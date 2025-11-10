¿Cuáles son los barrios de zona norte que más aumentaron las propiedades en octubre de 2025?

El valor de las propiedades ubicadas en la zona norte del Gran Buenos Aires mantuvo su tendencia alcista, con un aumento del 0,4% mensual, según el último informe de Zonaprop donde se relevó el mes de octubre. En contraste, en la zona oeste-sur, los precios se mantuvieron sin cambios respecto al mes anterior.

De esta manera, los valores de venta en la zona norte subieron un 6,2% en los últimos 12 meses, por debajo de la inflación medida en dólares que fue del 7,1%. Esta medición, que tiene como fuentes al INDEC, la Cámara Argentina de la Construcción y el BCRA, se realiza utilizando el tipo de cambio del dólar MEP, teniendo en cuenta la inflación y el CAC del último mes proyectado según expectativas de inflación del REM (Relevamiento de expectativas del mercado).

Mientras algunas zonas del conurbano mantienen cierta estabilidad, la zona norte del Gran Buenos Aires continúa mostrando señales de dinamismo en el mercado inmobiliario. Actualmente, el valor del metro cuadrado en este corredor se ubica en US$2359, lo que representa un aumento acumulado del 5,7% en lo que va de 2025.

En cuanto a unidades específicas, un departamento medio de dos ambientes (50 m²) en este sector cuesta en promedio US$116.040, mientras que uno de tres ambientes (70 m²) asciende a US$176.181.

Si se analiza la evolución interanual —de septiembre de 2024 a septiembre de 2025— el 85 % de los barrios de la zona registró aumentos en los precios de publicación.

A diferencia de lo que ocurre en otras zonas del GBA, donde los precios se mantienen más estables o incluso en retroceso real, en el norte el valor medio acumula una suba del 9,4% interanual. Los departamentos en pozo, en particular, son los que más impulsan este crecimiento.

¿Cuáles son los barrios más caros y más baratos de zona norte para comprar una propiedad?

La Lucila es el barrio más caro de zona Norte con un precio medio de USD 3.707 por m2. Barrio Infico es el más económico.

En el norte del Gran Buenos Aires, La Lucila continúa encabezando el ranking de barrios con los precios de venta más altos, con un valor promedio de US$3707 por metro cuadrado. Le siguen Vicente López (US$3570/m²) y Olivos (US$3136/m²), completando el podio de los barrios más caros. Otros barrios que también registran valores elevados, aunque por debajo del top tres, son:

Villa Martelli: US$2346/m²

Munro: US$2124/m²

Ingeniero Maschwitz: US$1832/m²

En contraste, Barrio Infico (San Fernando) se posiciona como la opción más accesible para comprar propiedad, con un valor medio de US$905/m². También figuran entre las más económicas José C. Paz Centro (US$1.038/m²) y Billinghurst, en partido General San Martín (US$1.080/m²).

¿Cómo están los precios en los barrios de zona oeste-sur?

El valor del metro cuadrado en el GBA oeste-sur se mantuvo sin cambios en el mes de octubre respecto al mes de septiembre. De esta manera, el precio promedio se ubicó en US$1637/m², lo que representa un aumento acumulado del 1,9 % en lo que va de 2025. En términos interanuales, el alza fue del 2 %.

En cuanto a unidades específicas, un departamento medio de dos ambientes tiene un precio promedio de US$82.438, mientras que una unidad de tres ambientes alcanza los US$117.764. Al igual que en la zona norte, los departamentos en pozo fueron los que registraron los mayores aumentos en lo que va del año.

Tristán Suárez es el barrio más caro de zona Oeste y Sur con un precio medio de USD 2.905 por m2. Don Orione es el más económico

Con relación al valor promedio de los barrios, Tristán Suárez encabeza el ranking de zonas más caras, con un promedio de US$2905/m², seguido por Villa Udaondo (US$2617/m²) y Don Bosco (US$2565/m²). Detrás se ubican:

San Antonio de Padua : US$1639/m²

: US$1639/m² El Palomar : US$1516/m²

: US$1516/m² Tapiales: US$1383/m²

En el extremo opuesto, Don Orione se posiciona como el barrio más accesible de la región, con un precio medio de US$606/m². También figuran entre los más económicos, Villa de los Trabajadores (US$714/m²) y Longchamps (US$772/m²).