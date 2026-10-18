Los 10 edificios alrededor del mundo que desafían al agua y rompen los límites de lo posible

Las casas, las rutas y los edificios comparten una característica común: se asientan sobre tierra firme. Independientemente del material utilizado, la escala o el contexto en el que se ubican, en nuestro día a día estamos acostumbrados a convivir con construcciones firmemente ancladas al suelo. Sin embargo, los edificios flotantes y sumergidos están ganando terreno como alternativas concretas a los desafíos contemporáneos, como el aumento del nivel del mar y la ocupación de regiones marcadas por la presencia de ríos, lagos y otros cuerpos de agua. Desde una nueva perspectiva de adaptabilidad y sostenibilidad, arquitectos de todo el mundo han estado explorando el potencial del agua para crear proyectos dinámicos, funcionales y sorprendentes.

Según datos publicados por la NASA, en 2023 el nivel medio del océano aumentó aproximadamente nueve centímetros en las últimas tres décadas. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) proyecta que el nivel del mar podría subir más de un metro para el año 2100, dependiendo del escenario de emisiones. Paralelamente, un estudio de Climate Central, basado en datos de la NASA, indica que varias ciudades brasileñas y de otros países podrían sufrir inundaciones permanentes para finales de siglo. Ante este escenario, además de reducir el impacto ambiental, ¿ha llegado el momento de replantearnos nuestra forma de construir?

Desde Frank Lloyd Wright hasta Tadao Ando, ​​los arquitectos que diseñan sobre el agua o en estrecha relación con ella saben que parte de su trabajo estará inevitablemente condicionado por fuerzas que escapan al control humano. Las mareas suben y bajan, los ríos se desbordan, los lagos se congelan y descongelan. En este contexto, la arquitectura deja de resistirse a la naturaleza y comienza a interactuar con ella, incorporando la inestabilidad como parte del diseño.

1. La Casa de la Cascada, de Frank Lloyd Wright

La Casa de la Cascada fue diseñada por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright fallingwater.org

Conocida como Fallingwater, la Casa de la Cascada en el condado de Stewart, Pensilvania, Estados Unidos, fue diseñada por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright para la familia Kauffman en 1935 y se ha convertido en una de las construcciones clásicas de la arquitectura moderna. Diseñada como un refugio de fin de semana, destaca no solo por su atractivo visual, sino también por estar parcialmente construida sobre una de las cascadas de Bear Run Creek. En lugar de optar por la solución más sencilla, que habría sido construir una casa con vistas a la cascada, Wright integró la residencia en ella.

“Allí, en un hermoso bosque, había un afloramiento rocoso sólido y elevado que se alzaba junto a una cascada; y la solución natural parecía ser diseñar la casa en voladizo a partir de esa formación rocosa, extendiéndola sobre la cascada”, explicó Wright en una ocasión sobre su proyecto.

Terrazas de hormigón sobresalen de la roca sobre la cascada, mientras que en la sala de estar, una escalera desciende directamente hasta la superficie del agua. Actualmente está considerado Monumento Histórico Nacional, protegido por la ley estatal de EE. UU. y designado como Monumento Histórico Nacional en 1976 y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2019.

2. Ópera de Oslo, por Snøhetta

La Ópera de Oslo parece emerger de las aguas del fiordo de Oslo

En Oslo, Noruega, cultura y naturaleza se unen en la Ópera de Oslo, diseñada por el estudio neoyorquino Snøhetta, cuya arquitectura angular parece emerger de las aguas del fiordo de Oslo. La intención del estudio era transformar el techo en una plataforma accesible para todos, creando un nuevo espacio público en el centro de Oslo, que emerge del fiordo y simula un bloque de hielo a la deriva, revestido de granito blanco y mármol de Carrara.

La construcción también generó otros beneficios. Por ejemplo, la extensa operación de restauración ambiental devolvió al fiordo de Oslo su estado de limpieza más óptimo en casi 100 años. Gracias a la calidad del agua, apta para el consumo humano y animal, las aguas ahora albergan varias zonas de baño públicas y más de 40 especies de flora y fauna que han regresado a la región.

