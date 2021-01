Con 30 baños. Cómo es la casa más cara de Estados Unidos y cuánto cuesta

Comenzó el 2021 y el mercado inmobiliario trajo novedades en el sector. Es que la casa más cara de Estados Unidos, conocida mundialmente como “The One” se puso en venta a US$350 millones. La imponente vivienda se ubica en Los Ángeles, en el exclusivo barrio de Bel Air. Se la considera una de las cinco propiedades más caras del mundo y que llegó a estar valuada en US$500 millones en 2018, cuando aún estaba en obra.

“Este proyecto fue realmente emocionante y al mismo tiempo intimidante”, aclara Paul McClean, el arquitecto que creó la casa más cara de Estados Unidos y que tardó una década en terminarla. En diálogo con el portal ArchDigest.com, reveló que quien trabajó en el diseño de la propiedad fue Kathryn Rotondi. McClean es conocido también por haber construido la lujosa casa de Beyonce y Jay-Z, en el mismo barrio de Bel Air.

La propiedad tiene 20.200 m² con 9700 m² construidos, ocho metros de altura y está diseñada en siete niveles con diferentes orientaciones y tamaños. En su interior cuenta con 30 baños, 21 habitaciones, un garaje con capacidad para 30 autos con dos plataformas giratorias para exhibición de vehículos, un sector de spa, una terraza de 3400 m², cinco piletas (una de ellas privada en el dormitorio principal y otra en el salón de fiestas), biblioteca, salón de belleza, discoteca, bowling y cinco ascensores, entre otros espacios. Entre sus curiosidades se destacan una sala de cine con 30 asientos y una salón para reuniones y fiestas con capacidad para 200 personas. La suite principal tiene 510 m², dos vestidores, un cuarto solo para guardar abrigos y piscina exclusiva.

El comedor diario con vistas espectaculares y una decoración alineada con la arquitectura de la casa AD / Douglas Friedman

Para los fanáticos del deporte, esta mansión es la indicada: además de un jardín con dimensiones exorbitantes, cuenta con una pista para correr de 121 m², cinco piscinas, un pabellón exterior de yoga, un gimnasio profesional, canchas de tenis y un spa con circuitos de aguas.

La casa cuenta con un espacio de trabajo separado de la vivienda, con su propia pileta y vistas, pero en un volumen aparte aislado de la casa.

Quienes tienen el privilegio de ser invitados e ingresan por la entrada principal, apenas cruzan la puerta pueden ver una variedad de áreas de reunión con vistas panorámicas de 360 grados del Océano Pacífico, el centro de Los Ángeles y las montañas de San Gabriel.

La propiedad tiene algo que la distingue de las demás: su paisaje. Es que a su alrededor cuenta con un foso que la rodea, lo que la diferencia de otras casas que se ubican en Bel Air. “Debido a las ordenanzas municipales aprobadas recientemente, un inmueble de esta magnitud nunca se volverá a construir aquí”, sostiene McClean.

¿Pero quién encargó semejante mansión? El promotor de este proyecto fue Nail Niami, un excéntrico millonario que siempre estuvo involucrado en el mundo del cine, más precisamente en películas de clase B. Él fue quien promovió la construcción de esta obra, entre otras inversiones inmobiliarias de aproximadamente US$100 millones, para tentar a otros multimillonarios que quieran tener su propiedad en Los Ángeles. Según declaró Niami al New York Times en 2012, compró una casa destartalada en U$S30 millones donde hoy existe la casa más cara de Estados Unidos que está a la venta por US$350 millones. Sin dudas, The One es la #1 de todas sus inversiones inmobiliarias.