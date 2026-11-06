Vacaciones en Brasil 2027: cuánto cuesta alquilar una casa o un departamento en las playas más elegidas por los argentinos

Mariela está sentada frente a la computadora, con varias pestañas abiertas en las cuales busca hospedaje para dos personas, pero todavía no sabe bien dónde pasar sus vacaciones de verano. Entre las opciones aparecen distintas playas, pero este año hay algo más que el presupuesto que influye en la búsqueda: el pronóstico.

Con el fenómeno de El Niño instalado, que anticipa un verano más inestable de lo habitual en distintas regiones de la Argentina y Brasil, la posibilidad de encontrarse con varios días de lluvia empieza a pesar en la elección del destino.

En este contexto, Brasil vuelve a posicionarse entre los países más elegidos por los argentinos para pasar las vacaciones de verano. A sus playas y a la variedad de destinos se suma un factor económico que volvió a cobrar relevancia después de las elecciones presidenciales brasileñas.

Tras la segunda vuelta electoral del 25 de octubre, en la que Luiz Inácio Lula da Silva consiguió su reelección, el mercado financiero brasileño atravesó una jornada de fuerte volatilidad. El lunes 26, el índice Bovespa cayó cerca del 14% y el dólar registró una suba superior al 8% frente al real. Un movimiento que volvió a poner la cotización de la moneda brasileña en el centro de las decisiones de quienes planean viajar durante los próximos meses.

Sin embargo, un real más barato no implica necesariamente que todos los componentes de las vacaciones bajen de precio. “Buena parte de los gastos más importantes, como los pasajes aéreos y los alojamientos, se comercializan en dólares, por lo que el impacto de una eventual variación cambiaria puede ser limitado. En cambio, los gastos cotidianos en destino, como las comidas o los servicios de playa, sí pueden verse más directamente afectados”, explica Paula Cristi, gerenta general de Despegar para la Argentina y Uruguay.

La playa de San Conrado en Río de Janeiro, Brasil Shutterstock

En paralelo, la demanda turística sigue mostrando señales de crecimiento, ya que entre enero y agosto de 2026, Brasil recibió 2.244.297 turistas argentinos, de acuerdo con los datos de Embratur, lo que consolidó a la Argentina como su principal mercado emisor.

Es más, entre los cinco destinos internacionales más solicitados por los argentinos para viajar entre el 2 de enero y el 25 de febrero de 2027 se encuentra Brasil, lo que demuestra que el interés se mantiene. “Los clásicos de siempre, como Florianópolis y Río de Janeiro, mantienen su popularidad, mientras que los viajeros muestran una mayor disposición a explorar nuevas opciones, como las destacadas playas del Nordeste brasileño”, destacó Jimena Gutiérrez, gerenta general de Booking.com para Argentina.

Las cinco playas más elegidas de acuerdo a la plataforma son: Florianópolis, Río de Janeiro, Búzios, Bombinhas y Porto de Galinhas. Este último con un crecimiento interanual del 114,6% en las búsquedas.

“Las personas están eligiendo Brasil por lo económico, no solo por los gastos en el día a día, sino también en lo que tiene que ver con los alojamientos. Tanto una posada, un hotel o el alquiler de un departamento cuesta menos si se lo compara con la Argentina. Y esto no solo tiene que ver con el clima, es algo que viene pasando desde hace algunos años y ahora que se devaluó un poco la moneda en Brasil está todavía más barato”, cuenta Ignacio Ferrari, uno de los dueños de la agencia de turismo Bonaventur.

En este escenario, la gran pregunta es: ¿cuánto cuesta realmente alquilar una casa o un departamento en Brasil para el verano 2027? Un relevamiento realizado en base a propiedades publicadas en plataformas de alojamiento temporario permite comparar los precios por noche en seis destinos turísticos y revela una diferencia que puede cambiar considerablemente el presupuesto: cuánto más se paga por alojarse a pocos metros de la playa y cuánto se puede ahorrar al alejarse de la costa.

Los precios por destino para el verano 2027

El análisis considera alojamientos para dos y seis personas, y distingue entre propiedades ubicadas a menos de 300 metros de la playa y aquellas situadas a más de 600 metros del mar. Los precios están expresados en dólares por noche y corresponden al alojamiento completo, no al valor por persona.

Los resultados muestran diferencias importantes tanto entre destinos como dentro de una misma localidad. Mientras que algunas alternativas para parejas se ubican alrededor de los US$100 por noche, las propiedades familiares en las zonas más exclusivas pueden superar los US$300 por noche.

En Florianópolis, el clásico de siempre

Florianópolis sigue siendo uno de los destinos tradicionales del verano argentino, especialmente por sus playas, su infraestructura turística y la variedad de propiedades disponibles para alquiler temporario.

De acuerdo al relevamiento realizado, un departamento para dos personas ubicado a menos de 300 metros de la playa cuesta, en promedio, US$100 por noche. En cambio, si se elige una propiedad a más de 600 metros del mar, el valor desciende a US$75.

Mientras que para una familia o un grupo de seis personas, los precios ascienden a US$220 por noche en las propiedades cercanas a la costa y a US$160 en las más alejadas.

Jureré es la zona más exclusiva de Florianópolis Hernan Zenteno - La Nacion

“Se viene una temporada muy buena, especialmente para enero, teniendo en cuenta que el año pasado estuvo un poco más flojo porque con el Mundial, muchas personas decidieron guardarse”, cuenta Damián Baglieri, socio de MAB Imoveis. En su caso, registra una ocupación cercana al 70% y un incremento de las consultas de argentinos respecto del año pasado.

En cuanto a las zonas preferidas, el especialista señala que Canasvieiras e Ingleses siguen liderando las elecciones de los argentinos, aunque también observa un interés creciente por Jurerê, Jurerê Internacional y Joaquina.

Y las diferencias entre las playas son muy marcadas. Por ejemplo, un departamento para dos personas entre Jurerê y Jurerê Internacional (las zonas más caras) se encuentra publicado en US$208 por noche. Mientras que otro caso más exclusivo sobre la playa se alquila a US$429.

En cambio, al tomar el caso de Canasvieiras, que suele ser más económico, se encuentran opciones de departamentos para dos personas por US$105 o US$128.

Búzios, la joya de la península

Búzios es otro de los clásicos de las vacaciones argentinas. Un alojamiento para dos personas a menos de 300 metros de la playa cuesta, en promedio, US$125 por noche, mientras que una propiedad a más de 600 metros se consigue por unos US$80.

En el caso de las casas o departamentos para seis personas, las diferencias son todavía mayores: las opciones cercanas al mar promedian US$270 por noche, frente a US$160 en las más alejadas.

“La oferta de propiedades destinadas al alquiler temporario viene aumentando año tras año”, asegura Guido José Albornoz, agente inmobiliario de RE/MAX en Búzios. En ese caso, las alternativas van desde pequeños departamentos para parejas hasta casas de alta gama para familias numerosas.

Búzios es uno de los destinos más elegidos por los argentinos Shutterstock - Shutterstock

“Observamos una mayor profesionalización del sector y una competencia creciente entre propietarios, algo que termina beneficiando al turista, que encuentra más alternativas para elegir según su presupuesto y sus necesidades”, sostiene.

En cuanto a las ubicaciones, destaca que João Fernandes y Geribá se mantienen entre las playas preferidas por los argentinos. La primera atrae especialmente por sus aguas tranquilas y su infraestructura turística, mientras que la segunda es muy elegida por familias y grupos de amigos.

También existe una fuerte demanda en el Centro y en las propiedades ubicadas dentro de un radio aproximado de tres kilómetros, por la cercanía a la Rua das Pedras, la Orla Bardot y los principales restaurantes y comercios.

Sobre el ritmo de reservas, Albornoz señala que alrededor del 60% de la oferta de su cartera ya está reservada para enero y febrero de 2027. Además, destaca una diferencia entre los turistas argentinos y brasileños: mientras que los primeros acostumbran a reservar con varios meses de anticipación, los visitantes locales suelen confirmar sus estadías más cerca de la fecha.

Bombinhas: una alternativa para las familias

Ubicada en el estado de Santa Catarina, Bombinhas se presenta como otra de las opciones buscadas por los argentinos que prefieren alojarse en casas o departamentos durante sus vacaciones.

En el Centro, un departamento para dos personas cerca de la playa cuesta en promedio US$120 por noche, mientras que las alternativas ubicadas a más de 600 metros del mar se encuentran alrededor de US$75.

