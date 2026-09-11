Remates judiciales de propiedades en septiembre 2026: dónde están las oportunidades

Durante septiembre el Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizarán una ronda de subastas públicas de inmuebles ubicados en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y en provincias del país. A su vez, ya se conocen algunas de la subastas de octubre.

Subastas del Banco Ciudad

Los precios base de las propiedades van desde los US$32.160 y llegan a los US$384.463, para inmuebles ubicados en diferentes zonas de la ciudad y la provincia. Los interesados deben inscribirse hasta 48 horas hábiles anteriores al remate en la página web de subastas del banco y realizar la transferencia del monto de caución (monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

Palermo

Con un precio base de US$ 383.258 y un depósito en garantía de US$11.497,76 se subastará un terreno urbano, con una construcción desarrollada en planta baja y primer piso, en la calle Jerónimo Salguero 1709/11, el 18 septiembre a las 10.

El inmueble, que tiene una superficie total de 115,60 m², no se exhibe.

Con un precio base de US$ 383.258 y un depósito en garantía de US$11.497,76 se subastará un un terreno urbano en la calle Jerónimo Salguero

Monte Castro

Una vivienda unifamiliar y local comercial desarrollada en planta baja, se subastará el 18 de septiembre a las 10.45 con un precio base de US$83.750 y un depósito en garantía de US$2512,50.

El inmueble tiene baño, comedor, cocina comedor, tres dormitorios y terraza accesible con parrilla. Además, dispone de un local comercial con frente a la vía pública

Se encuentra sobre la calle Santa Tome 5102, esquina Cervantes, Monte Castro y tiene una superficie cubierta de 149 m².

Así se ve la vivienda familiar que se encuentra sobre la calle Santa Tome 5102, esquina Cervantes, Monte Castro

La Boca

Con un precio base de US$32.160 y un depósito en garantía de US$964,80 se subastará un departamento de dos ambientes en la calle Tomás Liberti N.º 425, La Boca, el 18 de septiembre a las 11.30

El inmueble, de estar-comedor con salida al balcón, cocina con acceso al mismo balcón, un dormitorio y un baño completo, tiene una superficie cubierta de 38,83 m², una superficie semicubierta de 1,48 m² y un balcón de 0,77 m².

Con un precio base de US$32.160 se subastará un departamento de dos ambientes en La Boca

Retiro

Un departamento de un ambiente interno en el tercer piso, se subastará el 18 de septiembre a las 12.15 con un precio base de US$ 32.283,83 y un depósito en garantía de US$ 968,51.

El inmueble tiene baño completo y cocina integrada, pero no tiene placard. Se encuentra sobre Esmeralda 853, Retiro y tiene una superficie cubierta de 24,29 m².

El inmueble, sobre la Avenida Esmeralda 853, Retiro, tiene baño completo y cocina integrada

Recoleta

Una unidad funcional de tres ambientes y dependencia de servicio se subastará el 18 de septiembre a las 13 con un precio base de US$117.000 y un depósito en garantía de US$3510.

El departamento tiene un hall, living-comedor, dormitorio principal, un segundo dormitorio, baño completo, cocina independiente, que conecta al área de servicio con una habitación y baño con ducha completo. La superficie total es de 68,89 m².

Se encuentra sobre la calle Eduardo Schiaffino 2179/83, piso 7, Recoleta CABA.

Esta unidad funcional de tres ambientes, y dependencia de servicio, se subastará el 18 de septiembre a las 13

Balvanera

Con un precio base de US$63.650 y un depósito en garantía de US$1909,50 se subastará un departamento de tres ambientes en un cuarto piso, en la calle Ecuador 646/48/50/52/54, Balvanera.

La propiedad tiene estar-comedor con salida al balcón, cocina, baño y dos dormitorios, uno de ellos posee salida a un patio, el cual, al momento de la inspección, se encontraba techado, distribuidos en 60,58 m² cubiertos, 3,16 m2 descubiertos y 8,99 m² de balcón.

