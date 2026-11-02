Cuánto cuesta alquilar en Uruguay en enero 2027: precios reales de Punta del Este

Con el verano cada vez más cerca, la pregunta de qué destino elegir para vacacionar resuena en la cabeza de muchos argentinos. Y esta temporada, Punta del Este vuelve a posicionarse como uno de los favoritos de los argentinos ABC1.

Tal es la popularidad de esta zona uruguaya, que los turistas comienzan a reservar sus alojamientos en junio. “La temporada viene adelantada, las personas tratan de asegurar su lugar en la zona que les gusta con tiempo”, explica Santiago Pereyra, dueño de la inmobiliaria homónima, que señala que a la demanda argentina se suma la uruguaya, que creció mucho los últimos cinco años.

Para este verano los turistas comenzaron a reservar sus alojamientos en junio

“Para la primera quincena de enero voló todo lo bueno en julio, se alquiló todo muy rápido”, afirma Rodrigo Taboada, CEO de Riba Desarrollos, en referencia a uno de sus proyectos en Manantiales.

Pero lo que sucede en Manantiales no es un fenómeno aislado, sino que se repite en otras zonas. Pereyra también reconoce que tienen el 90% de su cartera reservada para Año Nuevo y la primera quincena de enero. “Lo que queda disponible hoy en el segmento premium para esas fechas es muy poco”, aclara y agrega: “La temporada 2026 fue récord de visitantes argentinos y las proyecciones para esta van en la misma línea”. En concreto, durante el primer trimestre de 2026 ingresaron a Punta del Este 333.276 turistas, según un informe del Ministerio de Turismo de Uruguay.

Los especialistas comentan que la temporada 2026 fue récord de visitantes argentinos y las proyecciones para esta van en la misma línea Natalia Ayala

Este último punto es validado también por Javier Sena, Vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Punta del Este, Presidente de la Federación de Cámaras del Uruguay y Director de la Cámara de Turismo, quien comenta que la cantidad de personas que alquilaron es similar a la del año pasado, y actualmente el flujo de consultas es alto. “El 60-65% de las personas que alquilaron son argentinos, un 25% uruguayos que están el exterior y resto de brasileñas, paraguayas, chilenas y muchas europeas”, explica.

Sin embargo, Alejandra Covello, presidente de Covello Propiedades, hace una advertencia importante para los alojamientos que quedan disponibles: “Muchos propietarios aumentaron un 30% los precios, y hay que ser cautelosos porque estos aumentos hacen que el consumidor compare con otros destinos”.

Los precios por quincena

La fecha es un factor crucial que define tanto la disponibilidad como el precio de las propiedades. “La semana de Año Nuevo es el pico absoluto: es lo primero que se reserva y lo que más caro se paga por noche”, describe Pereyra. Es más, según Covello los precios de fin de año pueden ser un 30% más altos que los del resto de la temporada.

Después, coinciden los profesionales, sigue la primera quincena de enero que es “la más demandada en volumen y la que marca el precio de referencia”.

La semana de Año Nuevo es el pico absoluto: es lo primero que se reserva y lo que más caro se paga por noche Pilar Camacho

El valor continúa bajando para la segunda quincena de enero, entre un 25% y un 45% según la zona, explica Pereyra y remarca que en febrero los valores vuelven a descender y aparecen las mejores oportunidades para quienes tienen flexibilidad de fechas.

En números, desde la inmobiliaria Santiago Pereyra Propiedades relevaron en septiembre 3700 avisos de alquiler de temporada y sacaron un promedio de precio por quincena en cada zona.

Departamentos

Punta del Este

Un dormitorio:

Año nuevo (1 semana): US$2500

Primera quincena de enero: US$3700

Segunda quincena de enero: US$3200

Primera quincena de febrero: US$2600

Segunda quincena de febrero: US$2500

Dos dormitorios:

Año nuevo: US$5400

Primera quincena de enero: US$7800

Segunda quincena de enero: US$5800

Primera quincena de febrero: US$4800

Segunda quincena de febrero: US$4400

Tres dormitorios:

Año nuevo: US$10.500

Primera quincena de enero: US$13.500

Segunda quincena de enero: US$9500

Primera quincena de febrero: US$7500

Segunda quincena de febrero: US$6900

La Barra

Un dormitorio:

Año nuevo: US$5200

Primera quincena de enero: US$7200

Segunda quincena de enero: US$5000

Primera quincena de febrero: US$4000

Segunda quincena de febrero: US$4000

Dos dormitorios:

Año nuevo: US$10.000

Primera quincena de enero: US$13.300

Segunda quincena de enero: US$7850

Primera quincena de febrero: US$5800

Segunda quincena de febrero: US$5000

Tres dormitorios:

Año nuevo: US$20.000

Primera quincena de enero: US$19.750

Segunda quincena de enero: US$13.000

Primera quincena de febrero: US$8800

Segunda quincena de febrero: US$7000

Manantiales

Un dormitorio:

Año nuevo: US$3200

Primera quincena de enero: US$6250

Segunda quincena de enero: US$3600

Primera quincena de febrero: US$3000

Segunda quincena de febrero: US$2500

Dos dormitorios:

Año nuevo: US$9000

Primera quincena de enero: US$14.500

Segunda quincena de enero: US$8500

Primera quincena de febrero: US$5000

Segunda quincena de febrero: US$4500

Tres dormitorios:

Año nuevo: US$14.500

Primera quincena de enero: US$22.000

Segunda quincena de enero: US$12.000

Primera quincena de febrero: US$8000

Segunda quincena de febrero: US$7500

José Ignacio

Dos dormitorios:

