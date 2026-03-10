Así está la tabla de precios de la construcción en marzo 2026

Los costos de construcción continúan en aumento. Y, en este panorama, muchos se preguntan cuánto cuesta levantar un inmueble hoy.

La cuestión es que el costo de construcción en dólares continúa su tendencia alcista. Efectivamente, la situación actual para los desarrolladores inmobiliarios es compleja, ya que la rentabilidad se ubica en números rojos.

En pesos, la suba fue del 2,3% en enero (en dólares fue 0,2%) respecto al mes anterior, de acuerdo al Índice de Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires que releva el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC). Este resultado surge como consecuencia de las alzas de 1,4% en materiales, 3,1% en mano de obra y 2,2% en gastos generales.

Mientras que en dólares subió fuertemente desde fines de 2023. En números, aumentó un 7,5% en moneda extranjera en febrero, de acuerdo al último reporte de Zonaprop en base al índice de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

Es importante aclarar que en 2025 bajó 6,7%, pero, desde las elecciones presidenciales de octubre 2023, acumula un aumento de 118%. Construir hoy cuesta 3,2 veces lo que costaba en octubre 2020 (mínimo de la serie) y un 37% por arriba del promedio 2012-2025.

Los costos de construcción subieron fuertemente en dólares: un 7,5% en moneda extranjera en febrero Shutterstock

En cifras más concretas sobre propiedades terminadas, el metro cuadrado vendible de los inmuebles usados se ubicó en US$2215 en CABA en febrero, según Zonaprop, mientras que el metro cuadrado de oferta de los inmuebles en construcción (en pozo) promedió los US$3119/m². Esta situación complica la renta de los desarrolladores, ya que, en ocasiones deben vender más barato de lo que les cuesta construir, porque el público no convalida sus precios. Otra alternativa es esperar a que se termine el stock de usados, para que la demanda convalide el valor del pozo.

Los precios más buscados

El portal especializado Mi Obra, que combina datos del sector con tecnología, releva los precios promedio de la construcción día a día, de los materiales más consultados por los usuarios.

En la plataforma se explica que los valores de los materiales pueden variar considerablemente debido a varios factores. En primer lugar, por la inflación, que en la Argentina, las tasas de inflación afectan directamente los costos de producción y distribución, generando ajustes frecuentes. También la demanda, ya que, durante la temporada alta de construcción, los precios tienden a aumentar debido a la mayor demanda de materiales clave como cemento y ladrillos. Por último, aluden a la disponibilidad, ya que la oferta limitada de ciertos materiales puede influir en su precio, especialmente durante periodos de alta actividad constructiva.

Los valores de los materiales pueden variar considerablemente debido a varios factores

De acuerdo a un relevamiento realizado por el portal y convalidando con Mercado Libre, estos son los precios actuales de los siguientes materiales: