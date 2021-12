Venden la casa de la cocinera más famosa de Estados Unidos, cómo es por dentro

Las casas donde los grandes artistas gestaron sus obras más importantes suelen venderse en el mercado por grandes sumas de dinero o mismo se transforman en museos para honrar al dueño ilustre. La sala donde se sentaban Paul McCartney y John Lennon a escribir los primeros éxitos de Los Beatles o la casa azul donde Frida Kahlo pintó sus famosos autorretratos son veneradas por sus fanáticos y, en estos días, se sumó a la lista una propiedad en venta de un personaje famoso.

En este caso, son los allegados al mundo culinario los que van a estar más interesados en comprar esta casa en Washington D.C, Estados Unidos. Se trata de la propiedad donde vivió Julia Child, una de las cocineras más famosas del mundo que recibió un amplio reconocimiento por su trabajo como chef, autora y presentadora de televisión. También ganó relevancia gracias a que acercó la gastronomía francesa al público americano con el lanzamiento de su libro de cocina, Mastering the Art of French Cooking y con sus programas de televisión, como The French Chef.

Julia Child fue una de las cocineras más famosas del mundo y trabajó como chef, autora y presentadora de televisión Getty Images

La trascendencia de la cocinera llegó hasta a la pantalla grande, donde en la película biográfica Julie & Julia es la mismísima Meryl Streep quien interpreta el papel de Child y cuenta su historia. En el largometraje, se mostró perfectamente cómo es la casa donde “la Doña Petrona” estadounidense creó cientos de sus recetas más reconocidas y que está tasada en US$3,5 millones. Vivió allí desde 1948 hasta que se casó y se mudó en 1959 con su esposo, Paul Child.

En sus años allí, la cocinera renovó su espacio de trabajo y aprovechó su nueva cocina para dar clases de gastronomía francesa en su hogar. Uno de los detalles más destacados de la propiedad es que el dueño actual -Rory Veerers Carter quien compró la casa en 2015- conservó la pared de la cocina original de los años de Julia, es decir que la cocina con una ventana que aparecía en sus programas se mantiene intacta. Al día de hoy, está equipada con nuevos electrodomésticos Viking de acero inoxidable, una cocina de vitrocerámica de ocho hornallas, hornos de dos pisos, un hogar de madera y una cava para vinos con temperatura controlada.

Julia Child fue conocida por traer la cocina francesa a las casas del público estadounidense Getty Images

La casa en el barrio de Georgetown llama la atención por su fachada con tablas de madera pintadas en amarillo brillante. Construida en el siglo XIX, fue diseñada por el carpintero afroamericano Edgar Murphy quien distribuyó los ambientes en tres dormitorios y tres baños y medio. La propiedad también tiene ladrillos y vigas a la vista, y una planta baja amplia en donde conviven una sala de estar, una oficina y un hall de entrada.

En repetidas ocasiones, los dueños de la casa decidieron renovarla. La planta alta quedó constituida por tres dormitorios. El principal cuenta con un vestidor con estantes empotrados personalizados y un baño en suite con bañera y ducha de pie en mármol blanco separadas. Las terminaciones son más nuevas con una impronta moderna.