Remates judiciales de propiedades en agosto 2026: dónde están las oportunidades

Durante agosto el Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizarán una ronda de subastas públicas de inmuebles ubicados en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y en provincias del país.

Subastas del Banco Ciudad

Los precios base de las propiedades van desde los US$36.727,98 y llegan a los US$808.000, para inmuebles ubicados en diferentes zonas de la Ciudad y la provincia. Los interesados deben inscribirse hasta 48 horas hábiles anteriores al remate en la página web de subastas del banco y realizar la transferencia del monto de caución (monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

Palermo

Con un precio base de US$ 138.880,80 y un depósito en garantía de US$4166,22 se subastará un PH en calle Serrano 1424/26, el 14 de agosto a las 13.45.

Así se ve el PH que se subastará en calle Serrano 1424/26, el 14 de agosto a las 13:45 Banco ciudad

El inmueble tiene una superficie cubierta de 80.59 m²; semicubierta de 17.84 m² y descubierta: 58.54 m², y está desarrollado en dos niveles.

Recoleta

Se subastará un departamento en Dr. Tomás Manuel de Anchorena 1471/75, Recoleta, con una superficie total de 83,45m2 Banco Ciudad

Un departamento de tres ambientes sobre contrafrente en el décimo piso, se subastará el 14 de agosto a las 13.00 con un precio base de US$96.828,31 y un depósito en garantía de US$2904,84.

El inmueble tiene living-comedor con balcón corrido, dos dormitorios, toilette, baño principal cocina con lavadero y habitación con baño de servicio.

Se encuentra sobre la calle Dr. Tomás Manuel de Anchorena 1471/75, Recoleta y tiene una superficie total de 83,45m², de los cuales 74,03m² son cubiertos.

Villa Urquiza

Con un precio base de US$63.439,24 se subastará un departamento de tres ambientes en la avenida Mendoza Banco Ciudad

Con un precio base de US$ 63.439,24 y un depósito en garantía de US$1903,17 se subastará un departamento de tres ambientes en la avenida Mendoza 5089, Villa Urquiza, el 14 de agosto a las 12.15.

El inmueble, de dos habitaciones, baño completo, cocina y espacio para toilette, tiene una superficie cubierta de 52,41m² y una superficie descubierta de 6,10m².

Floresta

Un departamento en Floresta, de dos ambientes interno en el segundo piso, se subastará el 14 de agosto a las 11.30 Banco Ciudad

Un departamento de dos ambientes interno en el segundo piso, se subastará el 14 de agosto a las 11.30 con un precio base de US$ 36.727,98 y un depósito en garantía de US$ 1101,83.

El inmueble tiene living-comedor, una habitación, un baño completo, cocina y lavadero.

Se encuentra sobre la avenida Avellaneda 3703/05/09, Floresta y tiene una superficie cubierta de 39,85 m² y semicubierta de 1,36 m².

San Nicolás

Una unidad funcional de dos ambientes, de disposición interna se subastará el 14 de agosto a las 10.45 Banco Ciudad

Una unidad funcional de dos ambientes, de disposición interna se subastará el 14 de agosto a las 10.45 con un precio base de US$43.405 y un depósito en garantía de US$1302,17.

El departamento tiene un hall, comedor, cocina, un cuarto con placard y baño completo distribuidos en 42,67 m².

Se encuentra sobre la calle Tte. Gral. J. D. Perón 1578, San Nicolás, CABA.

Almagro

Con un precio base de US$52.357,62 y un depósito en garantía de US$1570,72 se subastará un departamento de dos ambientes Banco Ciudad

Con un precio base de US$52.357,62 y un depósito en garantía de US$1570,72 se subastará un departamento de dos ambientes en un primer piso, en la Avenida Díaz Vélez 3625/27/35/39, Almagro.

La propiedad tiene sala de estar, comedor con salida al balcón, cocina, dormitorio con salida a un segundo balcón y baño completo, distribuidos en 40,24 m² cubiertos y 3,60 m² de balcón.

La subasta se llevará a cabo el 14 de agosto a las 10.

Parque Chacabuco

La propiedad, ubicada en Avenida La Plata 1115/17 , Parque Chacabuco, tiene un precio base de US$50.555,75 Banco Ciudad

Un inmueble compuesto por cocina con lavadero integrado, living-comedor, balcón corrido, dos dormitorios con placares empotrados, habitación de servicio con toilette y baño principal completo, con una superficie de 76,92 m² cubiertos y 10,02 m² descubiertos, se subastará el 7 de agosto a las 11.

