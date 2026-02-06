Alerta bancos: todas las líneas de préstamos para refaccionar la cocina

La vuelta del crédito hipotecario UVA -a mediados de 2024- no solo reactivó la compra de viviendas: también volvió a poner en agenda la refacción. En un contexto en el que el costo de construcción tuvo importantes subas en el último tiempo, los préstamos hipotecarios para remodelar aparecen como una alternativa concreta frente a los créditos personales, más cortos y con tasas más altas.

Aunque las líneas aptas para refacción de los préstamos hipotecarios se otorgan para cualquier ambiente de la vivienda, es importante saber que uno de los espacios de una propiedad que más caro resulta a la hora de refaccionar es la cocina, al igual que el baño. Por lo que, obtener un financiamiento a largo plazo para esta parte de la casa, puede ser una buena opción.

Siete bancos tienen líneas de préstamos a largo plazo para refacción Shutterstock

De las entidades que hoy ofrecen créditos hipotecarios, solo siete tienen líneas específicas para refaccionar viviendas. La lógica es similar en todos los casos: plazos largos, tasas más bajas que un préstamo personal y cuotas que no pueden superar el 25% del ingreso familiar. El capital se ajusta por UVA, la unidad que sigue la inflación, y ningún banco exige demostrar el dinero restante para completar la obra.

Qué bancos tienen créditos para refacción

Banco Ciudad

La entidad de la Ciudad de Buenos Aires, financia hasta el 100% del presupuesto de obra, el cual no puede superar el 50% del valor de tasación del inmueble. El plazo máximo es de 10 años, con una tasa del 16% + UVA. La cuota no puede superar el 20% de los ingresos del solicitante.

Banco Nación

El Banco Nación presta el 75% del presupuesto de obra y el plazo del préstamo puede ser de 5, 10 o 15 años, con un plazo de obra de hasta 12 meses. A su vez, el monto máximo a prestar es de 157.500 UVAs con una tasa del 6% o de 210.000 UVAs con una tasa del 12%.

Banco Galicia

El banco Galicia financia hasta el 50% sobre el valor de tasación del inmueble, con un plazo máximo de 10 años. La tasa es del 7% para clientes con cuenta sueldo y del 9% para quienes no la poseen.

Banco ICBC

El ICBC ofrece la línea de remodelación financiando hasta el 100% del presupuesto de obra, siempre y cuando no supere el 50% de la tasación de la propiedad y con un tope de $180 millones; con previa presentación de presupuesto de obra, planos y firma de arquitectos. El plazo máximo es de 20 años, con una tasa del 11% para clientes con cuenta sueldo y del 12% para el resto.

Una cocina que se anima al color y con muebles vintage Shutterstock

Banco Supervielle

Este banco ofrece préstamos con un plazo de hasta 10 años y una tasa del 15%. El ingreso mínimo del solicitante debe ser de $5 millones y no tiene tope máximo a prestar, financiando hasta el 50% de la tasación del inmueble.

Banco Patagonia

El préstamo financia hasta el 25% del valor de la propiedad, con las mismas características que el crédito para adquisición, es decir: una tasa del 14%, exclusiva solo para clientes con cuenta sueldo en la entidad. Se puede devolver hasta en 30 años.

Banco Comafi

El banco Comafi financia hasta el 50% del valor de la vivienda permanente, con un tope de $250 millones y plazos de 5 o 10 años. La entidad exige demostrar los planos de obra, presupuesto y cronograma suscripto por un profesional. La tasa es del 12,5% o del 10,5% si se tiene cuenta sueldo. Se debe tener un ingreso mínimo neto de $3.000.000.

Banco del Chubut

Financia hasta el 100% del presupuesto de obra sin superar el 35% del valor de la garantía actual, hasta un total de $75 millones. El plazo máximo es de 10 y el mínimo de 5 años y la tasa es del 10%.

Refaccionar una cocina de 5,6 m² demanda hoy una inversión de $9.236.697 Shutterstock

Cuánto cuesta refaccionar una cocina hoy

Según el último relevamiento de Reporte Inmobiliario, refaccionar una cocina de 5,6 m² demanda hoy una inversión de $9.236.697, equivalentes a US$6220, medidos a valores de febrero. En el último año, el costo en pesos subió 15,83%, mientras que en dólares bajó 4,83%, una señal de que, tras siete trimestres de subas, los valores empezaron a estabilizarse por el movimiento del tipo de cambio.

El presupuesto incluye demolición, cambio completo de cañerías de agua y gas, nueva mesada de granito, muebles bajo mesada y alacenas, grifería monocomando, instalación eléctrica, cerámicos, luminarias y pintura general.

Si se suma baño y cocina, el desembolso total asciende a $17.513.630, unos US$11.793, prácticamente el mismo nivel que un año atrás en dólares.