3. Piscina de mareas, por Álvaro Siza

La Piscina das Marés está reconocida como Monumento Nacional de Portugal Instagram

Construida en la década de 1960 e inaugurada en 1966, la Piscina das Marés (Piscina de Mareas) en Leça da Palmeira, Portugal, fue diseñada por el arquitecto Álvaro Siza y está reconocida como Monumento Nacional de Portugal desde 2011. Se trata de un complejo de piletas que solo funcionan durante la temporada de verano, de junio a septiembre, y destaca por su arquitectura minimalista.

Para el edificio, Siza concibió un espacio que se integrara armoniosamente con la costa natural. En este sentido, en combinación con las formaciones rocosas naturales, los muros de hormigón crean dos piscinas de agua salada, alimentadas por la marea, junto con vestuarios, duchas y una cafetería.

Además, para minimizar el impacto de las construcciones, las superficies de hormigón reciben un tratamiento que imita la textura y el color del entorno.

Entre 2019 y 2021, la Piscina das Marés fue objeto de una importante intervención debido al deterioro de la estructura de hormigón armado, el tanque principal de la piscina y el sistema de filtración de agua salada. Con una inversión de €1,3 millones, la intervención incluyó la instalación mecánica de bombas de captación y circulación, un sistema de filtración y el tratamiento del agua.

4. Fundación Querini Stampalia, de Carlo Scarpa

El arquitecto Carlo Scarpa desafió los altos niveles del mar Adriático con la Fondazione Querini Stampalia Instagram

Venecia, Italia, es ya una ciudad que desafía las inundaciones, construida sobre una laguna pantanosa con millones de estacas de madera clavadas profundamente en el lodo. Pero el arquitecto Carlo Scarpa desafió los altos niveles del mar Adriático con la Fondazione Querini Stampalia, construida entre 1961 y 1963. En aquel entonces, se le encargó la reconfiguración de la planta baja de un palacio del siglo XVIII, incluyendo la secuencia de entrada, el pasillo interior y el jardín trasero. La intervención, concebida tanto para mitigar las inundaciones como para promover una recalibración espacial, optó por integrar el agua, de modo que las inundaciones se convierten en parte del diseño.

Scarpa diseñó una secuencia de plataformas, canales y desagües de latón que permiten la entrada y salida del agua sin dañar la estructura. Además, el sistema de pavimentación está compuesto de piedra blanca de Istria y hormigón oscuro, cortados y unidos en ritmos geométricos que guían tanto el agua como el movimiento.

En el interior, el arquitecto introdujo una pasarela en niveles escalonados para conectar el palacio con un nuevo espacio de exposiciones situado al otro lado del canal interior.

5. Debajo, por Snøhetta

Under, el primer restaurante submarino de Europa Jonathan Nackstrand - AFP

El estudio de arquitectura Snøhetta ha intervenido en otro edificio que desafía las condiciones climáticas: Under, el primer restaurante submarino de Europa. Ubicado en Lindesnes, Noruega, en la confluencia de las tormentas marinas del norte y del sur, el edificio ocupa un lugar único donde prosperan especies marinas de agua salada y salobre. El restaurante también funciona como centro de investigación de la vida marina, rindiendo homenaje a la fauna marina y al litoral rocoso del sur de Noruega.

En términos arquitectónicos, un monolito de hormigón inclinado se desliza por el acantilado y se hunde en el Mar del Norte, quedando a cinco metros de profundidad. En el interior del restaurante, la pared del fondo es un ventanal de 11 metros de ancho con vistas al lecho marino, donde la luz varía según la hora del día y las estaciones. La estructura también funciona como un arrecife artificial.

Al centrarse en la coexistencia de la vida en la tierra y en el mar, Under propone una nueva forma de comprender nuestra relación con el medio ambiente.