La subasta se llevará a cabo el 18 de septiembre a las 13.45.

Con un precio base de US$63.650 se subastará un departamento de tres ambientes en Balvanera

Parque Patricios

Un terreno baldío ubicada en la avenida Brasil 3219, Parque Patricios, con una superficie de 301 m², se subastará el 24 de septiembre a las 11.

La propiedad tiene un precio base de US$175.936,02 y el depósito en garantía de US$5278,08.

Así se ve el terreno baldío ubicada en Avenida Brasil 3219 , Parque Patricios, que se subastará en septiembre

Paraná, Entre Ríos

Con un precio base de US$ 195.000 y un depósito en garantía de US$5850 se subastará un lote de 25 metros de frente por 25 metros de fondo el 25 de septiembre a las 11.

El lote, de 1318,33 m², ubicado en la calle Gervasio Artigas 454, Paraná, Entre Ríos, donde se ubicaban antiguamente las instalaciones del hipódromo de la ciudad. A su vez, la propiedad cuenta con todos los servicios urbanos de infraestructura.

El lote que se subastará, de 1318,33 m², está ubicado en la calle Gervasio Artigas 454, Paraná, Entre Ríos

La exhibición presencial se realizará los días 14 y 15 de septiembre de 2026 de 10 a 15, antes se debe coordinar con David Alberto, contactándose al teléfono 0343-15-348619.

Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires

Con un precio base de US$162.370 y un depósito en garantía de US$4871,10 se subastará una unidad funcional en Bahía Blanca

Con un precio base de US$121.777 y un depósito en garantía de US$3653,31 se subastará una unidad funcional en el séptimo piso, en la calle 11 de abril 250, Bahía Blanca.

La subasta se llevará a cabo el 1 de octubre, y la exhibición presencial se realizará los días 21 y 23 de septiembre Banco Ciudad

La propiedad tiene palier privado, living comedor, balcón al frente, cocina, lavadero, baño de servicio, comedor diario, dos dormitorios que comparten un baño completo y el dormitorio principal en suite con vestidor y baño propio. A su vez, tiene una cochera, denominada con el número siete, que se ubica en la planta de estacionamiento.

La subasta se llevará a cabo el 1 de octubre, y la exhibición presencial se realizará los días 21 y 23 de septiembre de 2026 de 11 a 14. La visita requerirá inscripción previa hasta el 17 de septiembre de 2026 al correo comixta@sedronar.gob.ar.

Microcentro

En el microcentro porteño, en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 338/46, el 30 de septiembre, se subastarán cinco oficinas:

Unidad funcional 14: una oficina al frente con acceso independiente, que tiene baño, office y salón, con una superficie de 191,78 m², se subastará con un precio base de US$114.202 y un depósito en garantía de US$3426,06.

y Unidad funcional 15: semipiso al contrafrente, de planta libre destinado a oficina, con recepción, área de trabajo, despachos, office y cuatro baños, con una superficie cubierta de 407,53 m² y 38 m² descubiertos, se subastará con un precio base de US$225.964 y un depósito en garantía de US$6778,92.

y Unidad funcional 3: piso completo de planta libre, destinado a oficinas, con un área de trabajo, despachos, office y seis baños para ambos sexos, con una superficie total de 582,60 m², se subastará con un precio base de US$384.463, y un depósito en garantía de US$10.453,89.

con un área de trabajo, despachos, office y seis baños para ambos sexos, con una superficie total de 582,60 m², se subastará con un precio base de Unidad funcional 4: piso completo de planta libre dividido en dos semipisos con cinco baños, despachos, salas de reuniones, office, comedor y cocina, con una superficie total de 419,70 m², con un precio base de US$250.854 y un depósito en garantía de US$7525,62.

Unidad funcional 5: piso completo de planta libre destinado a oficina, que tiene un área de trabajo, despacho, office, comedor, cuatro baños, con una superficie de 420,80 m², se subastará con un precio base de US$264.275 y un depósito en garantía de US$7928,25.