La propiedad, ubicada en Avenida La Plata 1115/17, Parque Chacabuco, tiene un precio base de US$50.555,75 y el depósito en garantía de US$1516,67.

Villa Soldati

Se subastará un lote de 30 metros de frente por 60 metros de fondo el 11 de agosto Banco Ciudad

Con un precio base de US$ 379.381,44 y un depósito en garantía de US$ 37.938,14 se subastará un lote de 30 metros de frente por 60 metros de fondo con una construcción sin valor, el 11 de agosto a las 12.

El lote, de 1784m², ubicado en la calle Troxler 3245 en Villa Soldati, tiene un cerco al frente con un portón de chapa y un sector de muro con el pilar del servicio eléctrico. A su vez, la propiedad cuenta con todos los servicios urbanos de infraestructura.

Para visitar la propiedad se debe coordinar con el Dr. Fernando Cid, a través del correo fcid@cbas.gob.ar o contactándose al teléfono 114072-2312 hasta dos días hábiles antes de la subasta.

Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires

Con un precio base de US$162.370 y un depósito en garantía de US$4871,10 se subastará una unidad funcional en Bahía Blanca

Con un precio base de US$162.370 y un depósito en garantía de US$4871,10 se subastará una unidad funcional en el séptimo piso, en la calle 11 de abril 250, Bahía Blanca.

La subasta se llevará a cabo el 5 de agosto y la exhibición presencial se realizará el 27 y 28 de julio de 11 a 14.30 Banco Ciudad

La propiedad tiene palier privado, living comedor, balcón al frente, cocina, lavadero, baño de servicio, comedor diario, dos dormitorios que comparten un baño completo y el dormitorio principal en suite con vestidor y baño propio. A su vez, tiene una cochera, denominada con el número siete, que se ubica en la planta de estacionamiento.

La subasta se llevará a cabo el 5 de agosto, pero el inmueble no se puede visitar, ya que la inscripción para la visita finalizó.

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme a la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente:

Inscribirse en el portal del Banco Ciudad y constituir un domicilio electrónico (un correo de email).

Constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor de base establecido para cada lote, hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha de la subasta.

Ser mayores de edad.

Tener en consideración que, de resultar adjudicatarios, deberán tributar el 21% de IVA sobre la comisión de venta.

Subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)

Almagro

El 20 de agosto a las 14 se subastará, en Francisco Acuña de Figueroa 981, Almagro, un terreno baldío argentina.gob.ar

El 20 de agosto a las 14 se subastará, en Francisco Acuña de Figueroa 981, Almagro, un terreno baldío de forma rectangular confinado entre medianeras el cual se encuentra en mal estado de conservación.

El inmueble, de una superficie aproximada de 230,31 m², tiene un precio base de US$381.690 y el plazo de inscripción se extiende hasta el 11 de agosto.

Balvanera

Así se ve el inmueble que se subastará en Valentín Gómez 2960/64 argentina.gob.ar

En Valentín Gómez 2960/64, Balvanera, se subastará un inmueble compuesto por planta baja, subsuelo, y dos niveles superiores, con una superficie cubierta de 938,35 m². Es importante aclarar, que la edificación de la planta baja ocupa el lote completo, con un pequeño patio en el contrafrente.

El cierre de inscripción es el 7 de agosto a las 12 y se subastará el 18 de agosto a las 14 con un precio base de US$575.265,00

Villa Crespo

El 13 de agosto a las 14 se subastará un un inmueble baldío, con frente sobre Av. Córdoba y sobre Av. Juan B. Justo argentina.gob.ar

El 13 de agosto a las 14 se subastará un inmueble baldío, con frente sobre la avenida Córdoba y sobre la avenida Juan B. Justo, que cuenta con edificaciones en estado de abandono y parcialmente destruidas.

La propiedad, de 1155,72 m², se ubica en el barrio de Villa Crespo, muy cercana al límite con los barrios de Palermo y Chacarita. A su vez, es frentista del viaducto elevado del Ferrocarril Línea San Martín, en una zona residencial y comercial. El precio base es US$4.332.155.

Pergamino, provincia de Buenos Aires

El 13 de agosto a las 14 se subastará un terreno de 6.395,47 m², sin edificaciones en Pergamino argentina.gob.ar

El 13 de agosto a las 14 se subastará un terreno de 6.395,47 m², sin edificaciones, sobre la Avenida Presidente Juan Domingo Perón S/Nº, en Pergamino.

El lote se encuentra en una zona urbana, a 200 metros de la Ruta Nacional Nº 188, a 600 metros del Parque Municipal de Pergamino, y a 800 metros del Río Pergamino. El precio base es US$249.116,60.