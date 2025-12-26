¿Se puede financiar una casa prefabricada? Opciones disponibles

En los últimos años, las casas prefabricadas se convirtieron en una alternativa cada vez más visible dentro del mercado inmobiliario. Su atractivo radica en la rapidez de construcción, la previsibilidad de costos y la posibilidad de trasladarlas, al menos en teoría, de un terreno a otro.

Su crecimiento en el mercado argentino responde a una combinación de factores que incluyen avances tecnológicos en construcción modular, nuevas demandas habitacionales y, recientemente, la posibilidad de acceder a financiamiento bancario exclusivo para este tipo de proyectos.

Además, los costos suelen ser cerrados, con presupuestos que oscilan entre US$1300 y US$1800 por metro cuadrado, dependiendo de las terminaciones.

¿Qué son las casas prefabricadas?

Una casa prefabricada es una vivienda modular. En otras palabras, es un inmueble que se construye casi enteramente dentro de una fábrica. La diferencia está en que, en la Argentina, el término “casa prefabricada” se suele asociar a mala calidad, por lo que hoy se intenta virar hacia el concepto de modular, para dar a conocer que las viviendas que se están haciendo hoy con esta tecnología, adentro de una industria, cuentan con una muy buena calidad -mejores a las que se hacían antes- y con varias ventajas destacables.

A diferencia de las construcciones tradicionales, su proceso es más rápido, eficiente y sustentable, con menor generación de residuos y costos más previsibles. Cada módulo llega a destino con el piso, las paredes, el techo, las ventanas y puertas hechas y colocadas.

Los costos oscilan entre US$1300 y US$1800 por metro cuadrado amazon.com

¿Qué ventajas tienen las casas modulares?

Las casas modulares son viviendas que se construyen a través de la fabricación en serie, al igual que se hace en la industria automotriz. En otras palabras, en lugar de ir al terreno e ir levantando poco a poco la casa, se construye casi todo en una fábrica, con distintos procesos que van desde la generación y armado de la estructura, hasta las terminaciones finales. Una vez lista, se transporta en partes, en camiones con carretones, al terreno en donde se ubicará.

A pesar de que existe una amplia variedad de opciones, modelos y precios dentro del universo de las casas modulares, muchas de sus ventajas son compartidas: brindan una calidad más controlada, ya que se fabrican en planta, lo que permite una precisión de 2 mm; tienen mayor velocidad de ejecución (en algunos casos, se levantan en dos meses), utilizan un proceso más sustentable con menor impacto ambiental y pueden hacerse con materiales con posibilidad de reciclarse casi en su totalidad.

Las casas modulares son viviendas que se construyen a través de la fabricación en serie

Esto es posible ya que, al trabajar dentro de una fábrica con los materiales al alcance de la mano, se evitan las inclemencias climáticas (como la lluvia), que alteran el proceso de la obra, o la necesidad de ir a la obra si se encuentra lejos y lidiar con los posibles conflictos a distancia. “Si te la entregan en cuatro meses, en lugar de 24, hay una diferencia de valor por inflación muy importante”, señala Lucas Salvatore, presidente de Idero. Un dato no menor de estas viviendas modulares es que son transportables.

Un dato no menor de estas viviendas modulares es que son transportables Idero

¿Se pueden financiar?

Los valores de las propiedades prefabricadas oscilan entre los US$31.000 -para una casa de 30 m²- y los US$76.600 -para una vivienda de 78 m²-, en el caso de Idero.

En la actualidad existen dos opciones de financiamiento bancario para la compra de casas modulares:

La línea del Banco Hipotecario, a diferencia de un crédito hipotecario, es de carácter personal, por lo que no requiere hipotecar una propiedad para poder acceder.

El crédito personal en UVA de la entidad cubre hasta el 100% del valor de la propiedad, por lo que no se necesitará ningún tipo de anticipo (como sí sucede con los créditos hipotecarios), con un monto máximo de 50.000 UVAs y con una TNA (Tasa Nominal Anual) del 15%.

El plazo es por 72 meses (6 años) y la relación cuota-ingreso del solicitante debe ser del 25% y la solicitud es de manera online. El banco afirma que se pueden sumar ingresos del cónyuge o conviviente. Además, cuenta con beneficios fiscales en caso de destinarse a vivienda única, familiar y de ocupación permanente, ya que en estos casos no se aplica el IVA sobre los intereses.

Así es por dentro una casa modular Idero

Los pasos a seguir para la aceptación y entrega del crédito son la siguiente:

Los solicitantes eligen la vivienda entre las empresas de construcción industrializada y modular que firmaron convenios con el banco

de construcción industrializada y modular que firmaron convenios con el banco Se contactan con la compañía constructora para realizar la simulación del crédito para corroborar que puedan acceder

constructora para realizar la simulación del crédito para corroborar que puedan acceder Una vez que estén esos pasos realizados, se ponen en contacto con el banco y continúan con este el trámite de manera online.

“En un plazo no mayor a una semana se va a responder con la aprobación y se realiza el primer desembolso -del 40% del total de la propiedad- en la cuenta del cliente, que, automáticamente, pasará a la empresa constructora”, explicaron desde la entidad. Una vez que la vivienda esté emplazada y finalizada, la empresa le avisa al banco y, en ese momento, se realiza el desembolso restante -del 60%-.

Un dato clave a tener en cuenta es que el cliente empieza a pagar la primera cuota recién a los 30 días después de que recibe el segundo desembolso, es decir, una vez que esté la vivienda terminada.

Otro caso es el del Banco Ciudad, también con un préstamo personal UVA, que presta hasta $130 millones para la compra de una vivienda modular. El plazo máximo es de 120 meses (10 años).

La relación cuota ingreso es de hasta el 20% de los ingresos netos del solicitante y/o garante. La financiación es de hasta el 75% del presupuesto de obra con factura proforma, presupuesto de la empresa y valor del terreno informado en boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio (IVA incluido).