6. Iglesia sobre el agua, de Tadao Ando

La cruz no se encuentra dentro del edificio, sino aislada sobre el agua AaronChenPS2 - Shutterstock

Explorando la relación entre arquitectura y naturaleza, la Iglesia sobre el Agua, diseñada por Tadao Ando en 1988 en Hokkaido, Japón, fue concebida originalmente para la costa de Kobe como una capilla flotante sobre el mar. Sin embargo, la iglesia encontró su forma en Tomamu, un centro turístico de montaña, donde, en lugar del océano, un estanque artificial reflectante transforma el concepto de flotar en reflejo.

Ando construyó la capilla con vistas al estanque reflectante, alimentado por un arroyo, y diseñó la pared detrás del altar como una enorme ventana corrediza. Así, la cruz no se encuentra dentro del edificio, sino aislada sobre el agua, frente a los bancos. Para demostrar la improbabilidad de este fenómeno natural, en invierno, el agua circundante se congela.

7. Universidad Flotante, de Raumlabor

En Berlín, Alemania, esta universidad, diseñada por Raumlabor en 2018, llevó la educación al agua, con un edificio que flota sobre un tanque de retención de agua de lluvia del antiguo aeropuerto de Tempelhof, que estuvo cerrado al público durante 80 años.

Universidad flotante en Berlín diseñada en 2018

El campus se construyó de forma colaborativa utilizando andamios y madera, inspirándose en las plataformas petrolíferas. El espacio incluye áreas de aprendizaje, un auditorio, una torre de laboratorio, una cocina, un bar y un sistema experimental de filtración de agua.

8. Little Island, de Heatherwick Studio

Little Island es un parque público construido sobre el río Hudson Michael Grimm. Gentileza Little Island.

Inaugurado en 2021, Little Island, diseñado por Heatherwick Studio, es un parque público construido sobre el río Hudson, con 280 pilotes de hormigón y una superficie total de 9700 m² que albergan el parque y el espacio para espectáculos. Ícono de la ciudad de Nueva York, el estudio reutilizó los pilotes de madera restantes del antiguo Muelle 54, que se encontraba en el mismo lugar y fue destruido por el huracán Sandy, para preservar la vida marina y albergar los 132 tulipanes de hormigón que componen la estructura.

Lo más interesante es que cada estructura de hormigón tiene una capacidad de carga diferente para sostener el suelo, el césped, los miradores y los árboles.

9. Sluishuis, de BIG y Barcode Architects

El Sluishuis se integra armoniosamente en su singular ubicación sobre el agua ELKAFR - Shutterstock

En Ámsterdam, Países Bajos, un complejo residencial inaugurado en 2022, el Sluishuis, se alza imponente en el paisaje. Diseñado por los estudios BIG y Barcode Architects, el edificio reinventa la manzana urbana tradicional y se integra armoniosamente en su singular ubicación sobre el agua. Su volumen se eleva en un lado para permitir la entrada de agua al patio interior y presenta una pendiente descendente en el otro. De esta manera, la percepción del volumen del Sluishuis varía según el ángulo de observación.

El edificio cuenta con 44 departamentos, así como con un paseo público en la azotea, un puerto deportivo central y jardines flotantes.

10. Museo Zaishui, de Junya Ishigami

El museo de arte Zaishui se alza sobre un lago artificial con aberturas que permiten la entrada de agua, inundando el suelo Instagram

En Rizhao, China, este museo transforma su propia arquitectura en arte. Diseñado por el arquitecto Junya Ishigami, el edificio se alza sobre un lago artificial con aberturas que permiten la entrada de agua, inundando el suelo. La construcción de 20.000 metros cuadrados presenta una dinámica de anchos y alturas variables, con el objetivo de maximizar la integración de la obra arquitectónica con su entorno natural.

Las columnas, repetidas a intervalos regulares, definen la nueva superficie del lago elevándose desde la parte posterior para sostener una cubierta de hormigón.