Para grupos de seis personas, los valores ascienden a US$210 por noche en las propiedades próximas a la costa y a US$140 en las más alejadas.

Por ejemplo, un alojamiento al nivel de la playa se encuentra publicado por US$113 la noche para dos personas, mientras que un departamento para seis personas, también sobre el nivel del mar, se alquila por US$227 la noche.

Tranquilidad y aguas cálidas en las playas de Bombinhas, a 60 kilómetros de Florianópolis

Río de Janeiro: cuánto cuesta alquilar en Copacabana, Ipanema y Leblon

Río de Janeiro presenta uno de los mercados de alquiler temporario más diversos, con diferencias significativas según el barrio elegido. De acuerdo con los datos de Almundo, Río concentra cerca del 50% de las búsquedas de destinos brasileños dentro de la plataforma, lo que refleja su atractivo para los viajeros argentinos. Sin embargo, alojarse en sus playas más conocidas puede implicar presupuestos muy distintos.

Leblon se posiciona como la alternativa más exclusiva y costosa de las zonas analizadas. Allí, un departamento para dos personas ubicado cerca del mar cuesta, en promedio, US$180 por noche, mientras que las opciones a más de 600 metros se ubican alrededor de US$120. Para seis personas, los departamentos cercanos a la playa llegan a un promedio de US$340 por noche.

Ipanema, por su parte, se encuentra en un segmento intermedio-alto. Los departamentos para dos personas cercanos a la costa cuestan alrededor de US$150 por noche, frente a US$100 en las propiedades más alejadas.

Las diferencias entre las playas de Río de Janeiro son muy marcadas Shutterstock

En Copacabana la mayor diversidad de inmuebles permite encontrar alternativas más económicas de la localidad brasileña. Los alojamientos para dos personas próximos a la playa promedian US$100 por noche, mientras que los ubicados a más de 600 metros se encuentran alrededor de US$75. Para seis huéspedes, un departamento cercano a la costa cuesta aproximadamente US$180 por noche.

Porto de Galinhas, el que más crece

El nordeste brasileño gana cada vez más protagonismo entre las preferencias de los argentinos, y Porto de Galinhas, uno de los balnearios más famosos ubicado en el estado de Pernambuco, es uno de los destinos que registra los mayores incrementos en las búsquedas para el verano 2027.

A pesar de ese interés creciente, sus precios de alojamiento se mantienen por debajo de los valores registrados en algunos de los destinos más exclusivos de Río de Janeiro y Búzios. Un departamento para dos personas ubicado a menos de 300 metros de la playa promedia US$90 por noche, mientras que a más de 600 metros los valores descienden a US$70.

En el caso de una familia o grupos de seis personas, los alquileres cercanos al mar cuestan alrededor de US$190 por noche, frente a US$115 en las propiedades más alejadas.

Porto de Galinhas registra un incremento importante en las búsquedas de los argentinos

Maragogi, el Caribe brasileño

Maragogi es otro de los destinos del Nordeste que viene ganando cada vez más visibilidad entre los viajeros argentinos, con el Camino de Moisés como uno de sus principales atractivos que permite caminar mar adentro con agua cristalina a ambos lados. De acuerdo con Despegar, las búsquedas para este destino aumentaron un 80% en la comparación semanal relevada por la plataforma, una señal del creciente interés por explorar otras playas brasileñas.

En cuanto a los alquileres, la zona presenta uno de los valores más bajos del relevamiento para dos personas. Los departamentos cercanos a la playa cuestan alrededor de US$100 por noche, mientras que las propiedades ubicadas a más de 600 metros se encuentran en un promedio de US$70.

Para seis personas, los valores ascienden a US$215 por noche en las alternativas próximas al mar y a US$130 en las más alejadas. Un ejemplo de este caso cerca de la playa es el de una casa ubicada a 50 metros del mar, con tres dormitorios y tres baños, publicada a un valor de US$220 por noche.

Maragogi es conocido como el Caribe brasileño Gabriel R Paiva - Shutterstock

Es importante tener en cuenta que los valores corresponden a precios de referencia relevados para la temporada y pueden variar según las fechas de viaje, la disponibilidad, las comodidades del inmueble y los cargos adicionales de las plataformas.