 de una unidad usada, una diferencia de US$948 por metro cuadrado. Es decir, comprar una propiedad en construcción resulta hoy, en promedio, casi 43% más caro por metro cuadrado que adquirir una vivienda usada, de acuerdo al último relevamiento de la plataforma inmobiliaria Zonaprop.

Qué implica el resultado de la tercera licitación

Con esta nueva adjudicación, el programa del FGS acumula $600.000 millones colocados en tres licitaciones realizadas desde septiembre, todas por $200.000 millones. En esta oportunidad, los bancos presentaron ofertas por $73.000 millones más de los recursos disponibles, lo que muestra que el interés por acceder al fondeo superó el monto que la ANSES puso a disposición.

La tasa promedio ponderada de adjudicación fue de UVA más 4,79%, por encima del mínimo de UVA más 4,50% establecido para la convocatoria. Esta es la tasa que recibirán los fondos del FGS por los depósitos constituidos en los bancos, y no la que necesariamente pagarán quienes soliciten un crédito hipotecario.

En esta tercera licitación se adjudicaron $200.000 millones PitukTV - Shutterstock

Para los préstamos que se otorguen con estos recursos, las entidades no podrán aplicar una tasa superior a UVA más 7,5% anual. Además, los créditos deberán tener un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo de 150.000 UVA.

Otra modificación respecto de las convocatorias anteriores es el aumento del porcentaje que puede concentrar una misma entidad. El límite pasó del 20% al 40% del monto licitado, lo que permite que un banco pueda recibir hasta $80.000 millones, siempre que cumpla con los demás límites establecidos.

Los siete bancos adjudicatarios tendrán 90 días corridos desde la acreditación del dinero para aplicar los fondos a los destinos habilitados.