Cuánto cuesta alquilar en Uruguay en enero 2027: precios reales de Punta del Este

La popularidad de este destino continúa creciendo, es por eso que las personas reservan sus alojamientos en junio
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Con el verano cada vez más cerca, la pregunta de qué destino elegir para vacacionar resuena en la cabeza de muchos argentinos. Y esta temporada, Punta del Este vuelve a posicionarse como uno de los favoritos de los argentinos ABC1.
Tal es la popularidad de esta zona uruguaya, que los turistas comienzan a reservar sus alojamientos en junio. “La temporada viene adelantada, las personas tratan de asegurar su lugar en la zona que les gusta con tiempo”, explica Santiago Pereyra, dueño de la inmobiliaria homónima, que señala que a la demanda argentina se suma la uruguaya, que creció mucho los últimos cinco años.
“Para la primera quincena de enero voló todo lo bueno en julio, se alquiló todo muy rápido”, afirma Rodrigo Taboada, CEO de Riba Desarrollos, en referencia a uno de sus proyectos en Manantiales.
Pero lo que sucede en Manantiales no es un fenómeno aislado, sino que se repite en otras zonas. Pereyra también reconoce que tienen el 90% de su cartera reservada para Año Nuevo y la primera quincena de enero. “Lo que queda disponible hoy en el segmento premium para esas fechas es muy poco”, aclara y agrega: “La temporada 2026 fue récord de visitantes argentinos y las proyecciones para esta van en la misma línea”. En concreto, durante el primer trimestre de 2026 ingresaron a Punta del Este 333.276 turistas, según un informe del Ministerio de Turismo de Uruguay.
Este último punto es validado también por Javier Sena, Vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Punta del Este, Presidente de la Federación de Cámaras del Uruguay y Director de la Cámara de Turismo, quien comenta que la cantidad de personas que alquilaron es similar a la del año pasado, y actualmente el flujo de consultas es alto. “El 60-65% de las personas que alquilaron son argentinos, un 25% uruguayos que están el exterior y resto de brasileñas, paraguayas, chilenas y muchas europeas”, explica.
Sin embargo, Alejandra Covello, presidente de Covello Propiedades, hace una advertencia importante para los alojamientos que quedan disponibles: “Muchos propietarios aumentaron un 30% los precios, y hay que ser cautelosos porque estos aumentos hacen que el consumidor compare con otros destinos”.
Los precios por quincena
La fecha es un factor crucial que define tanto la disponibilidad como el precio de las propiedades. “La semana de Año Nuevo es el pico absoluto: es lo primero que se reserva y lo que más caro se paga por noche”, describe Pereyra. Es más, según Covello los precios de fin de año pueden ser un 30% más altos que los del resto de la temporada.
Después, coinciden los profesionales, sigue la primera quincena de enero que es “la más demandada en volumen y la que marca el precio de referencia”.
El valor continúa bajando para la segunda quincena de enero, entre un 25% y un 45% según la zona, explica Pereyra y remarca que en febrero los valores vuelven a descender y aparecen las mejores oportunidades para quienes tienen flexibilidad de fechas.
En números, desde la inmobiliaria Santiago Pereyra Propiedades relevaron en septiembre 3700 avisos de alquiler de temporada y sacaron un promedio de precio por quincena en cada zona.
Departamentos
Punta del Este
Un dormitorio:
- Año nuevo (1 semana): US$2500
- Primera quincena de enero: US$3700
- Segunda quincena de enero: US$3200
- Primera quincena de febrero: US$2600
- Segunda quincena de febrero: US$2500
Dos dormitorios:
- Año nuevo: US$5400
- Primera quincena de enero: US$7800
- Segunda quincena de enero: US$5800
- Primera quincena de febrero: US$4800
- Segunda quincena de febrero: US$4400
Tres dormitorios:
- Año nuevo: US$10.500
- Primera quincena de enero: US$13.500
- Segunda quincena de enero: US$9500
- Primera quincena de febrero: US$7500
- Segunda quincena de febrero: US$6900
La Barra
Un dormitorio:
- Año nuevo: US$5200
- Primera quincena de enero: US$7200
- Segunda quincena de enero: US$5000
- Primera quincena de febrero: US$4000
- Segunda quincena de febrero: US$4000
Dos dormitorios:
- Año nuevo: US$10.000
- Primera quincena de enero: US$13.300
- Segunda quincena de enero: US$7850
- Primera quincena de febrero: US$5800
- Segunda quincena de febrero: US$5000
Tres dormitorios:
- Año nuevo: US$20.000
- Primera quincena de enero: US$19.750
- Segunda quincena de enero: US$13.000
- Primera quincena de febrero: US$8800
- Segunda quincena de febrero: US$7000
Manantiales
Un dormitorio:
- Año nuevo: US$3200
- Primera quincena de enero: US$6250
- Segunda quincena de enero: US$3600
- Primera quincena de febrero: US$3000
- Segunda quincena de febrero: US$2500
Dos dormitorios:
- Año nuevo: US$9000
- Primera quincena de enero: US$14.500
- Segunda quincena de enero: US$8500
- Primera quincena de febrero: US$5000
- Segunda quincena de febrero: US$4500
Tres dormitorios:
- Año nuevo: US$14.500
- Primera quincena de enero: US$22.000
- Segunda quincena de enero: US$12.000
- Primera quincena de febrero: US$8000