Año nuevo: sin disponibilidad

Primera quincena de enero: US$15.000

Segunda quincena de enero: US$8500

Primera quincena de febrero: US$6700

Segunda quincena de febrero: US$7000

Punta Ballena

Un dormitorio:

Año nuevo: US$4950

Primera quincena de enero: US$5800

Segunda quincena de enero: US$4500

Primera quincena de febrero: US$4000

Segunda quincena de febrero: US$3800

Dos dormitorios:

Año nuevo: US$6500

Primera quincena de enero: US$8500

Segunda quincena de enero: US$6000

Primera quincena de febrero: US$5300

Segunda quincena de febrero: US$4700

Tres dormitorios:

Año nuevo: US$13.000

Primera quincena de enero: US$13.000

Segunda quincena de enero: US$9300

Primera quincena de febrero: US$7850

Segunda quincena de febrero: US$7500

Casas de tres dormitorios

Punta del Este:

Año nuevo: US$9500

Primera quincena de enero: US$10.600

Segunda quincena de enero: US$8500

Primera quincena de febrero: US$5600

Segunda quincena de febrero: US$5500

La Barra

Año nuevo: US$10.500

Primera quincena de enero: US$15.750

Segunda quincena de enero: US$9600

Primera quincena de febrero: US$6000

Segunda quincena de febrero: US$5600

Manantiales

Año nuevo: US$11.500

Primera quincena de enero: US$16.500

Segunda quincena de enero: US$7750

Primera quincena de febrero: US$6000

Segunda quincena de febrero: US$5450

José Ignacio

Año nuevo: US$18.200

Primera quincena de enero: US$20.500

Segunda quincena de enero: US$14.000

Primera quincena de febrero: US$10.000

Segunda quincena de febrero: US$8500

Punta Ballena

Año nuevo: US$11.500

Primera quincena de enero: US$6850

Segunda quincena de enero: US$5500

Primera quincena de febrero: US$4600

Segunda quincena de febrero: US$4000

Aunque estos valores son promedios por zona, hay factores que pueden modificar significativamente el precio. Uno de ellos es la cercanía al mar. “Una unidad frente al mar con vista, puede costar entre un 50% y un 100% más que una a tres o cuatro cuadras”, remarca Pereyra y distingue entre las diferentes vistas: no es lo mismo primera línea con vista franca que una unidad baja o con vista lateral.

Un detalle no menor, es que aunque la duración de las estadías suele medirse por quincena, esta modalidad está cambiando. “Se acortan”, señala Pereyra. Muchos turistas llegan para las fiestas y se van el 6 o el 10 de enero, las quincenas tradicionales conviven cada vez más con reservas de una semana o diez días. Según explica, esto se debe en muchos casos a que los vacacionistas combinan Punta del Este con otro viaje después, por eso reducen su estadía.

Las zonas con mayor demanda

Si se tiene en cuenta la semana de Año Nuevo y la primer quincena de enero, una de las zonas más demandadas es “Manantiales, entre Bikini y Montoya, sobre todo para gente que viene con adolescentes ya que las fiestas y las playas de moda son ahí”, indica Taboada. Como ejemplo, cuenta que en Sense Manantiales un departamento de tres ambientes se alquiló por US$ 20.000 para la primera quincena de enero de 2027, mientras que uno de dos dormitorios se alquiló por US$ 14.000.

Lo primero que se agota son las casas con vista al mar Natalia Ayala

A su vez, Pereyra suma en el segmento alto a La Barra y José Ignacio donde, según comenta, lo que primero que se agota son las casas con piscina cerca del mar. “Se alquilaron muchas casas suntuosas con pileta, ya no quedan muchas”, coincide Sena. Y remarca que las propiedades “premium” son las que más rápido “volaron”. “Hay stock en departamentos más chicos y en segunda o tercer fila del mar”, enfatiza.

Las propiedades premium son las que más rápido se alquilaron esta temporada según los especialistas

Covello suma Playa Brava y Playa Mansa como otras dos zonas de alta demanda, en las que, a través de su inmobiliaria, comercializa alquileres en las torres Fendi, Aquarela, Trump Tower y Surfside. “Esos departamentos en primera línea con Vista al Mar, empiezan en US$800 por día”.

A la hora de elegir entre propiedades, los inquilinos consideran algunas características como innegociables. “El amenity más buscado es la piscina cubierta calefaccionada y que se pueda usar hasta después de las 22”, remarca Covello, y define como esencial el gimnasio bien equipado y con profesores. Taboada coincide y agrega otros dos servicios imprescindibles: el servicio de limpieza, y el servicio de playa.

El servicio de playa es un requisito imprescindible para los turistas TALI KIMELMAN - NYTNS

Alquileres fraudulentos

Una problemática no menor, que explica Covello, es que hay una gran cantidad de inmobiliarias irregulares o recién iniciadas que no dan garantía. “Lamentablemente hay muchos casos de estafas. La Cámara Inmobiliaria Punta del Este y la justicia están intentando controlarlas”, señala la broker.

Según explica, una de las modalidades más frecuentes consiste en publicar propiedades en Instagram o en Facebook con precios un 20 o 30% por debajo del mercado. Luego, el usuario ofrece una cuenta para realizar una transferencia, pero, cuando el inquilino llega, descubre que el alquiler no existe.

Sobre este punto Sena hace especial hincapié: “Los turistas deben cerciorarse bien de la fiabilidad de la propiedad, porque hay personas que se hacen pasar por inmobiliarias, piden una seña y alquilan propiedades que no existen”.