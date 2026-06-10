Recoleta, Villa Urquiza y otros barrios: las propiedades que se rematan y se pagan en pesos

El Banco Ciudad publicó nuevas propiedades que subastará en junio y principios de julio. Se trata de inmuebles ubicados en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Los precios base de las propiedades van desde los US$29.620 y llegan a los US$1.679.000, para inmuebles ubicados en diferentes zonas de la Ciudad y las provincias. Los interesados deben inscribirse hasta 48 horas hábiles anteriores al remate en la página web de subastas del banco y realizar la transferencia del monto de caución (monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

Recoleta

En la Avenida Santa Fe 2489/97/99 , Recoleta, hay un terreno de 395,60m2, que se subastará por US$1.679.000,00

En la avenida Santa Fe 2489/97/99 , Recoleta, hay un terreno de 395,60m², que se subastará por US$1.679.000,00, con un depósito en garantía de US$50.370.

Sobre el lote está construido el acceso a la estación Santa Fe - Carlos Jáuregui de la Línea H, que ocupa parte de la planta baja y el subsuelo. Por eso, existe una servidumbre administrativa gratuita, perpetua e irrevocable a favor de Subterráneos de Buenos Aires S.E. “La misma cuenta con un acceso peatonal sobre la avenida Santa Fe que da ingreso al hall de distribución de pasajeros hacia las estaciones Facultad de Derecho y hospitales respectivamente”, describe la publicación.

Sobre el lote está construido el acceso a la estación Santa Fe - Carlos Jáuregui de la Línea H, que ocupa parte de la planta baja y el subsuelo

Además, aunque aplica el Código Urbanístico vigente, la venta aclara que deberán respetarse restricciones específicas de edificabilidad detalladas en un anexo.

Los interesados podrán visitar la vivienda el 23 de junio, con previo contacto a la casilla subastasonline@bancociudad.com.ar. El remate es el 3 de julio a las 12.

Villa Urquiza

Así se ve la propiedad ubicada en la calle Galván 3414, Villa Urquiza, que se rematará el 26 de junio a las 10 Banco Ciudad

Una construcción desarrollada en planta baja destinada a dos viviendas ubicada en calle Galván 3414, Villa Urquiza, se rematará el 26 de junio a las 10, con un precio inicial de US$184.250 y una garantía de US$5527,50. El inmueble, que no se exhibirá, consta de un hall de entrada y dos viviendas en forma contigua. La primera, ubicada hacia el frente, tiene dos habitaciones, cocina, baño y patio con acceso a terraza. La segunda, ubicada en el contrafrente, tiene dos habitaciones, cocina, baño, patio lateral cubierto y patio al fondo con acceso a la terraza.

En cuanto a dimensiones, la superficie del terreno es 224,18m², y la cubierta es de 58,80m².

Paternal

Con un precio base de US$30.150 se subastará una unidad funcional en Paternal Banco Ciudad

Con un precio base de US$30.150 y un depósito en garantía de US$904,50 se subastará una unidad funcional en planta baja, en la calle Tte. Gral. Donato Álvarez N°2252.

El local, que ventila únicamente hacia el frente, posee una reja móvil que actúa como protección y acceso. El espacio está dividido, según aclara la publicación, de manera precaria y genera sectores diferenciados dentro de un mismo ambiente.

La propiedad cuenta con una superficie cubierta de 24,63m², y ya se exhibió de manera presencial. La subasta es el 26 de junio a las 10.45.

San Nicolás

Así se ve la una unidad funcional de dos ambientes, ubicada en San Nicolás que se subastará en junio Banco Ciudad

Con un precio base de US$34.442,72 y un depósito en garantía de US$1033,28 se subastará una unidad funcional de dos ambientes ubicada en Bartolomé Mitre 1129/31/33/35, San Nicolás. El inmueble, de 32m², se encuentra en el segundo piso al contrafrente y se accede mediante escalera. Cuenta con sala de estar-comedor, balcón francés, un dormitorio, cocina y baño completo.

La propiedad ya se exhibió, pero se rematará el 26 de junio a las 12.15.

Balvanera

En Balvanera, se subastará, el 26 de junio a las 13, una unidad funcional de dos ambientes Banco Ciudad

En la calle Bartolomé Mitre 2061/63, en el barrio porteño de Balvanera, se subastará el 26 de junio a las 13 una unidad funcional de dos ambientes, de disposición interna, con el número 21.

El inmueble, de 33,16m², está ubicado en el segundo piso y tiene hall de acceso, living-comedor, una habitación, cocina y baño completo. El precio base es de US$29.620,18 y el depósito en garantía es de US$888,60. Su exhibición presencial ya se realizó.

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme a la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente: