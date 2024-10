Últimos días: cómo comprar un departamento usado o nuevo por más de US$100.000 con dinero blanqueado y sin pagar multa

Escuchar

A pocos días de que termine la primera etapa del Régimen de Regulación de Activos, más conocido como blanqueo, en el que quienes quieran declarar dinero en efectivo que hasta el momento “estaba bajo el colchón” pueden hacerlo sin pagar ningún impuesto si el monto es hasta los US$100.000. Si es un monto superior deben abonar una alícuota del 5%. La fecha de cierre de la primera etapa es el 31 de octubre depositándolo en una Cuenta Especial de Regulación de Activos (CERA).

Para aquellos con sumas mayores, una opción viable es invertir el dinero en alguna de las colocaciones autorizadas por el Ministerio de Economía, como por ejemplo, en propiedades en construcción que estén inscriptas en el Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI) de AFIP y tengan hasta el 50% de avance de obra, lo que exime del pago de impuestos en el blanqueo.

Pero también, este beneficio a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), permite regularizar otro tipo de bienes (además de efectivo que solo es posible ingresarlo hasta el 31 de octubre) que están por fuera del sistema financiero: si es hasta US$100.000 no se abona ningún tipo de impuesto y si se blanquean montos mayores se abonan alícuotas dependiendo del momento en el que se ingrese al sistema: del 5% hasta el 31 de octubre; del 10% hasta el 31 de enero de 2025; del 15% hasta el 30 de abril de 2025.

“Las perspectivas sobre el blanqueo son muy buenas. Los desarrolladores están recibiendo una gran cantidad de consultas. Creemos que este blanqueo tendrá un impacto positivo en el sector a mediano plazo”, destacó Mali Vázquez, directora ejecutiva de la Cámara Empresarial de Desarrolladores Urbanos (CEDU).

La posibilidad de regularizar dinero en efectivo es particularmente beneficiosa para los inversores que optan por el mercado inmobiliario, ya que las propiedades no solo son una inversión segura, sino también una oportunidad para preservar y multiplicar el capital. Y, para esto existe la opción de comprar propiedades usadas, a estrenar o en pozo con más del 50% de avance de obra que cuestan más de US$100.000 pero sin pagar ninguna penalidad. Pero, ¿Cómo es posible?

La respuesta es bastante sencilla: transferir de una cuenta CERA a otra cuenta CERA, ya que mientras el dinero blanqueado continúe dentro del sistema financiero hasta diciembre de 2025 o se lo utiliza para alguna de las colocaciones autorizadas por el Ministerio de Economía, no se abona ningún impuesto.

“Una situación posible es que una persona quiera vender un inmueble (que sale más de US$100.000) e invertir el dinero de la operación en acciones, por ejemplo. Entonces le acepta a una persona que blanqueó efectivo que le transfiera los fondos a su cuenta CERA y ninguno paga las alícuotas del blanqueo”, ejemplifica Sebastián Domínguez, contador y CEO de SDC Asesores Tributarios.

Esta opción está contemplada dentro de la normativa y ya hay desarrolladoras que tienen proyectos de más del 50% de avance de obra que lo están aceptando, ya que sus emprendimientos no entran dentro de las opciones autorizadas por el Ministerio de Economía. “Esto puede convertirse en una rueda que sigue y sigue si todos empiezan a hacerlo. Porque ese desarrollador puede tener un arreglo con la empresa a la que le compra cemento, por ejemplo, que también le acepta una transferencia en una cuenta CERA o lo utiliza para invertir en otro proyecto”, agrega el tributarista.

“Otro caso podría ser que una persona decide comprarle un departamento a estrenar a otra y que el vendedor utilice el dinero para comprarse un propiedad en pozo con menos del 50% de avance de obra e inscripta en el REPI, invertir en alguna de las colocaciones autorizadas por el Ministerio de Economía, o puede seguir la rueda y transferirle a otra persona en su cuenta CERA por alguna compra, como otro inmueble”, agrega Domínguez.

Los ejemplos posibles son muchos, lo importante es saber lo que genera la cuenta CERA: que hasta fines de 2025, mientras el dinero se mantenga allí, no se abona ningún tipo de impuesto sin importar el monto. Por lo que, mientras que el dinero circule dentro de las cuentas se evita el pago de alícuotas. Es importante recordar que el dinero en efectivo solo puede blanquearse dentro de la primera etapa, es decir, hasta el 31 de octubre de este año.

Mientras se mantenga el dinero blanqueado dentro del sistema financiero o se utilice para invertir en, por ejemplo, proyectos en pozo, no se pagan impuestos

Otra opción es mantener el dinero en el sistema financiero hasta diciembre de 2025. “Dejar el dinero en la cuenta sin moverlo no es la mejor alternativa, porque por ejemplo, se espera que las propiedades suban de precio a raíz de la alta demanda (a causa de los créditos hipotecarios, un valor de metro cuadrado por debajo del piso histórico y la opción de comprar con dinero blanqueado)”, afirma Domínguez.

Entonces, dejar el dinero parado no es conveniente porque puede terminar perdiendo valor a raíz de la inflación, “en todo caso hay que invertirlo en algún instrumento que genere algún tipo de rendimiento, como fondos comunes de inversión, títulos públicos, acciones o bonos”, finaliza el contador.

Los pasos a seguir para comprar propiedades con el dinero blanqueado sin pagar la penalidad

1) Abrir la cuenta CERA en un banco argentino. El trámite es de forma online y tarda hasta 24 horas hábiles

2) Depositar el dinero en la cuenta CERA

3) Transferir los fondos blanqueados en la cuenta CERA directamente a la cuenta CERA del vendedor

En cuanto a la cuenta CERA, el contador explica que no existe ningún tipo de requisito para abrirla “a pesar de que hay bancos que dicen que sin la manifestación de adhesión al blanqueo no se puede. La persona puede abrir decidir abrirla sin blanquear y que su solo objetivo sea recibir dinero de otra cuenta”. Además, es clave aclarar que no existe un plazo determinado para hacerlo.

“Puede haber casos en los que la persona se decide por comprar un departamento y el vendedor no tiene una cuenta abierta. Pero termina aceptando y solo por el hecho de realizar la operación se abre la CERA”, concluye Domínguez.