En el microcentro porteño, en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 338/46, el 30 de septiembre, se subastarán cinco oficinas

Así se ve una de las oficinas que se subastarán en septiembre

San Telmo

Un departamento de tres ambientes en el novelo piso, se subastará el 8 de octubre a las 12 con un precio base de US$ 50.696,38 y un depósito en garantía de US$ 1520,89.

El inmueble tiene cocina, living comedor con salida a balcón con vista abierta, paso, dos dormitorios y baño completo.

Se encuentra sobre la Chacabuco 1248 y tiene una superficie cubierta de 67,41 m², dividida en 64,35 m² cubiertos y 3,06 m² de balcón.

Un departamento de tres ambientes en el novelo piso, se subastará el 8 de octubre en San Telmo

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme a la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente:

Inscribirse en el portal del Banco Ciudad y constituir un domicilio electrónico (un correo de email).

Constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor de base establecido para cada lote, hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha de la subasta.

Ser mayores de edad.

Tener en consideración que, de resultar adjudicatarios, se deberá tributar el 21% de IVA sobre la comisión de venta.

Subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)

Almagro

El 25 de septiembre se subastará, en Francisco Acuña de Figueroa 981, Almagro, un terreno baldío argentina.gob.ar

El 25 de septiembre a las 12 se subastará, en Francisco Acuña de Figueroa 981, Almagro, un terreno baldío de forma rectangular confinado entre medianeras, el cual se encuentra en mal estado de conservación.

El inmueble, de una superficie aproximada de 230,31 m², tiene un precio base de US$381.690 y el plazo de inscripción se extiende hasta el 17 de septiembre.

Villa Crespo

El 29 de septiembre a las 14 se subastará un terreno baldío, desmalezado y bien mantenido, en el cual se emplaza y funciona una Cámara de Transformación (CT) N° 80.096, operada por la firma EDESUR S.A. El inmueble, con una superficie en estudio, de 210 m², tiene una fachada de mampostería consolidada sobre la vía pública.

El 29 de septiembre a las 14 se subastará un terreno baldío, desmalezado y bien mantenido en Villa Crespo

Se encuentra sobre la calle Teniente General Eustaquio Frías 247/249, en una zona residencial, que se encuentra a 70 metros de la avenida Ángel Gallardo, a 380 metros de la avenida Corrientes, a 200 metros de la avenida Warnes y a 450 metros de la avenida Raúl Scalabrini Ortiz.

El precio base es US$306.007 y el cierre de la inscripción es el 21 de septiembre al mediodía.

Palermo

El 28 de septiembre a las 14 se subastará, en Santos Dumont 2677, un inmueble lindero a zona de vías del Ferrocarril Línea MITRE, en el cual existen edificaciones precarias, que se encuentran vandalizadas, en estado de abandono, sin mantenimiento y en mal estado de conservación.

Así se ve el terreno que se subastará, en Santos Dumont 2677, lindero a la zona de vías del Ferrocarril Línea MITRE Ramos, Sergio Nicolas.

El inmueble, de una superficie aproximada de 823,68 m², tiene un precio base de US$2.608.695 y el plazo de inscripción se extiende hasta el 18 de septiembre.

Villa Luro

El 13 de octubre a las 14 se subastará un terreno de forma rectangular, con una edificación conformada por dos bloques: el primero, sobre el frente, corresponde a una vivienda con cochera, living comedor, cocina, dos dormitorios y un baño; y el segundo, sobre el fondo, que corresponde a un espacio único y una terraza.

El 13 de octubre a las 14 se subastará un un terreno de forma rectangular, con una edificación conformada por dos bloques en Villa Luro Ramos, Sergio Nicolas.

El inmueble se encuentra en Cajaravilla 4675, Villa Luro, CABA, tiene una superficie total de 489 m² divididos en 345,79 m² cubiertos, 79,29 m² semicubiertos y 186,41 m² descubiertos.

El precio base es US$158.122,74 y hay tiempo para inscribirse hasta el 2 de octubre a las 12.