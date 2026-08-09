Sean ‘Diddy’ Combs vende su mansión en una lujosa isla de Miami por US$55 millones pero se queda con la casa de al lado

Sean “Diddy” Combs vendió una de sus mansiones en Star Island, una de las zonas más exclusivas de Miami, por US$55 millones. La información fue confirmada por TMZ y detallada por The Real Deal, que informó que la negociación se realizó de forma privada, sin anuncio público de la propiedad.

Según los registros de propiedad, el inmueble ubicado en el número 1 de West Star Island fue adquirido por JFStar LLC, una empresa inmobiliaria con sede en Virginia. De acuerdo a The Real Deal, la compra se financió parcialmente con una hipoteca bancaria de US$18,5 millones.

Sean “Diddy” Combs vendió una de sus mansiones en Star Island, una de las zonas más exclusivas de Miami, por US$55 millones

Uno de los ocho baños de la propiedad

La propiedad se la vendió Gloria Estefan

Diddy adquirió la mansión en 2021 a la cantante Gloria Estefan y a su esposo, Emilio Estefan. La propiedad cuenta con aproximadamente 743 metros cuadrados de superficie construida, distribuidos entre una casa principal de dos plantas y una residencia de invitados, además de seis dormitorios, ocho baños y un aseo, una piscina, un spa y un muelle privado.

La mansión que Sean “Diddy” Combs compró en 2021 a Emilio y Gloria Estefan

Esta propiedad no fue allanada por los agentes federales , sino la contigua

Los registros también indican que el artista sigue siendo propietario de la residencia contigua, ubicada en el número 2 de Star Island. Esta propiedad fue allanada por agentes federales en marzo de 2024 durante las investigaciones contra el rapero por sospecha de trata de personas y extorsión. Sin embargo, la casa que ahora se vendió no fue objeto de dicho allanamiento.

Los registros también indican que el artista sigue siendo propietario de la residencia contigua

Posteriormente, un jurado absolvió a Diddy de los cargos de trata sexual y extorsión, pero lo declaró culpable de dos violaciones de la Ley Mann, una ley federal estadounidense que prohíbe el traslado de personas entre estados con fines de explotación sexual. El rapero cumple actualmente una condena de más de cuatro años en una prisión federal.