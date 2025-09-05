Adiós a las mamparas de baño: las tendencias que redefinen el espacio de la ducha

Durante décadas, las mamparas fueron el estándar de los baños modernos: un símbolo de higiene, funcionalidad y diseño que desplazó a las cortinas de plástico. Su auge llegó en los años 60 y 70, cuando la arquitectura del hogar apostaba por espacios prácticos y con mayor confort.

Pero el brillo un poco se apagó. El mantenimiento constante, las marcas imposibles de borrar y la acumulación de humedad convirtieron a las mamparas en un elemento más engorroso que estético. Incluso con trucos caseros viralizados en redes, mantenerlas impecables exige casi una limpieza diaria. La incomodidad empujó a arquitectos y usuarios a buscar alternativas que combinen estilo, practicidad y durabilidad.

Muros de obra

Una de las soluciones que pisa fuerte son los muros bajos de obra. Construidos a media altura, funcionan como barrera para las salpicaduras sin cerrar por completo el espacio. El resultado: baños más abiertos y luminosos, con un diseño que integra la ducha al conjunto de la habitación.

Esta opción responde a una tendencia global que privilegia espacios fáciles de limpiar, con menos rincones que acumulen suciedad y materiales de bajo mantenimiento.

Una espectacular ducha con un pequeño muro que divide del resto del baño

Los muros bajo de obra funcionan como una salida a las mamparas de baño incluso en baños de pocos m2

El boom de las duchas italianas

La gran protagonista de esta revolución es la llamada ducha italiana, también conocida como walk-in shower. Su propuesta es clara: una ducha al ras del suelo, sin escalones, sin barreras físicas y con un diseño completamente abierto.

En su versión más pura prescinde incluso del panel de vidrio fijo, permitiendo un acceso directo, cómodo y accesible. En otras, se suma un único cristal para evitar que salpique el agua, sin perfiles ni marcos que interrumpan la continuidad visual.

La clave está en la inclinación casi imperceptible del suelo, que dirige el agua hacia un desagüe lineal. Esta ingeniería invisible, junto con el diseño, convierte a la ducha italiana en una solución adaptable a cualquier estilo.

Ducha italiana es al ras del piso y sin protección Shutterstock

Otra ducha italiana con la delicadeza de una mampara en tono champagne

Bañeras exentas: las nuevas estrellas

Las bañeras exentas o “freestanding”, nombre que reciben los modelos superpuestos, es decir, aquellos que no se encastran sino que se apoyan en el piso, cada vez cobran más protagonismo. El sitio Pinterest destaca la búsqueda del artículo entre las de mayor crecimiento en su plataforma, en el tema de decoración.

Aún en el aspecto técnico, la lista de ventajas incluye queno es necesario utilizar material de acabado en la instalación y contratación de servicio de mano de obra específica.Se pueden colocar cuando el entorno esté listo, solo hace falta elegir la pieza.

Este modelo de inmersión da la misma sensación de relajación que un jacuzzi,por lo que es perfecto cuando el objetivo es lograr ambiente de spa.

Tendencia: la bañera 'freestanding' o globo

¿Usar o no usar mamparas?

La decisión está en el gusto y necesidad de cada uno, pero aquí podemos repasar qué pasa cuando no las usamos:

Amplitud y luminosidad: al eliminar marcos y perfiles, el baño parece más grande.

al eliminar marcos y perfiles, el baño parece más grande. Accesibilidad: la ducha italiana es segura para personas mayores, niños o con movilidad reducida.

la ducha italiana es segura para personas mayores, niños o con movilidad reducida. Mantenimiento simple: basta con pasar un trapo para limpiar el piso.

basta con pasar un trapo para limpiar el piso. Estética: su diseño minimalista eleva la experiencia del baño a un estándar de lujo

A pesar de todo, las ventajas de las mamparas siguen siendo innegables: son durables, seguras, prácticas y estéticas. Permiten dividir el espacio y crear cierta intimidad sin interrumpir la visión ni recargar los ambientes, lo que las convierte en una opción válida tanto para baños amplios como para aquellos con pocos metros.

Además, su versatilidad es enorme: existen modelos corredizos que optimizan el espacio, plegables que se adaptan a baños reducidos y diseños fijos con paneles de vidrio templado que refuerzan la sensación de modernidad. En términos de higiene, si bien requieren un mantenimiento constante, la incorporación de vidrios tratados con tecnologías antical o materiales con recubrimientos especiales facilita mucho la limpieza y prolonga su vida útil.