- Segunda quincena de febrero: US$7500
José Ignacio
Dos dormitorios:
- Año nuevo: sin disponibilidad
- Primera quincena de enero: US$15.000
- Segunda quincena de enero: US$8500
- Primera quincena de febrero: US$6700
- Segunda quincena de febrero: US$7000
Punta Ballena
Un dormitorio:
- Año nuevo: US$4950
- Primera quincena de enero: US$5800
- Segunda quincena de enero: US$4500
- Primera quincena de febrero: US$4000
- Segunda quincena de febrero: US$3800
Dos dormitorios:
- Año nuevo: US$6500
- Primera quincena de enero: US$8500
- Segunda quincena de enero: US$6000
- Primera quincena de febrero: US$5300
- Segunda quincena de febrero: US$4700
Tres dormitorios:
- Año nuevo: US$13.000
- Primera quincena de enero: US$13.000
- Segunda quincena de enero: US$9300
- Primera quincena de febrero: US$7850
- Segunda quincena de febrero: US$7500
Casas de tres dormitorios
Punta del Este:
- Año nuevo: US$9500
- Primera quincena de enero: US$10.600
- Segunda quincena de enero: US$8500
- Primera quincena de febrero: US$5600
- Segunda quincena de febrero: US$5500
La Barra
- Año nuevo: US$10.500
- Primera quincena de enero: US$15.750
- Segunda quincena de enero: US$9600
- Primera quincena de febrero: US$6000
- Segunda quincena de febrero: US$5600
Manantiales
- Año nuevo: US$11.500
- Primera quincena de enero: US$16.500
- Segunda quincena de enero: US$7750
- Primera quincena de febrero: US$6000
- Segunda quincena de febrero: US$5450
José Ignacio
- Año nuevo: US$18.200
- Primera quincena de enero: US$20.500
- Segunda quincena de enero: US$14.000
- Primera quincena de febrero: US$10.000
- Segunda quincena de febrero: US$8500
Punta Ballena
- Año nuevo: US$11.500
- Primera quincena de enero: US$6850
- Segunda quincena de enero: US$5500
- Primera quincena de febrero: US$4600
- Segunda quincena de febrero: US$4000
Aunque estos valores son promedios por zona, hay factores que pueden modificar significativamente el precio. Uno de ellos es la cercanía al mar. “Una unidad frente al mar con vista, puede costar entre un 50% y un 100% más que una a tres o cuatro cuadras”, remarca Pereyra y distingue entre las diferentes vistas: no es lo mismo primera línea con vista franca que una unidad baja o con vista lateral.
Un detalle no menor, es que aunque la duración de las estadías suele medirse por quincena, esta modalidad está cambiando. “Se acortan”, señala Pereyra. Muchos turistas llegan para las fiestas y se van el 6 o el 10 de enero, las quincenas tradicionales conviven cada vez más con reservas de una semana o diez días. Según explica, esto se debe en muchos casos a que los vacacionistas combinan Punta del Este con otro viaje después, por eso reducen su estadía.
Las zonas con mayor demanda
Si se tiene en cuenta la semana de Año Nuevo y la primer quincena de enero, una de las zonas más demandadas es “Manantiales, entre Bikini y Montoya, sobre todo para gente que viene con adolescentes ya que las fiestas y las playas de moda son ahí”, indica Taboada. Como ejemplo, cuenta que en Sense Manantiales un departamento de tres ambientes se alquiló por US$ 20.000 para la primera quincena de enero de 2027, mientras que uno de dos dormitorios se alquiló por US$ 14.000.
A su vez, Pereyra suma en el segmento alto a La Barra y José Ignacio donde, según comenta, lo que primero que se agota son las casas con piscina cerca del mar. “Se alquilaron muchas casas suntuosas con pileta, ya no quedan muchas”, coincide Sena. Y remarca que las propiedades “premium” son las que más rápido “volaron”. “Hay stock en departamentos más chicos y en segunda o tercer fila del mar”, enfatiza.
Covello suma Playa Brava y Playa Mansa como otras dos zonas de alta demanda, en las que, a través de su inmobiliaria, comercializa alquileres en las torres Fendi, Aquarela, Trump Tower y Surfside. “Esos departamentos en primera línea con Vista al Mar, empiezan en US$800 por día”.
A la hora de elegir entre propiedades, los inquilinos consideran algunas características como innegociables. “El amenity más buscado es la piscina cubierta calefaccionada y que se pueda usar hasta después de las 22”, remarca Covello, y define como esencial el gimnasio bien equipado y con profesores. Taboada coincide y agrega otros dos servicios imprescindibles: el servicio de limpieza, y el servicio de playa.
Alquileres fraudulentos
Una problemática no menor, que explica Covello, es que hay una gran cantidad de inmobiliarias irregulares o recién iniciadas que no dan garantía. “Lamentablemente hay muchos casos de estafas. La Cámara Inmobiliaria Punta del Este y la justicia están intentando controlarlas”, señala la broker.
Según explica, una de las modalidades más frecuentes consiste en publicar propiedades en Instagram o en Facebook con precios un 20 o 30% por debajo del mercado. Luego, el usuario ofrece una cuenta para realizar una transferencia, pero, cuando el inquilino llega, descubre que el alquiler no existe.
Sobre este punto Sena hace especial hincapié: “Los turistas deben cerciorarse bien de la fiabilidad de la propiedad, porque hay personas que se hacen pasar por inmobiliarias, piden una seña y alquilan propiedades que no existen”.
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