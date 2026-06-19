Simulador: cuántos m2 podés comprar según tu sueldo en junio 2026

El debate sobre el acceso a la vivienda vuelve, una y otra vez, al mismo punto de partida: la brecha entre ingresos y precios inmobiliarios. En un contexto donde el valor del metro cuadrado se calcula en dólares y los salarios avanzan a un ritmo muy por detrás del costo de vida, la posibilidad de que un trabajador pueda comprar un departamento de forma tradicional se vuelve cada vez más lejana.

A pesar de esta situación, la brecha entre m² y salarios se achicó en el último tiempo. Esto se debe a que el dólar continúa “planchado” y los ingresos, a pesar de que todavía corren por detrás de la inflación, tuvieron un pequeño incremento. De acuerdo con los datos del INDEC, los salarios privados del sector no registrado subieron un 22,3% entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 en términos reales (último dato disponible); mientras que el m² en ese mismo período, creció solo un 7%.

El salario mínimo, vital y móvil, referencia clave para medir el poder adquisitivo, calcular prestaciones sociales y fijar umbrales legales, se encuentra en $352.400 mensuales desde el 1 de marzo de 2026, según lo estableció el Gobierno.

¿Cuántos ingresos hacen falta para comprar un departamento de dos ambientes en Buenos Aires? Shutterstock

La normativa detalla que este monto aplica a trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa; quienes trabajan por hora perciben $1762 la hora. Aunque no define la totalidad del mercado laboral, sí funciona para dimensionar la distancia entre el ingreso formal más bajo y los valores del mercado inmobiliario porteño.

A su vez, según datos del INDEC (del cuarto trimestre de 2025), el ingreso promedio de la población ocupada en la Argentina se situó en $1.068.540 mensuales.

En este escenario, donde los precios de referencia de las propiedades permanecen dolarizados y el acceso al crédito sigue siendo limitado, surge una pregunta inevitable: ¿Cuántos ingresos hacen falta para comprar un departamento de dos ambientes en Buenos Aires?

Para responderla, se elaboró una simulación que toma como ejemplo una unidad de dos ambientes y 50 m² en cinco barrios: Puerto Madero, Núñez, Palermo, Villa del Parque y La Boca. Los valores del metro cuadrado se obtuvieron de los relevamientos de la plataforma Zonaprop, expresados en dólares, y se los cruzó con el valor de una propiedad, la cotización del dólar al momento y el monto del ingreso promedio relevado por el Indec, lo que permite trazar un mapa de valores y accesibilidad.

Cantidad de m2 que se pueden comprar según el barrio y el ingreso

En Puerto Madero, el más caro

Un dos ambientes de 50 m² en Puerto Madero, con un valor promedio de US$6140/m², se ubica en torno a los US$307.000. Al tipo de cambio oficial ($1480), equivale a unos $454,3 millones. Si se lo compara con el ingreso promedio relevado por el INDEC ($1.068.540), un trabajador necesitaría casi 35,4 años de sueldo completo para comprarlo, asumiendo que ahorra el 100% de sus ingresos y que tanto el valor de la propiedad como su sueldo se mantienen constantes en términos reales.

En Núñez

En Núñez, donde el metro cuadrado ronda los US$3386, un dos ambientes de 50 m² alcanza un valor cercano a los US$169.300. Al tipo de cambio oficial, equivale a unos $250.564.000. En términos de ingresos según INDEC, un trabajador promedio necesita alrededor de 19,5 años de sueldo completo para acceder a la propiedad.

En Núñez se necesitan alrededor de 19,5 años de sueldo completo para acceder a la propiedad Ricardo Pristupluk

En Palermo

Algo muy parecido ocurre en Palermo, uno de los barrios más demandados: con un valor por metro cuadrado en torno a US$3403, el precio final bordea los US$170.150 (unos $251.822.000). En este caso, se requieren cerca de 19,6 años de ingresos promedio para concretar la compra.

En Villa del Parque

La brecha comienza a achicarse en Villa del Parque, un barrio de clase media con valores más accesibles: allí el metro cuadrado se ubica cerca de US$2297, por lo que la misma unidad de 50 m² cuesta alrededor de US$114.850 (unos $169.978.000); aun así, la compra demanda un poco más de 13 años de salario promedio.

En Lugano, el más barato

Finalmente, Villa Lugano es el barrio más económico del análisis, con un valor por metro cuadrado de US$1041. El precio estimado de los dos ambientes ronda los US$52.050 (alrededor de $77.034.000), lo que exige aproximadamente seis años de ingresos promedio completo para poder adquirirlo.