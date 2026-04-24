Quién es el millonario que pagó US$12.000.000 por una mansión en Barrio Parque frente a la casa de Susana Giménez

En una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Buenos Aires, una operación inmobiliaria se cerró en silencio y sorprendió al mercado: el multimillonario tecnológico Peter Thiel compró una casa en Barrio Parque por cerca de US$12 millones.

El magnate estadounidense aliado de Javier Milei y de Donald Trump es uno de los hombres más influyentes de Silicon Valley y con fuerte presencia en la industria tecnológica y militar de Estados Unidos y otros países.

La operación se da, además, en medio de la polémica que atraviesa el gobierno de Milei, tras la decisión de prohibir el acceso a periodistas acreditados en Casa Rosada, el mismo día en que el Presidente mantuvo un encuentro con el magnate tecnológico en Balcarce 50.

Del encuentro, del que no trascendieron detalles, participó también el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

Peter Thiel, CEO de Palantir, sale de la Casa Rosada Hernan Zenteno - La Nacion

El multimillonario eligió específicamente Barrio Parque para hospedarse durante su visita. En un primer momento se creyó que había alquilado la propiedad ya que solo se quedaría en el país durante dos meses. Pero, según pudo confirmar Ámbito con la inmobiliaria que realizó la operación, Thiel hizo la compra en tiempo récord por la casa ubicada en Dardo Rocha al 2900.

¿El dato curioso? La casa queda justo enfrente de la mansión de Susana Giménez en Barrio Parque.

El multimillonario eligió específicamente Barrio Parque para hospedarse durante su visita Britannica

En esa zona de Barrio Parque, el alquiler de una casa premium como la de Dardo Rocha al 2900 ronda los US$15.000 mensuales. Es más, en esa misma cuadra se encuentra actualmente una casa de 350 m² y siete ambientes en venta por US$2.100.000, y un piso de estilo clásico de 94 m² y tres ambientes por US$540.000.

Según pudo saber LA NACION, en diálogo con fuentes del mercado inmobiliario, la casa perteneció al financista Juan Ball, quien vive la mayor parte del año en Estados Unidos, hasta que la vendió a un norteamericano. Por lo que no sería inusual que la compra se haya coordinado a través de contactos vinculados a Thiel y al exdueño estadounidense.

Ball, además de dedicarse al mundo financiero, es un empresario cercano al rubro inmobiliario ya que es socio de Marcelo Devitta y Federico Álvarez Castillo en The Colette Group, firma con la que construyeron un edificio de lujo en Punta del Este, llamado Colette; y luego avanzaron con un segundo proyecto en los lotes vecinos.

En enero de 2025 fue mencionado por un sitio especializado de real estate de Miami como el comprador de un penthouse en Key Biscayne por el que habría pagado US$15,2 millones. Y a mediados del año pasado realizó una operación de alto perfil al comprar el quinto piso del Palacio Devoto, en Palermo, por US$9 millones.

La casa tiene 1600 m2 y seis dormitorios

Quién es Peter Thiel

Thiel es una figura central del capitalismo tecnológico contemporáneo, con un patrimonio que ronda los US$27.000 millones. De 58 años, construyó su fortuna como cofundador de PayPal en 1998, una plataforma pionera en pagos digitales que luego fue adquirida por eBay. Su nombre también quedó asociado a uno de los movimientos más rentables de la historia de Silicon Valley: en 2004 invirtió US$500.000 en Facebook, fundada por Mark Zuckerberg, una apuesta temprana que le generó retornos multimillonarios.

Además, es cofundador y chairman de Palantir Technologies, una compañía creada en 2003 con apoyo de la CIA que desarrolla plataformas de análisis de datos utilizadas por agencias de defensa, inteligencia y organismos estatales. La firma tiene contratos con el gobierno de Estados Unidos, el ejército y también con actores del sector privado a nivel global.

Palantir, dirigida por Peter Thiel, tiene contratos con el gobierno de Estados Unidos y el ejercito de ese país Foto de Drew Angerer / Getty Images

La reunión con Milei en Casa Rosada retoma un vínculo que ambos ya habían iniciado en febrero 2024, tras la participación del presidente argentino en un foro en el Milken Institute en la ciudad de Los Ángeles -en el marco de sus visitas a EE.UU.-. Y se trata de la segunda visita de Thiel a Balcarce 50. En mayo de ese mismo año había llegado acompañado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford.

El cofundador de PayPal junto a Elon Musk no solo mantiene diálogo con la administración libertaria, sino que también expresó públicamente su respaldo a las ideas del Gobierno. Según el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, Thiel consideró que “las ideas de Javier Milei tienen relevancia global” durante aquel encuentro que mantuvieron en 2024.

Thiel aterrizó en el país hace unos días en su jet privado y se instaló en su nueva casa para una estadía de al menos dos meses. Durante esta primera semana ha mantenido una agenda intensa que incluye reuniones con el Gobierno nacional y figuras del entorno presidencial.

La foto de Javier Milei junto a Peter Thiel en Casa Rosada

Cómo es la propiedad que compró el magnate Peter Thiel

La casa pasó por un proceso de modernización integral por sus dueños anteriores, de acuerdo a lo publicado por Ámbito. La intervención incorporó materiales de alta gama, varios de ellos importados, con foco en cocina, baños y áreas de recepción, lo que elevó de manera significativa su estándar constructivo. Hoy supera los 1600 m², tiene seis dormitorios, amplios salones y una cava de vinos.

La operación fue realizada por JdC Propiedades, una inmobiliaria especializada en inmuebles premium. El empresario ahora es vecino de diversas figuras que viven en el exclusivo barrio, como Susana Giménez, Marcela Tinayre, Flavia Palmiero, Mariana Fabbiani y recientemente se mudó Mauricio Macri a una casa que alquila.

Así es la mansión de la diva argentina Susana Giménez, que se ubica justo frente a la casa de Peter Thiel

La casa de Thiel pasó por un proceso de modernización integral por sus dueños anteriores

Con una arquitectura que combina estilos, Barrio Parque es la zona residencial más exclusiva de la ciudad, con oferta limitada y alta demanda. Y el mercado así lo confirma, no solo con el valor del metro cuadrado sino también con una oferta restringida y una demanda que la excede.

Situada entre la avenida Figueroa Alcorta y Juez Tedín, y Jerónimo Salguero y Tagle, muy cerca del Museo Malba y el Paseo Alcorta, la microzona que se caracteriza por sus mansiones y embajadas, su paisajismo y frondosa arboleda, forma parte de Palermo Chico, un sector del inmenso Palermo.

Este selecto sector es un barrio con 110 años de historia, catalogado como Área de Protección Histórica 3. Para poder construir hay requisitos y códigos tan estrictos que es casi uno de los pocos sitios de la Ciudad en donde no hay lugar para las excepciones. Al ser una zona protegida, se trata de un barrio “libre de torres”.

Las coquetas calles de Barrio Parque PATRICIO PIDAL/AFV

Históricamente, muchas de estas residencias pertenecieron a familias de la aristocracia argentina o funcionan como sedes diplomáticas. Por ejemplo, en la zona tuvieron residencias familias como los Mihura o los Anchorena.

Al tratarse de una compra y no de un alquiler temporario como se creyó en un primer momento por la corta estadía del magnate, la conclusión parece bastante clara: Thiel posiblemente seguirá visitando la Argentina y su presencia en Buenos Aires podría volverse cada vez más frecuente, con base en uno de los barrios más exclusivos del país.