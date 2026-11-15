Selena Gómez vendió por US$5,4 millones su mansión que también perteneció al músico Tom Petty

La propiedad está en Los Ángeles y cuenta con cine, cabina de grabación y una pileta con cascada; la cantante la había comprado en 2020
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Una misma casa, dos generaciones de músicos y un nuevo dueño. La actriz y cantante Selena Gómez vendió su mansión de Encino, en Los Ángeles, por US$5,399 millones, según informó Realtor.com. La operación se concretó cuatro meses después de su publicación.
La protagonista de Los Hechiceros de Waverly Place había pagado US$4,89 millones en 2020: una diferencia de US$509.000, sin descontar gastos, impuestos ni eventuales mejoras. Pero, antes de la cantante, la propiedad había pertenecido al músico Tom Petty, quien la mandó construir en 1989.
Con aproximadamente 1068 m² cubiertos, la residencia combina techos altos, un living con chimenea y una cocina con isla y mesadas de mármol. El nivel inferior concentra los espacios de entretenimiento: bodega, gimnasio, sala de masajes y una cabina de grabación. También tiene un cine privado. Afuera, una cascada desemboca en la pileta y el spa.
Al entrar en la casa, se encuentra una amplia sala de estar que cuenta con una elegante chimenea. “La entrada principal da paso a la sala de estar, creando de inmediato una atmósfera sofisticada con su arquitectura y techos altos. La casa incluye una sala familiar, un comedor formal y una amplia cocina”, se leía en el anuncio.
En la planta principal se encuentra la suite principal, que cuenta con techo de madera y espacio suficiente para una cama tamaño king. “La cocina es sin duda la joya de la corona de la casa gracias a sus mesadas de mármol, su isla central y su horno de ladrillo”, agregaba el anuncio.
La venta llegó después de que Gómez, junto a su pareja Benny Blanco adquirieran otra propiedad en Beverly Hills por US$35 millones.
La mansión de Beverly Hills
Según los registros de la empresa de real estate, la propiedad de la pareja tiene una enorme residencia principal y dos casas de huéspedes independientes, una de ellas con su propio estudio de grabación, mientras que la otra alberga una sala de cine.
La residencia principal tiene inspiración española, cuenta con una escalera de caracol y una biblioteca. En el exterior hay un gimnasio, una piscina, un spa y exuberante vegetación. Aunque no se reveló el nombre, Realtor aseguró que la propiedad pertenecía a un famoso director de Hollywood.
Gómez y Blanco hicieron la compra en una operación privada que se llevó a cabo a través de una sociedad de responsabilidad limitada vinculada al representante comercial del productor musical.
Más allá de los cambios en su vida personal, Selena Gomez también atraviesa un momento destacado en el plano profesional. A su carrera como cantante y actriz se suma el crecimiento de Rare Beauty, la marca de cosméticos que impulsó las estimaciones sobre su fortuna y la ubicó, según Bloomberg, entre las celebridades con un patrimonio de diez cifras. Y sobre todo con su última colaboración con la cantante Demi Lovato, con quien tenía una estrecha relación desde que eran pequeñas.
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