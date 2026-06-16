Los 3 barrios porteños donde el alquiler de un departamento deja una rentabilidad mayor al 8%

¿Volvió a ser negocio comprar para alquilar? Es la pregunta que resuena en un mercado inmobiliario en el que los valores de venta comenzaron a recuperarse.

Para responder esta pregunta, es necesario analizar los diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires y sus beneficios. Las variables más relevantes a la hora de elegir un inmueble son: el precio, la ubicación y la rentabilidad.

Este último aspecto cobra especial interés si se quiere comprar un inmueble como inversión, ya que es el factor que demuestra qué zonas son las que mejor relación alquiler/precio mantienen y ofrecen más rápida recuperación de la inversión.

Encaminado el 2026, el escenario combina señales de estabilización con una sensibilidad todavía alta a la macroeconomía y, en particular, al acceso al crédito Daniel Basualdo

En mayo de 2026 –último mes relevado– la renta bruta anual promedio del alquiler tradicional para departamentos publicados en la ciudad de Buenos Aires subió y se ubicó en 5,94%. Es decir, se necesitan 16,8 años de alquiler para recuperar la inversión inicial, 9,6% menos de lo requerido un año atrás, de acuerdo al informe realizado por la plataforma inmobiliaria Zonaprop.

Cuáles son los barrios más rentables de la ciudad

La verdadera diferencia aparece al mirar el mapa de la Ciudad. Las mayores tasas de rentabilidad se concentran en barrios donde los valores de venta aún se mantienen bajos en términos relativos. Un dos ambientes en Lugano, Villa Riachuelo, Nueva Pompeya, La Boca y Parque Patricios supera el 7% anual de renta bruta, posicionándose como las zonas más atractivas desde una lógica estrictamente inversora.

Se trata de barrios históricamente relegados por el comprador final, pero que muestran números contundentes cuando se los analiza desde el rendimiento: menor valor por metro cuadrado y alquileres que se sostienen.

En la vereda opuesta aparecen los barrios premium. Puerto Madero, Palermo, Núñez, Belgrano y Colegiales tienen rentabilidades más acotadas, que oscilan entre el 3,6% y el 5,1% anual.

Puerto Madero, Palermo, Núñez, Belgrano y Colegiales tienen rentabilidades más acotadas, que oscilan entre el 3,6% y el 5,1% anual Daniel Basualdo

¿La razón? Los altos valores de venta y de alquiler comprimen la rentabilidad, aun con una demanda sólida y bajo riesgo de desocupación.

Entonces, si hubiese que definir los tres barrios con mejor rentabilidad, el ranking quedaría de la siguiente forma:

Lugano: 10,7%

Villa Riachuelo: 8,2%

Nueva Pompeya: 8,2%

Sin embargo, no son los únicos barrios que se destacan por su rentabilidad; La Boca tiene 8%, Parque Patricios se ubica en 7,8% y Parque Avellaneda en 7,6%.

La rentabilidad en Parque Patricios es una de las más altas, y se ubica en 7,8% Soledad Aznarez - La Nación

Los barrios menos rentables

Por el lado contrario, los barrios que presentan los precios de venta más caros tienden a ser los que menos renta bruta anual generan.